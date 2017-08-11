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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Cars Jeans Stadium
0:1
Первый тайм: 40'
0:1
15' ГолДессерс Сириль
17' Желтая карточкаИммерс Лекс
18' Желтая карточкаЛабьяд Закария
24' Желтая карточкаМейерс Арон
|
15'
0:1
17'
18'
24'
Состав команд
15
Кюйперс
Бас
17
Баккер
Данни
10
Иммерс
Лекс
21
Дюплан
Эдуар
17
Клейбер
Шон
23
Кали
Анур
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 2 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 4 Бёгелсдейк Том Защитник
- 15 Кюйперс Бас Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 10 Иммерс Лекс Полузащитник
- 6 Гортер Донни Полузащитник
- 7 Бекер Шеральдо Нападающий
- 9 Йонсен Бьорн Нападающий
- 21 Дюплан Эдуар Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кореманс Тим Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 19 Ван дер Хейден Деннис Полузащитник
- 77 Хой Элсон Полузащитник
- 23 Маренго Людсинио Нападающий
- 33 Лоренцен Мелвин Нападающий
- 14 Delano Ladan
- 16 Hennos Asmelash
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
Утрехт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Йенсен Давид Вратарь
- 17 Клейбер Шон Защитник
- 3 Леувин Рамон Защитник
- 14 Янссен Виллем Защитник
- 28 Браафхейд Эдсон Защитник
- 22 Ван де Стрек Сандер Полузащитник
- 23 Кали Анур Полузащитник
- 8 Аюб Яссин Полузащитник
- 10 Лабьяд Закария Полузащитник
- 7 Керк Гирано Нападающий
- 11 Дессерс Сириль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Марсман Ник Вратарь
- 15 Ван дер Мер Робин Защитник
- 20 Трупе Джованни Защитник
- 2 Ван дер Марел Марк Защитник
- 5 Думич Дарио Защитник
- 25 Валанас Одиссеус Полузащитник
- 18 Эмануэльсон Урби Полузащитник
- 39 Венема Ник Нападающий
- 19 Улд-Ших Биляль Нападающий
- 27 Гёртлер Лукас Нападающий
- Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Йоостен Патрик Травмирован
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 05.08.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Эксельсиор ТМК
- 29.07.2017 Пекин Баси 1:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 22.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Де Графсхап ТМК
- 18.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Маастрихт ТМК
- 14.07.2017 Зеувс Эльфтал 1:3 АДО Ден Хааг ТМК
- 12.07.2017 Брюзе Бойс 1:13 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.07.2017 Сероскерке 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
- 08.07.2017 Халстерен 2:4 АДО Ден Хааг ТМК
- 05.07.2017 Схевенинген 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
- 01.07.2017 Лугдунум 0:6 АДО Ден Хааг ТМК
- 14.05.2017 АДО Ден Хааг 4:1 Эксельсиор Э
- 07.05.2017 Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Э
- 23.04.2017 Спарта Роттердам 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 15.04.2017 АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Э
- 08.04.2017 АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Э
- 05.04.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 02.04.2017 АДО Ден Хааг 4:1 Рода Э
- 22.03.2017 Бохум 1:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 19.03.2017 АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Э
- 11.03.2017 АДО Ден Хааг 1:0 НЕК Неймеген Э
Утрехт (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 20.07.2017 Утрехт 3:1 Валлетта ЛЕ
- 15.07.2017 Утрехт 1:1 Меппен ТМК
- 13.07.2017 Валлетта 0:0 Утрехт ЛЕ
- 08.07.2017 Утрехт 0:1 Габала ТМК
- 05.07.2017 Утрехт 0:1 Уфа ТМК
- 02.07.2017 Утрехт 1:1 Рубин ТМК
- 28.06.2017 Утрехт 3:2 Йодан Бойс ТМК
- 28.05.2017 Утрехт 3:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 25.05.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт ЛЕ
- 20.05.2017 Утрехт 2:1 Херенвен ЛЕ
- 17.05.2017 Херенвен 1:3 Утрехт ЛЕ
- 14.05.2017 АЗ Алкмаар 2:3 Утрехт Э
- 07.05.2017 Утрехт 1:0 Витесс Э
- 23.04.2017 Утрехт 1:0 Рода Э
- 16.04.2017 Фейеноорд 2:0 Утрехт Э
- 09.04.2017 Утрехт 3:0 Твенте Э
- 04.04.2017 Эксельсиор 1:3 Утрехт Э
- 01.04.2017 Утрехт 2:0 Виллем II Э
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Утрехт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
- 05.03.2017 Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 04.12.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Утрехт Эредивизие
- 13.03.2016 Утрехт 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 23.08.2015 АДО Ден Хааг 1:1 Утрехт Эредивизие
- 12.04.2015 АДО Ден Хааг 2:0 Утрехт Эредивизие
- 14.09.2014 Утрехт 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 06.04.2014 АДО Ден Хааг 4:1 Утрехт Эредивизие
- 24.11.2013 Утрехт 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 07.04.2013 Утрехт 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 21.10.2012 АДО Ден Хааг 1:2 Утрехт Эредивизие
- 12.02.2012 Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 20.11.2011 АДО Ден Хааг 2:2 Утрехт Эредивизие
- 03.04.2011 Утрехт 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 31.10.2010 АДО Ден Хааг 1:0 Утрехт Эредивизие
- 11.04.2010 Утрехт 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 20.09.2009 АДО Ден Хааг 0:1 Утрехт Эредивизие
- 08.02.2009 Утрехт 3:1 АДО Ден Хааг Премьер-лига
- 28.09.2008 АДО Ден Хааг 0:0 Утрехт Премьер-лига
Первый тайм
38'
Клейбер Шон наказан за толчок Мейерс Арон
37'
Дюплан Эдуар наказан за толчок Клейбер Шон
37'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Йонсен Бьорн пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
32'
После дальнего удара, который нанес Керк Гирано мяч отбит вратарем
32'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
32'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
31'
Ван де Стрек Сандер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает навес
29'
28'
27'
Кали Анур получил травму и заменен. Ван дер Марел Марк выходит на поле.
26'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг. Это Леувин Рамон заработал фол.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Йонсен Бьорн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
25'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Кали Анур получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Кали Анур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Мейерс Арон получает желтую карточку за неспортивное поведение
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг. Это Кали Анур заработал фол.
23'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Ван де Стрек Сандер возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Мейерс Арон возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ван де Стрек Сандер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Мейерс Арон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
18'
Лабьяд Закария получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Кали Анур наказан за толчок Бекер Шеральдо
17'
Иммерс Лекс получает желтую карточку.
17'
Иммерс Лекс атакует сзади соперника. Кали Анур пострадал.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Дессерс Сириль из команды Утрехт добил мяч в ворота.
15'
Керк Гирано ударом издали сотрясает перекладину
15'
Дессерс Сириль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
12'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
11'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
11'
10'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Браафхейд Эдсон наказан за толчок Иммерс Лекс
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
8'
Браафхейд Эдсон из команды Утрехт делает навес
8'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
4'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
3'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Леувин Рамон
3'
Бекер Шеральдо мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
1'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Кали Анур заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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