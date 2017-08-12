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Стадион:
Висла Краков
2:1
Конец матча
Краковия
0'
0:1
26' Гол
Пентек Кшиштоф
45' Желтая карточка
Човило Мирослав
57' Желтая карточка
Kamil Pestka
75' Вторая желтая карточка
Kamil Pestka
1:1
80' Гол
Carlitos XII
2:1
89' Гол
Carlitos XII
90' Желтая карточка
Мануэль Зе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Мануэль Зе получает желтую карточку.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Lopez.
77'
Висла Краков производит замену. Велес Фран уходит, и Tibor Halilovic заменяет его
77'
Краковия производит замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит, и Делеу Луис заменяет его

75'
Kamil Pestka получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Краковия производит замену. Зенёв Сергей уходит, и Вдовяк Матеуш заменяет его
61'
Висла Краков производит замену. Jakub Bartosz уходит, и Мануэль Зе заменяет его
Желтая карточка
57'
Kamil Pestka получает желтую карточку.
54'
Краковия производит замену. Човило Мирослав уходит, и Adam Deja заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Висла Краков производит замену. Льонч Поль уходит, и Брожек Павел заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Човило Мирослав получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пентек Кшиштоф.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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