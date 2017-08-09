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Стадион:
Уотфорд
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уотфорд - Ливерпуль, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд
6% (5)
Ничья:
10.8% (9)
Ливерпуль
83.1% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
33.7% (28)
Ливерпуль:
16.9% (14)
Ливерпуль:
14.5% (12)
Ничья:
8.4% (7)
Ливерпуль:
6% (5)
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