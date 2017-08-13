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Стадион: Kolporter Arena
1:1
Первый тайм: 36'
0:1
6' ГолПоспишил Мартин
22' Желтая карточкаРоманчук Тарас
1:1
23' ГолNabil Aankour
|
6'
0:1
22'
23'
1:1
Состав команд
24
Бэрри
Шон
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
16
Гути
Томелин
17
Рунье
Иван
22
Гжиб
Рафал
10
Черных
Фёдор
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 24 Бэрри Шон Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 2 Krystian Mis
- 20 Fabian Burdenski
- Главный тренер: Gino Lettieri
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Bartosz Kwiecien Защитник
- 20 Шимонович Давид Защитник
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 7 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 96 Венгларз Дамиан
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 10.08.2017 Заглембе Сосновец 1:2 Корона Кельце К
- 07.08.2017 Арка Гдыня 0:0 Корона Кельце Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 10.04.2017 Корона Кельце 1:0 Рух Хожув Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 03.03.2017 Корона Кельце 2:1 Гурник Ленчна Э
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса
- 25.09.2016 Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 14.05.2016 Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса. Группа Б
- 21.11.2015 Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 19.07.2015 Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса
- 01.03.2015 Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 30.08.2014 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса
- 27.05.2014 Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса
- 22.03.2014 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 18.10.2013 Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.05.2013 Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса
- 17.11.2012 Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 20.02.2012 Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 13.08.2011 Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 21.05.2011 Ягеллония 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.11.2010 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 26.10.2010 Корона Кельце 0:1 Ягеллония Кубок
- 24.03.2010 Ягеллония 3:0 Корона Кельце Кубок
- 17.03.2010 Корона Кельце 3:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Заглембе Любин
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Ягеллония
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|5.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Висла
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|Арка Гдыня
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Корона Кельце
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Сандецья
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Первый тайм
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nabil Aankour.
22'
Романчук Тарас получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поспишил Мартин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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