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Брайтон (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 01.08.2017 Жирона 0:0 Брайтон ТМК
- 29.07.2017 Норвич 1:1 Брайтон ТМК
- 25.07.2017 Саутенд 0:3 Брайтон ТМК
- 22.07.2017 Кроули Таун 0:6 Брайтон ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 07.05.2017 Астон Вилла 1:1 Брайтон Ч
- 29.04.2017 Брайтон 0:1 Бристоль Сити Ч
- 21.04.2017 Норвич 2:0 Брайтон Ч
- 17.04.2017 Брайтон 2:1 Уиган Ч
- 14.04.2017 Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Ч
- 07.04.2017 КПР 1:2 Брайтон Ч
- 04.04.2017 Брайтон 3:1 Бирмингем Ч
- 01.04.2017 Брайтон 1:0 Блэкберн Ч
- 18.03.2017 Лидс 2:0 Брайтон Ч
- 10.03.2017 Брайтон 3:0 Дерби Ч
- 07.03.2017 Ротерхэм 0:2 Брайтон Ч
- 04.03.2017 Ноттингем Форест 3:0 Брайтон Ч
- 28.02.2017 Брайтон 1:2 Ньюкасл Ч
- 25.02.2017 Брайтон 3:0 Рединг Ч
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 16.05.2017 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.05.2017 Манчестер Сити 2:1 Лестер ПЛ
- 06.05.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.04.2017 Мидлсбро 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Арсенал 2:1 Манчестер Сити К
- 15.04.2017 Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Челси 2:1 Манчестер Сити ПЛ
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 15.03.2017 Монако 3:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 11.03.2017 Мидлсбро 0:2 Манчестер Сити К
- 08.03.2017 Манчестер Сити 0:0 Сток Сити ПЛ
- 05.03.2017 Сандерленд 0:2 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.09.2008 Брайтон 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Манчестер Сити, который состоится 12.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Манчестер Сити, который состоится 12.08.2017.
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Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон
3.8% (3)
Ничья:
5.1% (4)
Манчестер Сити
91% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
35.9% (28)
1:2 Манчестер Сити:
14.1% (11)
1:3 Манчестер Сити:
12.8% (10)
0:3 Манчестер Сити:
10.3% (8)
0:1 Манчестер Сити:
9% (7)
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