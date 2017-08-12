Стадион: Хоуторнс Зрители: 25011
1:0
Конец матча
1:0
31' ГолХегази Ахмед
34' Желтая карточкаЯкоб Клаудио
82' Желтая карточкаРодригес Джей
86' Желтая карточкаАртер Гарри
90' Желтая карточкаРобсон-Кану Хэл
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
После дальнего удара, который нанес Фрейзер Райан мяч отбит вратарем
95'
Доусон Крэйг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
95'
95'
Робсон-Кану Хэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
95'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич. Это Сурман Эндрю заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
93'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич разыграл угловой с правого угла.
93'
Рондон Саломон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
93'
92'
91'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Айб Джордон мяча так и не получил
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рондон Саломон наказан за толчок Дэниелс Чарли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
88'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Рондон Саломон
88'
Фостер Бен выбил мяч на угловой.
88'
Кинг Джошуа из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
86'
Артер Гарри получает желтую карточку за споры
86'
Дефо Джермейн коснулся мяча рукой.
85'
Макклин Джеймс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич наносит неточный удар с лета
85'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
85'
84'
Артер Гарри наказан за толчок Ливермо Джейк
83'
Аке Натан пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
82'
Родригес Джей сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
81'
Робсон-Кану Хэл наказан за толчок Кук Стив
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Фрэнсис Саймон получил травму и заменен. Смит Адам выходит на поле.
79'
Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
77'
77'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
77'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
77'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 25011 болельщиков
73'
Харпер Реким из команды Вест Бромвич остановил атаку, перехватив мяч.
73'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
73'
72'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
71'
Родригес Джей наказан за толчок Кук Стив
70'
Тактическая замена. Филд Сэм уходит с поля и его заменяет Харпер Реким
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Айб Джордон из команды Борнмут делает неудачный навес.
68'
Родригес Джей наказан за толчок Кук Стив
68'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Родригес Джей наказан за толчок Аке Натан
67'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
66'
66'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает навес
66'
66'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
65'
Ливермо Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Тактическая замена. Афобе Беник уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
62'
Матч возобновится спорным мячом
61'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Афобе Беник нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
57'
56'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
56'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
56'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
56'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
55'
Якоб Клаудио наказан за толчок Бегович Асмир
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
54'
53'
Хегази Ахмед пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
53'
53'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
49'
49'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
49'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
48'
47'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
46'
Вест Бромвич совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Пью Марк уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
Сурман Эндрю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
41'
41'
Якоб Клаудио имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
40'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
39'
39'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
37'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
37'
37'
37'
37'
Афобе Беник из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
36'
Брант Крис выбил мяч на угловой.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Якоб Клаудио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
34'
34'
Хегази Ахмед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
31'
Брант Крис сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хегази Ахмед из клуба "Вест Бромвич" отправил мяч головой в ворота.
31'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает подножку. Ньом Аллан заработал фол.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
28'
28'
26'
26'
Макклин Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Макклин Джеймс на финте ушёл от оппонента.
26'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
24'
Родригес Джей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Родригес Джей на финте ушёл от оппонента.
22'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает подножку. Афобе Беник заработал фол.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
19'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
15'
15'
Филд Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
13'
Хегази Ахмед наказан за толчок Афобе Беник
12'
12'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич делает подножку. Кинг Джошуа заработал фол.
10'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
10'
Родригес Джей не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Аке Натан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
10'
9'
Филлипс Мэтт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
8'
6'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
3'
После дальнего удара, который нанес Родригес Джей мяч отбит вратарем
2'
2'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:0 Борнмут
Вест Бромвич
69.4% (120)
Ничья:
26.6% (46)
Борнмут
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Бромвич:
32.9% (57)
1:0 Вест Бромвич:
27.2% (47)
1:1 Ничья:
22% (38)
2:0 Вест Бромвич:
4.6% (8)
1:2 Борнмут:
1.7% (3)
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