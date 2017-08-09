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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.08.2017 Ньюкасл 2:0 Верона ТМК
- 02.08.2017 Вольфсбург 1:3 Ньюкасл ТМК
- 29.07.2017 Майнц 2:1 Ньюкасл ТМК
- 26.07.2017 Брэдфорд Сити 0:4 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2017 Престон Норт Энд 1:1 Ньюкасл ТМК
- 14.07.2017 Хартс 1:2 Ньюкасл ТМК
- 07.05.2017 Ньюкасл 3:0 Барнсли Ч
- 28.04.2017 Кардифф Сити 0:2 Ньюкасл Ч
- 24.04.2017 Ньюкасл 4:1 Престон Норт Энд Ч
- 17.04.2017 Ипсвич 3:1 Ньюкасл Ч
- 14.04.2017 Ньюкасл 1:1 Лидс Ч
- 08.04.2017 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Ньюкасл Ч
- 05.04.2017 Ньюкасл 1:0 Бёртон Альбион Ч
- 01.04.2017 Ньюкасл 2:1 Уиган Ч
- 18.03.2017 Бирмингем 0:0 Ньюкасл Ч
- 11.03.2017 Ньюкасл 1:3 Фулхэм Ч
- 07.03.2017 Рединг 0:0 Ньюкасл Ч
- 04.03.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Ньюкасл Ч
- 28.02.2017 Брайтон 1:2 Ньюкасл Ч
- 25.02.2017 Ньюкасл 2:2 Бристоль Сити Ч
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 18.05.2017 Лестер 1:6 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал ПЛ
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм К
- 15.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Борнмут ПЛ
- 08.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Уотфорд ПЛ
- 05.04.2017 Суонси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2017 Бёрнли 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 19.03.2017 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 12.03.2017 Тоттенхэм 6:0 Миллуолл К
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон ПЛ
- 26.02.2017 Тоттенхэм 4:0 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
- 15.05.2016 Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 13.12.2015 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.04.2015 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 17.12.2014 Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл Кубок лиги
- 26.10.2014 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 12.02.2014 Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.11.2013 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 09.02.2013 Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 18.08.2012 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 11.02.2012 Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 16.10.2011 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.01.2011 Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2010 Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.04.2009 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 21.12.2008 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.09.2008 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
- 30.03.2008 Тоттенхэм 1:4 Ньюкасл Премьер-лига
- 22.10.2007 Ньюкасл 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сток Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Суонси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Бромвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Тоттенхэм, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньюкасл - Тоттенхэм, который состоится 13.08.2017.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл
4.3% (4)
Ничья:
20.4% (19)
Тоттенхэм
75.3% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
43% (40)
1:1 Ничья:
16.1% (15)
0:2 Тоттенхэм:
9.7% (9)
0:1 Тоттенхэм:
8.6% (8)
1:3 Тоттенхэм:
6.5% (6)
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