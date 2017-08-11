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2017-2018
Стадион: Регенбогстадион
0:2
Второй тайм: 53'
19' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
0:1
22' ГолБонавентуре Деннис
30' Желтая карточкаНакамба Марвелус
47' Желтая карточкаДерейк Тимоти
|
22'
0:1
30'
47'
48'
0:2
Состав команд
25
Louis
Bostyn
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
22
Хорват
Этан
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 25 Louis Bostyn Вратарь
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 19 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- 10 Кайя Онур Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леали Никола Вратарь
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 8 Де Метс Гертьян Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Защитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 13 Паласиос Элибельтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 40 Jordi Vanlerberghe Защитник
- 4 Энгельс Бьорн Защитник
- 96 Тоуба Ахмед Полузащитник
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 11.07.2017 Льерс 0:2 Зульте-Варегем ТМК
- 08.07.2017 Зульте-Варегем 7:1 Рузеларе ТМК
- 01.07.2017 Спарта Петегем 2:5 Зульте-Варегем ТМК
- 27.06.2017 СВ Харелбеке 0:3 Зульте-Варегем ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Гент 5:2 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 25.04.2017 Зульте-Варегем 0:2 Гент ЛППОЧГ
- 22.04.2017 Шарлеруа 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге ЛППОЧГ
- 07.04.2017 Остенде 1:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ЛППОЧГ
- 18.03.2017 Остенде 3:3 Зульте-Варегем К
Брюгге (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Торхаут 0:2 Брюгге ТМК
- 28.06.2017 Уденаарде 0:6 Брюгге ТМК
- 24.06.2017 Весткапель 0:9 Брюгге ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 24.02.2017 Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 29.10.2016 Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про
- 19.05.2016 Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про
- 23.04.2016 Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 21.11.2015 Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 22.08.2015 Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про
- 07.12.2014 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 10.08.2014 Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 18.05.2014 Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 12.04.2014 Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 08.03.2014 Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 11.08.2013 Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.05.2013 Зульте-Варегем 5:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 18.04.2013 Брюгге 3:4 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 09.03.2013 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 04.11.2012 Брюгге 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 26.12.2011 Брюгге 1:0 Зульте-Варегем Премьер-лига
- 21.08.2011 Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|0:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Мехелен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Локерен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Второй тайм
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
47'
Дерейк Тимоти получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Накамба Марвелус получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бонавентуре Деннис.
19'
Бонавентуре Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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