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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Мехелен
0:1
Перерыв
Гент
0'
0:1
33' Гол
Калу Сэмьюэл
36' Желтая карточка
Марк Дамьен
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Марк Дамьен получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калу Сэмьюэл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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