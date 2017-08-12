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Стадион:
Верес
0:1
Конец матча
Заря
0'
31' Желтая карточка
Степанюк Руслан
51' Желтая карточка
Сухоцкий Артём
62' Желтая карточка
Прийма Василий
69' Желтая карточка
Харатин Игорь
0:1
76' Гол
Калитвинцев Владислав
83' Желтая карточка
Иури Фрейтас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Заря производит замену. Иури Фрейтас уходит, и Сваток Александр заменяет его
Желтая карточка
83'
Иури Фрейтас получает желтую карточку.
78'
Верес производит замену. Пасич Геннадий уходит, и Rostyslav Voloshynovych заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калитвинцев Владислав.
72'
Заря производит замену. Лунёв Максим уходит, и Кабаев Владислав заменяет его

Желтая карточка
69'
Харатин Игорь получает желтую карточку.
66'
Заря производит замену. Бабенко Руслан уходит, и Харатин Игорь заменяет его
66'
Верес производит замену. Гринь Сергей уходит, и Сергийчук Михаил заменяет его
Желтая карточка
62'
Прийма Василий получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Сухоцкий Артём получает желтую карточку.
46'
Верес производит замену. Пасич Евгений уходит, и Кобин Василий заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Степанюк Руслан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 0:1 Заря
Верес
14% (24)
Ничья:
28.7% (49)
Заря
57.3% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.3% (45)
Заря:
23.4% (40)
Заря:
21.6% (37)
Верес:
7% (12)
Заря:
7% (12)
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