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Стадион: Зрители: 25011
Вест Бромвич
1:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
31' Гол
Хегази Ахмед
34' Желтая карточка
Якоб Клаудио
82' Желтая карточка
Родригес Джей
86' Желтая карточка
Артер Гарри
90' Желтая карточка
Робсон-Кану Хэл
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
После дальнего удара, который нанес Фрейзер Райан мяч отбит вратарем
95'
Доусон Крэйг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
95'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
Желтая карточка
95'
Робсон-Кану Хэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
95'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич. Это Сурман Эндрю заработал фол.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Угловой
93'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич разыграл угловой с правого угла.
93'
Рондон Саломон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
93'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Айб Джордон мяча так и не получил
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Рондон Саломон наказан за толчок Дэниелс Чарли
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
88'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Рондон Саломон
88'
Фостер Бен выбил мяч на угловой.
88'
Кинг Джошуа из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
86'
Артер Гарри получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
86'
Дефо Джермейн коснулся мяча рукой.
85'
Макклин Джеймс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
Удар от ворот произведет Борнмут
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич наносит неточный удар с лета
85'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
85'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
84'
Артер Гарри наказан за толчок Ливермо Джейк
83'
Аке Натан пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Родригес Джей сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Робсон-Кану Хэл наказан за толчок Кук Стив
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
80'
Фрэнсис Саймон получил травму и заменен. Смит Адам выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
77'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
77'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
77'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 25011 болельщиков
73'
Харпер Реким из команды Вест Бромвич остановил атаку, перехватив мяч.
73'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
73'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
Фол, нарушение
71'
Родригес Джей наказан за толчок Кук Стив
70'
Тактическая замена. Филд Сэм уходит с поля и его заменяет Харпер Реким
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Айб Джордон из команды Борнмут делает неудачный навес.
Фол, нарушение
68'
Родригес Джей наказан за толчок Кук Стив
68'
Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
68'
Родригес Джей наказан за толчок Аке Натан
Фол, нарушение
67'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрэнсис Саймон заработал фол.
66'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает навес
66'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
65'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
65'
Ливермо Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Тактическая замена. Афобе Беник уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
62'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
61'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Афобе Беник нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
Угловой
60'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
57'
Удар от ворот произведет Борнмут
56'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
56'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
56'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
55'
Якоб Клаудио наказан за толчок Бегович Асмир
Угловой
55'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
53'
Хегази Ахмед пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
53'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
52'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
50'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает подножку. Айб Джордон заработал фол.
49'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
49'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
48'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
46'
Вест Бромвич совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Пью Марк уходит с поля и его заменяет Айб Джордон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
45'
Сурман Эндрю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
41'
Удар от ворот произведет Борнмут
41'
Якоб Клаудио имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Угловой
41'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
40'
Фрэнсис Саймон выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
37'
Кук Стив из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
37'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
37'
Афобе Беник из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
Угловой
36'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
36'
Брант Крис выбил мяч на угловой.
36'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
34'
Якоб Клаудио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Борнмут
34'
Хегази Ахмед отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
31'
Брант Крис сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хегази Ахмед из клуба "Вест Бромвич" отправил мяч головой в ворота.
31'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает подножку. Ньом Аллан заработал фол.
30'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
26'
Удар от ворот произведет Борнмут
26'
Макклин Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Макклин Джеймс на финте ушёл от оппонента.
26'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Удар от ворот произведет Борнмут
24'
Родригес Джей отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Родригес Джей на финте ушёл от оппонента.
22'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает подножку. Афобе Беник заработал фол.
21'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
19'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
19'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Удар от ворот произведет Борнмут
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич бьет головой мимо ворот
Угловой
15'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
15'
Филд Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Аке Натан из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
14'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Хегази Ахмед наказан за толчок Афобе Беник
12'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
12'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
10'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич делает подножку. Кинг Джошуа заработал фол.
10'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
10'
Родригес Джей не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Аке Натан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Игрок из команды Вест Бромвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Удар от ворот произведет Борнмут
9'
Филлипс Мэтт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
8'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
После дальнего удара, который нанес Родригес Джей мяч отбит вратарем
2'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:0 Борнмут
Вест Бромвич
69.4% (120)
Ничья:
26.6% (46)
Борнмут
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
32.9% (57)
Вест Бромвич:
27.2% (47)
Ничья:
22% (38)
Вест Бромвич:
4.6% (8)
Борнмут:
1.7% (3)
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