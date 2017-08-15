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Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:0
51' ГолРобак Марцин
69' Желтая карточкаХрапек Михал
1:1
90' ГолKamil Slaby
|
51'
1:0
69'
90'
1:1
Состав команд
18
Лукаш
Мадей
14
Мак
Михал
82
Муха
Ян
24
Kamil
Slaby
19
Губа
Давид
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 14 Мак Михал Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 2 Йович Бобан Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 25 Adrian Lyszczarz
- 26 Daniel Luczak
- Главный тренер: Урбан Ян
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 4 Akos Kecskes Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 24 Kamil Slaby Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баран Кшиштоф Вратарь
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 21 Гутковский Владислав Полузащитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 33 Krystian Peda
- 14 Jakub Wrobel
- Главный тренер: Mariusz Rumak
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 29.04.2017 Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 15.04.2017 Шлёнск 2:2 Гурник Ленчна Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
- 27.02.2017 Рух Хожув 2:0 Шлёнск Э
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 08.08.2017 Сярка Тарнобжег 1:4 Нецеча К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 11.03.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 04.03.2017 Нецеча 0:0 Рух Хожув Э
- 26.02.2017 Легия 1:1 Нецеча Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Нецеча: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Ягеллония
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Заглембе Любин
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Висла
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Арка Гдыня
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Корона Кельце
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Сандецья
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Нецеча
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Погонь Щецин
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Пяст
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kamil Slaby.
83'
Шлёнск производит замену. Косецки Якуб уходит, и Daniel Luczak заменяет его
76'
Нецеча производит замену. Пионтек Лукаш уходит, и Гутковский Владислав заменяет его
72'
Шлёнск производит замену. Срнич Драголюб уходит, и Йович Бобан заменяет его
69'
Храпек Михал получает желтую карточку.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
46'
Шлёнск производит замену. Мак Михал уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча производит замену. Губа Давид уходит, и Patrik Misak заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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