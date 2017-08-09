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Барселона (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
- 21.05.2017 Барселона 4:2 Эйбар П
- 14.05.2017 Лас-Пальмас 1:4 Барселона П
- 06.05.2017 Барселона 4:1 Вильярреал П
- 29.04.2017 Эспаньол 0:3 Барселона П
- 26.04.2017 Барселона 7:1 Осасуна П
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона П
- 19.04.2017 Барселона 0:0 Ювентус ЛЧ
- 15.04.2017 Барселона 3:2 Реал Сосьедад П
- 11.04.2017 Ювентус 3:0 Барселона ЛЧ
- 08.04.2017 Малага 2:0 Барселона П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.05.2017 Малага 0:2 Реал Мадрид П
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид П
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья П
- 10.05.2017 Атлетико М 2:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 06.05.2017 Гранада 0:4 Реал Мадрид П
- 02.05.2017 Реал Мадрид 3:0 Атлетико М ЛЧ
- 29.04.2017 Реал Мадрид 2:1 Валенсия П
- 26.04.2017 Депортиво 2:6 Реал Мадрид П
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона П
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Спортинг Хихон 2:3 Реал Мадрид П
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2017 Леганес 2:4 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера
- 02.04.2016 Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера
- 21.11.2015 Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера
- 22.03.2015 Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
- 25.10.2014 Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера
- 16.04.2014 Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 24.03.2014 Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера
- 26.10.2013 Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
- 02.03.2013 Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера
- 27.02.2013 Барселона 1:3 Реал Мадрид Кубок Короля
- 31.01.2013 Реал Мадрид 1:1 Барселона Кубок Короля
- 07.10.2012 Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера
- 30.08.2012 Реал Мадрид 2:1 Барселона Суперкубок Испании
- 24.08.2012 Барселона 3:2 Реал Мадрид Суперкубок Испании
- 21.04.2012 Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера
- 26.01.2012 Барселона 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 19.01.2012 Реал Мадрид 1:2 Барселона Кубок Короля
- 11.12.2011 Реал Мадрид 1:3 Барселона Примера
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Реал Мадрид, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Реал Мадрид, который состоится 13.08.2017.
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
56.8% (63)
Ничья:
13.5% (15)
Реал Мадрид
29.7% (33)
Вы думаете, что... выиграет Реал Мадрид
2:1 Барселона:
33.3% (37)
3:2 Барселона:
10.8% (12)
1:2 Реал Мадрид:
8.1% (9)
2:2 Ничья:
7.2% (8)
1:1 Ничья:
6.3% (7)
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