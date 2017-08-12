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Стадион:
Сталь Каменское
0:1
Конец матча
Ворскла
0'
34' Желтая карточка
Шарпар Вячеслав
62' Желтая карточка
Кравченко Дмитрий
90' Желтая карточка
Якимив Андрей
0:1
90' Гол
Даллку Ардин
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
90'
Ворскла производит замену. Ребенок Павел уходит, и Aleksey Lutsenko заменяет его
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даллку Ардин.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Andriy Yakymiv получает желтую карточку.
86'
Сталь Алчевск производит замену. Малакян Гор уходит, и Andriy Yakymiv заменяет его
78'
Сталь Алчевск производит замену. Мысык Марьян уходит, и Kyrylo Kostenko заменяет его

74'
Ворскла производит замену. Кадымян Гегам уходит, и Кулач Владислав заменяет его
68'
Ворскла производит замену. Кравченко Дмитрий уходит, и Загорулько Артур заменяет его
66'
Сталь Алчевск производит замену. Задерака Максим уходит, и Igor Nekhaev заменяет его
Желтая карточка
62'
Кравченко Дмитрий получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Шарпар Вячеслав получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Meteor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сталь Каменское 0:1 Ворскла
Сталь Каменское
27.9% (48)
Ничья:
38.4% (66)
Ворскла
33.7% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (56)
Ворскла:
16.3% (28)
Сталь Каменское:
15.7% (27)
Ворскла:
13.4% (23)
Сталь Каменское:
8.1% (14)
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