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Стадион:
Мариуполь
2:0
Первый тайм: 32'
Карпаты
0'
6' Желтая карточка
Кольцов Виталий
1:0
10' Гол
Чурко Вячеслав
2:0
18' Гол в свои ворота
Лебеденко Орест
21' Желтая карточка
Фомин Руслан
32'
Первый тайм
Желтая карточка
21'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
Описание гола
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! [player1] отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чурко Вячеслав.
Желтая карточка
6'
Кольцов Виталий получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:0 Карпаты
Мариуполь
45.1% (83)
Ничья:
37% (68)
Карпаты
17.9% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (60)
Мариуполь:
20.1% (37)
Мариуполь:
16.3% (30)
Карпаты:
10.9% (20)
Мариуполь:
6% (11)
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