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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Вест Хэм
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
88.7% (86)
Ничья:
5.2% (5)
Вест Хэм
6.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
36.1% (35)
Манчестер Юнайтед:
28.9% (28)
Манчестер Юнайтед:
7.2% (7)
Ничья:
3.1% (3)
Вест Хэм:
3.1% (3)
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