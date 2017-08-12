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Стадион: Зрители: 31447
Саутгемптон
0:0
Конец матча
Суонси
0'
16' Желтая карточка
Редмонд Натан
33' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
90' Желтая карточка
Фултон Джей
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
93'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Удар от ворот произведет Суонси
93'
Остин Чарльз отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

92'
Удар от ворот произведет Суонси
92'
Йосида Майя бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
91'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
90'
Фултон Джей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Фултон Джей наказан за толчок Тадич Душан
90'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
89'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Фултон Джей из команды Суонси делает подножку. Буфаль Софьян заработал фол.
88'
Макбарни Оливер из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Йосида Майя наказан за толчок Айю Джордан
88'
Удар от ворот произведет Суонси
87'
Седрик Соареш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Тактическая замена. Бертранд Райан уходит с поля и его заменяет Маккуин Сэм
86'
Тактическая замена. Раутледж Уэйн уходит с поля и его заменяет Макбарни Оливер
85'
Стивенс Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
83'
Удар от ворот произведет Суонси
83'
Тадич Душан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
83'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
82'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
81'
Удар от ворот произведет Суонси
81'
Тактическая замена. Абрахам Тэмми уходит с поля и его заменяет Бартли Кайл
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Йосида Майя имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
79'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
Угловой
79'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
79'
Тадич Душан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
78'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон подал угловой слева.
77'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
76'
Йосида Майя из команды Саутгемптон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
76'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон подал угловой слева.
76'
Нотон Кайл выбил мяч на угловой.
76'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Тактическая замена. Бриттон Леон уходит с поля и его заменяет Фултон Джей
73'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
71'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
Угловой
70'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
70'
Дэвис Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Абрахам Тэмми выбил мяч на угловой.
Угловой
69'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
68'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
68'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
68'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Габбьядини Маноло пробил по воротам.
67'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
65'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
63'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон. Это Айю Джордан заработал фол.
63'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
62'
Удар от ворот произведет Суонси
62'
Габбьядини Маноло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
61'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
58'
Раутледж Уэйн совершает грубый фол. Тадич Душан был жертвой
Фол, нарушение
58'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Суонси
57'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
56'
Раутледж Уэйн наказан за толчок Бертранд Райан
55'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тадич Душан из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
54'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Суонси
52'
Габбьядини Маноло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
50'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает неудачный навес.
Угловой
49'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
49'
Айю Джордан выбил мяч на угловой.
Угловой
49'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
48'
Редмонд Натан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
47'
Фер Лерой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Абрахам Тэмми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Абрахам Тэмми на финте ушёл от оппонента.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 31447 болельщиков
46'
Удар от ворот произведет Суонси
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Абрахам Тэмми нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
44'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
43'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Суонси
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
38'
Удар от ворот произведет Суонси
38'
Йосида Майя бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
38'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
37'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
37'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
37'
Дэвис Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
37'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
36'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
36'
Седрик Соареш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Ромеу Ориоль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Кэрролл Том.
Фол, нарушение
33'
Габбьядини Маноло наказан за толчок Моусон Алфи
Фол, нарушение
32'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает подножку. Фер Лерой заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет Суонси
30'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
30'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
29'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
Офсайд
28'
Абрахам Тэмми из команды Суонси в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Суонси
27'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
26'
После дальнего удара, который нанес Уорд-Праус Джеймс мяч отбит вратарем
25'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Суонси
25'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
23'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Кэрролл Том из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Суонси
22'
Редмонд Натан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
22'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
22'
Бриттон Леон нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
22'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
22'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
20'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Уорд-Праус Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Суонси
18'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон наносит неточный удар с лета
18'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес
18'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Айю Джордан из команды Суонси делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
Желтая карточка
16'
Редмонд Натан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Редмонд Натан блокирует соперника. Фабьянски Лукаш заработал своей команде штрафной.
16'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
16'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Фер Лерой коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
14'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
13'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Тадич Душан из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Фер Лерой.
12'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Суонси
11'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
10'
Абрахам Тэмми имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
10'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
9'
Айю Джордан наказан за толчок Стивенс Джек
8'
Удар от ворот произведет Суонси
8'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Суонси
7'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
6'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Удар от ворот произведет Суонси
4'
Тадич Душан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
4'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
4'
Форстер Фрейзер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает неудачный навес.
4'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Айю Джордан из команды Суонси делает навес
3'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Суонси
2'
После удара головой, который сделал Габбьядини Маноло мяч попадает в перекладину
Угловой
2'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
2'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
2'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
1'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Суонси
Саутгемптон
79.9% (139)
Ничья:
15.5% (27)
Суонси
4.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
42.5% (74)
Саутгемптон:
24.1% (42)
Ничья:
11.5% (20)
Саутгемптон:
9.8% (17)
Суонси:
2.9% (5)
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