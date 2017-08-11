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Стадион:
АДО Ден Хааг
0:1
Первый тайм: 40'
Утрехт
0'
0:1
15' Гол
Дессерс Сириль
17' Желтая карточка
Иммерс Лекс
18' Желтая карточка
Лабьяд Закария
24' Желтая карточка
Мейерс Арон
40'
Первый тайм
Фол, нарушение
38'
Клейбер Шон наказан за толчок Мейерс Арон
Фол, нарушение
37'
Дюплан Эдуар наказан за толчок Клейбер Шон
37'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Йонсен Бьорн пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
32'
После дальнего удара, который нанес Керк Гирано мяч отбит вратарем
32'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
32'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
32'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
31'
Ван де Стрек Сандер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Лабьяд Закария из команды Утрехт играет в стеночку. Аюб Яссин был стеночкой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает навес
29'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Кали Анур получил травму и заменен. Ван дер Марел Марк выходит на поле.
Офсайд
26'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг. Это Леувин Рамон заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Утрехт
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Йонсен Бьорн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Кали Анур получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Кали Анур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
24'
Мейерс Арон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
23'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг. Это Кали Анур заработал фол.
23'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
22'
Ван де Стрек Сандер возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
22'
Мейерс Арон возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ван де Стрек Сандер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Мейерс Арон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
20'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
20'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
20'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Браафхейд Эдсон заработал фол.
Желтая карточка
18'
Лабьяд Закария получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
17'
Кали Анур наказан за толчок Бекер Шеральдо
Желтая карточка
17'
Иммерс Лекс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Иммерс Лекс атакует сзади соперника. Кали Анур пострадал.
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
15'
Дессерс Сириль из команды Утрехт добил мяч в ворота.
15'
Керк Гирано ударом издали сотрясает перекладину
15'
Дессерс Сириль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
14'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
12'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
12'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
11'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
11'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
11'
Удар от ворот произведет Утрехт
10'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Браафхейд Эдсон наказан за толчок Иммерс Лекс
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
8'
Браафхейд Эдсон из команды Утрехт делает навес
8'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
6'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
5'
Удар от ворот произведет Утрехт
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
5'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
4'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
3'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Леувин Рамон
3'
Бекер Шеральдо мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
1'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Кали Анур заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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