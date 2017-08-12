Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 31447
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаРедмонд Натан
33' Желтая карточкаРомеу Ориоль
90' Желтая карточкаФултон Джей
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
93'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Остин Чарльз отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
92'
Йосида Майя бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
91'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Фултон Джей получает желтую карточку.
90'
Фултон Джей наказан за толчок Тадич Душан
90'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
89'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Фултон Джей из команды Суонси делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
88'
Макбарни Оливер из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
88'
Йосида Майя наказан за толчок Айю Джордан
88'
87'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Тактическая замена. Бертранд Райан уходит с поля и его заменяет Маккуин Сэм
86'
Тактическая замена. Раутледж Уэйн уходит с поля и его заменяет Макбарни Оливер
85'
Стивенс Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
83'
83'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
83'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
82'
82'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Абрахам Тэмми уходит с поля и его заменяет Бартли Кайл
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Йосида Майя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
79'
Тадич Душан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
78'
78'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон подал угловой слева.
77'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
76'
Йосида Майя из команды Саутгемптон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон подал угловой слева.
76'
Нотон Кайл выбил мяч на угловой.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Тактическая замена. Бриттон Леон уходит с поля и его заменяет Фултон Джей
73'
73'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
71'
71'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
70'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
70'
Дэвис Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Абрахам Тэмми выбил мяч на угловой.
69'
69'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
68'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
68'
68'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Габбьядини Маноло пробил по воротам.
67'
66'
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон. Это Айю Джордан заработал фол.
63'
63'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
62'
62'
Габбьядини Маноло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
61'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Раутледж Уэйн совершает грубый фол. Тадич Душан был жертвой
58'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
57'
57'
56'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Раутледж Уэйн наказан за толчок Бертранд Райан
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тадич Душан из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
54'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
53'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
52'
52'
Габбьядини Маноло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает неудачный навес.
49'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
49'
Айю Джордан выбил мяч на угловой.
49'
48'
Редмонд Натан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Фер Лерой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Абрахам Тэмми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Абрахам Тэмми на финте ушёл от оппонента.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 31447 болельщиков
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Абрахам Тэмми нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
43'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
38'
38'
38'
Йосида Майя бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
38'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
37'
37'
37'
37'
Дэвис Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
37'
36'
36'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
36'
Седрик Соареш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
34'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Ромеу Ориоль получает желтую карточку.
33'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Кэрролл Том.
33'
Габбьядини Маноло наказан за толчок Моусон Алфи
32'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
30'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
30'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
29'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
28'
Абрахам Тэмми из команды Суонси в офсайде
27'
27'
27'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
26'
После дальнего удара, который нанес Уорд-Праус Джеймс мяч отбит вратарем
25'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
23'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
22'
22'
Редмонд Натан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
22'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бриттон Леон нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
22'
22'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Уорд-Праус Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
18'
18'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон наносит неточный удар с лета
18'
18'
17'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
16'
Редмонд Натан получает желтую карточку.
16'
Редмонд Натан блокирует соперника. Фабьянски Лукаш заработал своей команде штрафной.
16'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
15'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Фер Лерой коснулся мяча рукой.
14'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
13'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Тадич Душан из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Фер Лерой.
12'
12'
11'
11'
10'
Абрахам Тэмми имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
10'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Айю Джордан наказан за толчок Стивенс Джек
8'
8'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
7'
7'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
6'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
Тадич Душан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
4'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
4'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает неудачный навес.
4'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Айю Джордан из команды Суонси делает навес
3'
2'
2'
После удара головой, который сделал Габбьядини Маноло мяч попадает в перекладину
2'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
2'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Суонси
Саутгемптон
79.9% (139)
Ничья:
15.5% (27)
Суонси
4.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
42.5% (74)
2:1 Саутгемптон:
24.1% (42)
1:1 Ничья:
11.5% (20)
2:0 Саутгемптон:
9.8% (17)
1:2 Суонси:
2.9% (5)
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