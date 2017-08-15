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Стадион:
Шлёнск
1:1
Конец матча
Нецеча
0'
1:0
51' Гол
Робак Марцин
69' Желтая карточка
Храпек Михал
1:1
90' Гол
Kamil Slaby
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kamil Slaby.
83'
Шлёнск производит замену. Косецки Якуб уходит, и Daniel Luczak заменяет его
76'
Нецеча производит замену. Пионтек Лукаш уходит, и Гутковский Владислав заменяет его
72'
Шлёнск производит замену. Срнич Драголюб уходит, и Йович Бобан заменяет его
Желтая карточка
69'
Храпек Михал получает желтую карточку.

Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
46'
Шлёнск производит замену. Мак Михал уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча производит замену. Губа Давид уходит, и Patrik Misak заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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