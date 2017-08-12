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Стадион: ИНЕА
0:0
Перерыв
35' Желтая карточкаГаёс Мацей
|
35'
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
26
Яницки
Рафал
16
Шитум
Марио
19
Ягелло
Филип
70
Сверчок
Якуб
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Заглембе Любин 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 23 Дзивнел Даниэль Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 3 Балич Саша Защитник
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 21 Букса Адам Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 02.05.2017 Лех 1:2 Арка Гдыня К
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Лех 3:0 Рух Хожув Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 05.05.2017 Рух Хожув 1:1 Заглембе Любин ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 17.04.2017 Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 18.03.2017 Заглембе Любин 0:1 Рух Хожув Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 07.03.2017 Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Э
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 25.11.2016 Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса
- 24.07.2016 Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.05.2016 Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 13.12.2015 Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 19.11.2015 Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок
- 28.10.2015 Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок
- 14.08.2015 Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса
- 30.11.2013 Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 04.08.2013 Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса
- 21.04.2013 Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 20.01.2012 Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи. Сборные
- 12.12.2011 Лех 3:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.08.2011 Заглембе Любин 1:1 Лех Экстракласса
- 29.04.2011 Заглембе Любин 1:0 Лех Экстракласса
- 16.10.2010 Лех 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 15.05.2010 Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 27.11.2009 Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса
- 29.02.2008 Лех 0:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
- 04.12.2007 Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Лех
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Висла
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Арка Гдыня
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Корона Кельце
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Сандецья
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Гаёс Мацей получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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