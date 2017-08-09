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Стадион:
Барселона
 
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Реал Мадрид
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Реал Мадрид, который состоится 13.08.2017.
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
56.8% (63)
Ничья:
13.5% (15)
Реал Мадрид
29.7% (33)

Вы думаете, что... выиграет Реал Мадрид

Барселона:
33.3% (37)
Барселона:
10.8% (12)
Реал Мадрид:
8.1% (9)
Ничья:
7.2% (8)
Ничья:
6.3% (7)
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