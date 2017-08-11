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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
17' ГолНодь Доминик
|
17'
1:0
Состав команд
75
Мулин
Тибо
21
Нодь
Доминик
27
Чима
Даниэль
91
Эберт
12
Живец
Саша
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 6 Гильерме Маркес Защитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 7 Перейра Илдеберту Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Главный тренер: Магера Яцек
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 88 Корун Урош Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 90 Баришич Йосип Нападающий
- 24 Dario Rugasevic
- 11 Aleksander Jagiello
- Главный тренер: Dariusz Wdowczyk
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
Пяст (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.08.2017 Сталь Мелец 0:2 Пяст К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
- 16.05.2017 Рух Хожув 0:3 Пяст ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст ЭГБ
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.04.2017 Рух Хожув 0:0 Пяст Э
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Пяст: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
- 11.12.2016 Пяст 1:5 Легия Экстракласса
- 07.08.2016 Легия 0:0 Пяст Экстракласса
- 08.05.2016 Легия 4:0 Пяст Экстракласса. Группа А
- 13.12.2015 Легия 1:1 Пяст Экстракласса
- 15.08.2015 Пяст 2:1 Легия Экстракласса
- 04.04.2015 Легия 2:0 Пяст Экстракласса
- 05.10.2014 Пяст 3:1 Легия Экстракласса
- 24.03.2014 Пяст 1:2 Легия Экстракласса
- 20.10.2013 Легия 4:1 Пяст Экстракласса
- 27.04.2013 Пяст 0:0 Легия Экстракласса
- 28.10.2012 Легия 3:2 Пяст Экстракласса
- 26.09.2012 Пяст 1:2 Легия Кубок Польши
- 23.04.2010 Легия 3:0 Пяст Экстракласса
- 17.10.2009 Пяст 1:1 Легия Экстракласса
- 17.04.2009 Пяст 0:1 Легия Orange Ekstraklasa
- 27.09.2008 Легия 3:1 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Легия
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Арка Гдыня
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Корона Кельце
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Сандецья
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Пяст производит замену. Васильев Константин уходит, и Пападопулос Михал заменяет его
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нодь Доминик.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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