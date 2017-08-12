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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Метеор
0:1
Конец матча
34' Желтая карточкаШарпар Вячеслав
62' Желтая карточкаКравченко Дмитрий
90' Желтая карточкаЯкимив Андрей
0:1
90' ГолДаллку Ардин
|
34'
90'
90'
0:1
Состав команд
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 22 Даниелян Артур Защитник
- 40 Тымчик Александр Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- 3 Малакян Гор Полузащитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 9 Малакян Эдгар Полузащитник
- Запасные игроки
- 1 Рябенко Даниил Вратарь
- 4 Мыцик Богдан Защитник
- 10 Костенко Кирилл Полузащитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 74 Нехаев Игорь Нападающий
- 98 Vladislav Andrusenko
- 99 Vladyslav Vakula
- Главный тренер: Меликян Егише
Ворскла
- Основной состав
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 25 Матвиенко Николай Защитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сарнавский Богдан Вратарь
- 37 Луценко Алексей Защитник
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 8 Ткачук Андрей Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
- 12.05.2017 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.04.2017 ФК Днепр 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 08.04.2017 Сталь Каменское 2:0 Волынь ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 05.05.2017 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 22.04.2017 ФК Днепр 2:0 Ворскла ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 Ворскла 2:0 Волынь ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 26.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Ворскла ПЛ
- 10.12.2016 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Сталь Каменское: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 21.08.2016 Ворскла 0:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 02.04.2016 Ворскла 0:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 13.09.2015 Сталь Каменское 1:2 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Шахтёр Дн
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Сталь Каменское
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|6.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Александрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Новости после матча
Второй тайм
90'
Ворскла производит замену. Ребенок Павел уходит, и Aleksey Lutsenko заменяет его
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даллку Ардин.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Andriy Yakymiv получает желтую карточку.
86'
Сталь Алчевск производит замену. Малакян Гор уходит, и Andriy Yakymiv заменяет его
78'
Сталь Алчевск производит замену. Мысык Марьян уходит, и Kyrylo Kostenko заменяет его
74'
Ворскла производит замену. Кадымян Гегам уходит, и Кулач Владислав заменяет его
68'
Ворскла производит замену. Кравченко Дмитрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
66'
Сталь Алчевск производит замену. Задерака Максим уходит, и Igor Nekhaev заменяет его
62'
Кравченко Дмитрий получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Шарпар Вячеслав получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Meteor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сталь Каменское 0:1 Ворскла
Сталь Каменское
27.9% (48)
Ничья:
38.4% (66)
Ворскла
33.7% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (56)
0:1 Ворскла:
16.3% (28)
1:0 Сталь Каменское:
15.7% (27)
1:2 Ворскла:
13.4% (23)
2:1 Сталь Каменское:
8.1% (14)
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