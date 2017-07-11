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Стадион:
Кемницер
 
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Бавария
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кемницер - Бавария, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Кемницер - Бавария
Кемницер
5% (4)
Ничья:
1.3% (1)
Бавария
93.8% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
27.5% (22)
Бавария:
22.5% (18)
Бавария:
12.5% (10)
Бавария:
5% (4)
Бавария:
5% (4)
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