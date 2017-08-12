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Стадион:
Лех
0:0
Перерыв
Заглембе Любин
0'
35' Желтая карточка
Гаёс Мацей
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Гаёс Мацей получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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