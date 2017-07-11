  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Кубок Германии
Стадион:
Рилазинген-Арлен
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 19 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рилазинген-Арлен - Боруссия Д, который состоится 12.08.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рилазинген-Арлен - Боруссия Д
Рилазинген-Арлен
20% (2)
Ничья:
10% (1)
Боруссия Д
70% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
30% (3)
Рилазинген-Арлен:
20% (2)
Боруссия Д:
20% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация