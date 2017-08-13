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Стадион:
Корона Кельце
1:1
Первый тайм: 36'
Ягеллония
0'
0:1
6' Гол
Поспишил Мартин
22' Желтая карточка
Романчук Тарас
1:1
23' Гол
Nabil Aankour
36'
Первый тайм
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nabil Aankour.
Желтая карточка
22'
Романчук Тарас получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Поспишил Мартин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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