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2017-2018
Стадион:
Зульте-Варегем
0:2
Второй тайм: 53'
Брюгге
0'
19' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
0:1
22' Гол
Бонавентуре Деннис
30' Желтая карточка
Накамба Марвелус
47' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
0:2
48' Гол
 53'
Второй тайм
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Желтая карточка
47'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
Желтая карточка
19'
Бонавентуре Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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