Стадион: Селхерст Парк Зрители: 25448
0:3
Конец матча
0:1
23' Гол в свои воротаУорд Джоэл
0:2
26' ГолМунье Стив
28' Желтая карточкаСмит Том I
60' Желтая карточкаПалмер Кейси
73' Желтая карточкаМунье Стив
0:3
78' ГолМунье Стив
88' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Уорд Джоэл заработал фол.
93'
Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
92'
92'
Панчеон Джейсон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
91'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25448 болельщиков
88'
Панчеон Джейсон получает желтую карточку.
88'
Панчеон Джейсон совершает грубый фол. Качунга Элиас был жертвой
88'
88'
Игрок из команды Кристал Пэлас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Панчеон Джейсон исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
87'
87'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
86'
Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Ван ла Парра Райив
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
84'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
84'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
83'
Шиндлер Кристофер выбил мяч на угловой.
83'
82'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
82'
82'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
82'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
80'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
78'
Куанер Колин сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мунье Стив записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
78'
78'
Тактическая замена. Фосу-Менса Тимоти уходит с поля и его заменяет Томкинс Джеймс
77'
Дэнн Скотт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
77'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
77'
Муй Аарон выбил мяч на угловой.
77'
77'
77'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
76'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
74'
Ван Анхольт Патрик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Мунье Стив - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
73'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Тактическая замена. Палмер Кейси уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
71'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Томмас Инс.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
69'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
69'
Ван Анхольт Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Томмас Инс из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
66'
Качунга Элиас наказан за толчок Уорд Джоэл
65'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
63'
Мунье Стив оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
63'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников.
62'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
61'
Биллинг Филип выбил мяч на угловой.
60'
Палмер Кейси получает желтую карточку.
60'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Уильямс Даниэль заработал фол.
58'
Заха Уилфрид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
Панчеон Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Смит Том I уходит с поля и его заменяет Уильямс Даниэль
56'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
56'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
55'
После удара головой, который сделал Бентеке Кристиан мяч выносится вратарем на угловой
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Лёв Крис выбил мяч на угловой.
54'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
53'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Томмас Инс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Муй Аарон выбил мяч подальше от ворот.
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
50'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
50'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
49'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
49'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Мунье Стив отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лёв Крис и мяч снова в игре
47'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
46'
Фосу-Менса Тимоти выбил мяч на угловой.
46'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Тактическая замена. Миливоевич Лука уходит с поля и его заменяет Таунсенд Андрос
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Панчеон Джейсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
47'
47'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет в стеночку. Бентеке Кристиан был стеночкой.
47'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
44'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
44'
44'
44'
43'
Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Анхольт Патрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
42'
Заха Уилфрид бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
42'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Шиндлер Кристофер
40'
40'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
39'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун. Это Заха Уилфрид заработал фол.
38'
37'
Заха Уилфрид имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Лёв Крис ошибается в защите.
37'
36'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
36'
35'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
35'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
34'
Биллинг Филип выбил мяч на угловой.
34'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает навес
34'
Лофтус-Чик Рубен на финте ушёл от оппонента.
34'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
33'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
32'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун бьет головой мимо ворот
32'
32'
32'
31'
Дэнн Скотт выбил мяч на угловой.
30'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас играет в стеночку. Ван Анхольт Патрик был стеночкой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
28'
Смит Том I получает желтую карточку.
28'
Смит Том I совершает грубый фол. Ван Анхольт Патрик был жертвой
28'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
26'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мунье Стив из клуба "Хаддерсфилд Таун" отправил мяч головой в ворота.
26'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный навес.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Качунга Элиас заработал фол.
23'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Уорд Джоэл отправил мяч в свои ворота.
23'
Йоргенсен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
23'
22'
22'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Смит Том I заработал фол.
20'
После дальнего удара, который нанес Биллинг Филип мяч отбит вратарем
20'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Томмас Инс на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
18'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
После дальнего удара, который нанес Палмер Кейси мяч отбит вратарем
17'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун устремляется вперед с мячом.
17'
16'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
16'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
16'
Палмер Кейси из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
15'
Дэнн Скотт выбил мяч на угловой.
15'
Томмас Инс из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Качунга Элиас заработал фол.
12'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Лофтус-Чик Рубен заработал фол.
10'
Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йоргенсен Матиас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
10'
Йоргенсен Матиас атакует сзади соперника. Заха Уилфрид пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
8'
Томмас Инс из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
8'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
7'
Шиндлер Кристофер выбил мяч на угловой.
7'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
7'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
7'
6'
Фосу-Менса Тимоти выбил мяч на угловой.
6'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун устремляется вперед с мячом.
5'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Ван Анхольт Патрик заработал фол.
2'
Томмас Инс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
2'
Ридевальд Жайро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
2'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
1'
Панчеон Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Бентеке Кристиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:3 Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас
89.8% (158)
Ничья:
8.5% (15)
Хаддерсфилд Таун
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кристал Пэлас:
39.8% (70)
2:1 Кристал Пэлас:
30.7% (54)
2:0 Кристал Пэлас:
9.1% (16)
1:1 Ничья:
6.8% (12)
3:0 Кристал Пэлас:
3.4% (6)
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