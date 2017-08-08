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Севилья (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 РБ Лейпциг 0:1 Севилья КЭ
- 22.07.2017 Касима Антлерс 2:0 Севилья ТМК
- 17.07.2017 Серезо Осака 1:3 Севилья ТМК
- 20.05.2017 Севилья 5:0 Осасуна П
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья П
- 05.05.2017 Севилья 1:1 Реал Сосьедад П
- 01.05.2017 Малага 4:2 Севилья П
- 27.04.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 21.04.2017 Севилья 2:0 Гранада П
- 16.04.2017 Валенсия 0:0 Севилья П
- 08.04.2017 Севилья 4:2 Депортиво П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Севилья 0:0 Спортинг Хихон П
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья П
- 14.03.2017 Лестер 2:0 Севилья ЛЧ
- 11.03.2017 Севилья 1:1 Леганес П
- 06.03.2017 Алавес 1:1 Севилья П
Рома (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
- 11.07.2017 Пинцоло 0:8 Рома ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
- 14.05.2017 Рома 3:1 Ювентус СA
- 07.05.2017 Милан 1:4 Рома СA
- 30.04.2017 Рома 1:3 Лацио СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
- 15.04.2017 Рома 1:1 Аталанта СA
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома СA
- 04.04.2017 Рома 3:2 Лацио КИ
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло СA
- 16.03.2017 Рома 2:1 Лион ЛЕ
- 12.03.2017 Палермо 0:3 Рома СA
- 09.03.2017 Лион 4:2 Рома ЛЕ
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 14.08.2015 Рома 6:4 Севилья Товарищеские матчи. Клубы
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Рома, который состоится 10.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Рома, который состоится 10.08.2017.
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