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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2017 Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 01.08.2017 Альтонаер-93 3:3 Вест Хэм ТМК
- 29.07.2017 Вердер 2:2 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2017 Вердер 1:0 Вест Хэм ТМК
- 20.07.2017 Вест Хэм 2:1 Фулхэм ТМК
- 17.07.2017 Штурм-2 0:0 Вест Хэм ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 29.04.2017 Сток Сити 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 22.04.2017 Вест Хэм 0:0 Эвертон ПЛ
- 15.04.2017 Сандерленд 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 08.04.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Вест Хэм 2:3 Лестер ПЛ
- 11.03.2017 Борнмут 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Уотфорд 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 11.02.2017 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 10.05.2016 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.04.2016 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 13.03.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок
- 05.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 08.02.2015 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 27.09.2014 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.03.2014 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.12.2013 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 17.04.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.01.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок
- 05.01.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 29.11.2012 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.04.2011 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2010 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
- 28.08.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.02.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 05.12.2009 Вест Хэм 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, который состоится 13.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
88.7% (86)
Ничья:
5.2% (5)
Вест Хэм
6.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
36.1% (35)
2:1 Манчестер Юнайтед:
28.9% (28)
1:0 Манчестер Юнайтед:
7.2% (7)
1:1 Ничья:
3.1% (3)
0:1 Вест Хэм:
3.1% (3)
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