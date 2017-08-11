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Стадион: Гудисон Парк
Состав команд
15
Мартина
Куко
26
Дэйвис
Том
20
Классен
Дэви
10
Руни
Уэйн
27
Кркич
Боян
Эвертон 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 15 Мартина Куко Защитник
- 4 Кин Майкл Защитник
- 5 Уильямс Эшли Защитник
- 3 Бэйнс Лейтон Защитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 2 Шнайдерлин Морган Полузащитник
- 20 Классен Дэви Полузащитник
- 10 Руни Уэйн Нападающий
- 9 Сандро Рамирес Нападающий
- Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Мори Рамиро Травмирован
- Баркли Росс Травмирован
- Коулмэн Шеймус Травмирован
- Боласи Янник Травмирован
- Маккарти Джеймс Травмирован
Сток Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Батлэнд Джек Вратарь
- 8 Джонсон Глен Защитник
- 6 Зума Курт Защитник
- 17 Шоукросс Райан Защитник
- 3 Питерс Эрик Защитник
- 4 Аллен Джо Полузащитник
- 24 Флетчер Даррен Полузащитник
- 22 Шакири Джердан Полузащитник
- 27 Кркич Боян Полузащитник
- Чупо-Мотинг Эрик Полузащитник
- 9 Бераино Сайдо Нападающий
- Главный тренер: Хьюз Марк
- Травмы и дисквалификации
- Айрлэнд Стивен Травмирован
- Афеллай Ибрагим Травмирован
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
- 13.07.2017 Гор Махия 1:2 Эвертон ТМК
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 06.05.2017 Суонси 1:0 Эвертон ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 22.04.2017 Вест Хэм 0:0 Эвертон ПЛ
- 15.04.2017 Эвертон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 09.04.2017 Эвертон 4:2 Лестер ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Эвертон 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 25.02.2017 Эвертон 2:0 Сандерленд ПЛ
- 11.02.2017 Мидлсбро 0:0 Эвертон ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.08.2017 РБ Лейпциг 1:2 Сток Сити ТМК
- 01.08.2017 Санкт-Паули 4:2 Сток Сити ТМК
- 30.07.2017 Крю Александра 3:1 Сток Сити ТМК
- 29.07.2017 Болтон 1:2 Сток Сити ТМК
- 25.07.2017 Шеффилд Юнайтед 2:1 Сток Сити ТМК
- 22.07.2017 Амьен 0:1 Сток Сити ТМК
- 15.07.2017 Монако 4:2 Сток Сити ТМК
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 10.07.2017 Ксамакс 0:1 Сток Сити КУ
- 21.05.2017 Саутгемптон 0:1 Сток Сити ПЛ
- 13.05.2017 Сток Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 06.05.2017 Борнмут 2:2 Сток Сити ПЛ
- 29.04.2017 Сток Сити 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 22.04.2017 Суонси 2:0 Сток Сити ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Сток Сити 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 01.04.2017 Лестер 2:0 Сток Сити ПЛ
- 18.03.2017 Сток Сити 1:2 Челси ПЛ
- 08.03.2017 Манчестер Сити 0:0 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Сток Сити: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 27.08.2016 Эвертон 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 06.02.2016 Сток Сити 0:3 Эвертон Премьер-лига
- 28.12.2015 Эвертон 3:4 Сток Сити Премьер-лига
- 15.07.2015 Эвертон 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 04.03.2015 Сток Сити 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 26.12.2014 Эвертон 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 01.01.2014 Сток Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 30.11.2013 Эвертон 4:0 Сток Сити Премьер-лига
- 30.03.2013 Эвертон 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 15.12.2012 Сток Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 01.05.2012 Сток Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 04.12.2011 Эвертон 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 01.01.2011 Сток Сити 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.10.2010 Эвертон 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 01.05.2010 Сток Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 04.10.2009 Эвертон 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 14.03.2009 Эвертон 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 14.09.2008 Сток Сити 2:3 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Суонси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Борнмут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
-
До начала матча осталось 16 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Сток Сити, который состоится 12.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Сток Сити, который состоится 12.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Эвертон - Сток Сити
Эвертон
95.7% (135)
Ничья:
4.3% (6)
Сток Сити
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
30.5% (43)
1:0 Эвертон:
27.7% (39)
2:0 Эвертон:
27% (38)
3:1 Эвертон:
5.7% (8)
1:1 Ничья:
2.1% (3)
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