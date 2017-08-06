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Стадион:
Динамо Киев
 
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Звезда Кропивницкий
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Звезда Кропивницкий, который состоится 11.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Звезда Кропивницкий
Динамо Киев
94.5% (104)
Ничья:
2.7% (3)
Звезда Кропивницкий
2.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
46.4% (51)
Динамо Киев:
11.8% (13)
Динамо Киев:
10.9% (12)
Динамо Киев:
10% (11)
Динамо Киев:
3.6% (4)
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