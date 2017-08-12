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Стадион: Авангард (Луцк)
31' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
51' Желтая карточкаСухоцкий Артём
62' Желтая карточкаПрийма Василий
69' Желтая карточкаХаратин Игорь
0:1
76' ГолКалитвинцев Владислав
83' Желтая карточкаИури Фрейтас
|
31'
51'
62'
69'
76'
0:1
83'
Состав команд
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 32 Ищенко Николай Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 25 Федорчук Валерий Полузащитник
- 11 Гринь Сергей Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 94 Морозенко Евгений Полузащитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- 17 Котляр Антон Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Заря
- Основной состав
- 1 Шевченко Алексей Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 5 Гордиенко Артём Защитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 24 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 4 Прийма Василий Полузащитник
- 9 Калитвинцев Владислав Полузащитник
- 95 Иури Фрейтас Нападающий
- 19 Лунёв Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 3 Сваток Александр Защитник
- 21 Харатин Игорь Полузащитник
- 22 Любенович Желько Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- 27 Кабаев Владислав Нападающий
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Верес (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 03.05.2017 Полтава 0:1 Верес ПД
- 29.04.2017 Верес 2:0 Арсенал-Киев ПД
- 23.04.2017 Ингулец 1:2 Верес ПД
- 14.04.2017 Верес 4:2 Горняк-Спорт ПД
- 09.04.2017 Скала Стрый 0:3 Верес ПД
- 02.04.2017 Верес 0:2 Десна ПД
- 25.03.2017 Авангард Краматорск 1:0 Верес ПД
- 18.03.2017 Верес 2:3 Колос Ковалёвка ПД
- 12.03.2017 Верес 2:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 18.11.2016 Тернополь 0:1 Верес ПД
Заря (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Шахтёр Дн
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Сталь Каменское
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|6.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Александрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Заря производит замену. Иури Фрейтас уходит, и Сваток Александр заменяет его
83'
Иури Фрейтас получает желтую карточку.
78'
Верес производит замену. Пасич Геннадий уходит, и Rostyslav Voloshynovych заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калитвинцев Владислав.
72'
Заря производит замену. Лунёв Максим уходит, и Кабаев Владислав заменяет его
69'
Харатин Игорь получает желтую карточку.
66'
Заря производит замену. Бабенко Руслан уходит, и Харатин Игорь заменяет его
66'
Верес производит замену. Гринь Сергей уходит, и Сергийчук Михаил заменяет его
62'
Прийма Василий получает желтую карточку.
51'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
46'
Верес производит замену. Пасич Евгений уходит, и Кобин Василий заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Степанюк Руслан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 0:1 Заря
Верес
14% (24)
Ничья:
28.7% (49)
Заря
57.3% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.3% (45)
0:1 Заря:
23.4% (40)
1:2 Заря:
21.6% (37)
2:1 Верес:
7% (12)
0:2 Заря:
7% (12)
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