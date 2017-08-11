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Стадион:
Эвертон
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 16 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Сток Сити, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Сток Сити
Эвертон
95.7% (135)
Ничья:
4.3% (6)
Сток Сити
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
30.5% (43)
Эвертон:
27.7% (39)
Эвертон:
27% (38)
Эвертон:
5.7% (8)
Ничья:
2.1% (3)
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