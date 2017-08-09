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Стадион: Викарадж Роад
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Астон Вилла 0:0 Уотфорд ТМК
- 22.07.2017 Уотфорд 1:0 Эйбар ТМК
- 18.07.2017 Виктория Пльзень 0:1 Уотфорд ТМК
- 15.07.2017 Уимблдон 3:2 Уотфорд ТМК
- 08.07.2017 Уокинг 1:1 Уотфорд ТМК
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 06.05.2017 Лестер 3:0 Уотфорд ПЛ
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Уотфорд 1:0 Суонси ПЛ
- 08.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Уотфорд ПЛ
- 04.04.2017 Уотфорд 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 01.04.2017 Уотфорд 1:0 Сандерленд ПЛ
- 18.03.2017 Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд ПЛ
- 04.03.2017 Уотфорд 3:4 Саутгемптон ПЛ
- 25.02.2017 Уотфорд 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 29.07.2017 Герта 0:3 Ливерпуль ТМК
- 22.07.2017 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.07.2017 Уиган 1:1 Ливерпуль ТМК
- 12.07.2017 Транмер 0:4 Ливерпуль ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 21.05.2017 Ливерпуль 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 23.04.2017 Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 08.04.2017 Сток Сити 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 05.04.2017 Ливерпуль 2:2 Борнмут ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 12.03.2017 Ливерпуль 2:1 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.11.2016 Ливерпуль 6:1 Уотфорд Премьер-лига
- 08.05.2016 Ливерпуль 2:0 Уотфорд Премьер-лига
- 20.12.2015 Уотфорд 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уотфорд - Ливерпуль, который состоится 12.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уотфорд - Ливерпуль, который состоится 12.08.2017.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд
6% (5)
Ничья:
10.8% (9)
Ливерпуль
83.1% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
33.7% (28)
0:1 Ливерпуль:
16.9% (14)
0:2 Ливерпуль:
14.5% (12)
1:1 Ничья:
8.4% (7)
0:3 Ливерпуль:
6% (5)
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