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Стадион:
Ньюкасл
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Тоттенхэм, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл
4.3% (4)
Ничья:
20.4% (19)
Тоттенхэм
75.3% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
43% (40)
Ничья:
16.1% (15)
Тоттенхэм:
9.7% (9)
Тоттенхэм:
8.6% (8)
Тоттенхэм:
6.5% (6)
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