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Стадион: Ильичёвец
6' Желтая карточкаКольцов Виталий
1:0
10' ГолЧурко Вячеслав
2:0
18' Гол в свои воротаЛебеденко Орест
21' Желтая карточкаФомин Руслан
|
10'
1:0
18'
2:0
21'
Состав команд
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 8 Кольцов Виталий Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 7 Кисиль Руслан Полузащитник
- 6 Виценец Виталий Полузащитник
- 23 Насонов Александр Полузащитник
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- Главный тренер: Севидов Александр
Карпаты
- Основной состав
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 11 Чачуа Амбросий Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 5 Нестеров Андрей Защитник
- Лебеденко Орест Защитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 87 Кортеджано Гуидо Полузащитник
- 16 Худобяк Игорь Ярославович Полузащитник
- 93 Дебелко Роман Нападающий
- 21 Ди Франко Франсиско Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 4 Перейра Федерико Защитник
- 95 Ткачук Юрий Защитник
- 70 Лобай Иван Защитник
- 14 Бласко Марио Полузащитник
- 45 Рибас Себастьян Нападающий
- 47 Грисьо Максим Нападающий
- Главный тренер: Наварро Серхио
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
- 03.05.2017 Мариуполь 2:0 Гелиос Харьков ПД
- 28.04.2017 Днепр Черкассы 1:2 Мариуполь ПД
- 22.04.2017 Мариуполь 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 15.04.2017 Николаев 1:2 Мариуполь ПД
- 08.04.2017 Сумы 0:2 Мариуполь ПД
- 01.04.2017 Мариуполь 3:0 Оболонь-Бровар ПД
- 25.03.2017 Полтава 0:2 Мариуполь ПД
- 18.03.2017 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев ПД
- 26.11.2016 Николаев 0:0 Мариуполь К
- 19.11.2016 Ингулец 1:1 Мариуполь ПД
Карпаты (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Карпаты 1:0 Волынь ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 09.04.2017 Карпаты 2:2 ФК Днепр ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 ФК Днепр 0:0 Карпаты ПЛ
- 11.03.2017 Карпаты 2:1 Волынь ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Карпаты: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
- 02.05.2015 Мариуполь 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 19.10.2014 Карпаты 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 16.04.2014 Карпаты 0:1 Мариуполь Премьер-лига
- 02.08.2013 Мариуполь 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 25.11.2012 Мариуполь 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 21.07.2012 Карпаты 1:5 Мариуполь Премьер-лига
- 05.11.2011 Карпаты 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 09.07.2011 Мариуполь 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 10.04.2011 Карпаты 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 12.09.2010 Мариуполь 2:3 Карпаты Премьер-лига
- 09.05.2010 Мариуполь 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 28.11.2009 Карпаты 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 07.03.2009 Мариуполь 1:5 Карпаты Премьер-лига
- 09.08.2008 Карпаты 1:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Мариуполь
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Сталь Каменское
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Карпаты
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|10.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Первый тайм
21'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! [player1] отправил мяч в свои ворота.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чурко Вячеслав.
6'
Кольцов Виталий получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ilyichivets Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:0 Карпаты
Мариуполь
45.1% (83)
Ничья:
37% (68)
Карпаты
17.9% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (60)
1:0 Мариуполь:
20.1% (37)
2:1 Мариуполь:
16.3% (30)
1:2 Карпаты:
10.9% (20)
2:0 Мариуполь:
6% (11)
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