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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
2:1
Конец матча
0:1
26' ГолПентек Кшиштоф
45' Желтая карточкаЧовило Мирослав
57' Желтая карточкаKamil Pestka
75' Вторая желтая карточкаKamil Pestka
1:1
80' ГолCarlitos XII
2:1
89' ГолCarlitos XII
90' Желтая карточкаМануэль Зе
|
26'
0:1
45'
57'
75'
80'
1:1
89'
2:1
90'
Состав команд
19
Цывка
Томаш
44
Велес
Фран
21
Petar
Brlek
10
Carlitos
XII
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 32 Гонсалес Иван II Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 44 Велес Фран Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 21 Petar Brlek Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- Мануэль Зе Нападающий
- 23 Брожек Павел Нападающий
- 74 Kacper Chorazka
- 15 Zoran Arsenic
- 8 Tibor Halilovic
- Главный тренер: Kiko Ramirez
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 7 Вуйцицки Якуб Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 32 Дитятьев Алексей Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 23 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 39 Хелик Михал Защитник
- 26 Делеу Луис Защитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Нападающий
- 9 Вестеницки Томаш Нападающий
- 21 Adam Deja
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Э
- 17.03.2017 Висла Краков 3:2 Висла Э
- 12.03.2017 Легия 1:0 Висла Краков Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 25.02.2017 Висла Краков 3:1 Ягеллония Э
Краковия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.08.2017 Тыхы 1:1 Краковия К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 04.03.2017 Краковия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 10.12.2016 Висла Краков 1:1 Краковия Экстракласса
- 05.08.2016 Краковия 2:1 Висла Краков Экстракласса
- 29.11.2015 Висла Краков 1:2 Краковия Экстракласса
- 24.07.2015 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 21.03.2015 Висла Краков 2:1 Краковия Экстракласса
- 28.09.2014 Краковия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 23.02.2014 Висла Краков 3:1 Краковия Экстракласса
- 21.09.2013 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 30.04.2012 Висла Краков 1:0 Краковия Экстракласса
- 06.11.2011 Краковия 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 15.05.2011 Висла Краков 1:0 Краковия Экстракласса
- 05.11.2010 Краковия 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 11.05.2010 Краковия 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 22.11.2009 Висла Краков 0:1 Краковия Экстракласса
- 22.03.2009 Висла Краков 4:1 Краковия Orange Ekstraklasa
- 26.11.2008 Краковия 0:0 Висла Краков Кубок лиги
- 09.10.2008 Висла Краков 2:0 Краковия Кубок лиги
- 31.08.2008 Краковия 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
- 20.04.2008 Висла Краков 2:1 Краковия Orange Ekstraklasa
- 20.10.2007 Краковия 1:2 Висла Краков Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Заглембе Любин
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Висла
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Арка Гдыня
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Корона Кельце
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Сандецья
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мануэль Зе получает желтую карточку.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
77'
Висла Краков производит замену. Велес Фран уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
77'
Краковия производит замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит, и Делеу Луис заменяет его
75'
Kamil Pestka получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Краковия производит замену. Зенёв Сергей уходит, и Вдовяк Матеуш заменяет его
61'
Висла Краков производит замену. Jakub Bartosz уходит, и Мануэль Зе заменяет его
57'
Kamil Pestka получает желтую карточку.
54'
Краковия производит замену. Човило Мирослав уходит, и Adam Deja заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Висла Краков производит замену. Льонч Поль уходит, и Брожек Павел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Човило Мирослав получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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