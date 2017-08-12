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Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
33' ГолКалу Сэмьюэл
36' Желтая карточкаМарк Дамьен
|
33'
0:1
36'
Состав команд
18
Схоофс
Роб
15
Цоцалич
Эдин
11
Ритс
Матс
77
Glenn
Claes
22
Бронн
Дилан
25
Марк
Дамьен
18
Калу
Сэмьюэл
31
Кубо
Юя
Мехелен 4-4-2
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 63 Реррас Файкаль Защитник
- 4 Seth De Witte Защитник
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 18 Схоофс Роб Полузащитник
- 15 Цоцалич Эдин Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 99 Stefan Drazic Нападающий
- 77 Glenn Claes Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Нинис Сотирис Полузащитник
- 47 Кавайа Энди Полузащитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 55 Филипович Желько Полузащитник
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- 30 Hannes Smolders
- 27 Boureima Bande
- 34 Maxime De Bie
- 28 Anthony Swolfs
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Гент 3-4-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 25 Марк Дамьен Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 11 Мачадо Дейвер Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 7 Кулибали Калифа Нападающий
- 31 Кубо Юя Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Чекановиц Юн Вратарь
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 38 Хореман Сибе Защитник
- 6 Верстрате Биргер Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 24 Nicolas Raskin
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 16.07.2017 Вестерло 0:6 Мехелен ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 04.07.2017 АХ Лёвен 4:2 Мехелен ТМК
- 29.06.2017 Кампенхаут 0:4 Мехелен ТМК
- 28.06.2017 Рапид Лест 0:5 Мехелен ТМК
- 25.06.2017 Кателейне 0:3 Мехелен ТМК
- 19.05.2017 Сент-Трюйден 7:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 12.05.2017 Стандард 2:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Мехелен 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 03.05.2017 Мехелен 1:4 Вестерло ТМК
- 29.04.2017 Льерс 0:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мехелен 1:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Мехелен 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Васланд-Беверен 1:2 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 09.04.2017 Мехелен 1:0 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
Гент (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 30.06.2017 Диккельвенн 2:7 Гент ТМК
- 24.06.2017 Дронген 2:3 Гент ТМК
- 23.06.2017 Стандард Веттерен 1:3 Гент ТМК
- 22.06.2017 Де Пинте 0:2 Гент ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Гент 5:2 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 25.04.2017 Зульте-Варегем 0:2 Гент ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Гент: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 12.03.2017 Гент 3:0 Мехелен Лига Про
- 30.10.2016 Мехелен 2:0 Гент Лига Про
- 26.12.2015 Мехелен 2:0 Гент Лига Про
- 16.12.2015 Гент 1:0 Мехелен Кубок
- 29.08.2015 Гент 2:2 Мехелен Лига Про
- 12.12.2014 Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 03.08.2014 Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
- 26.12.2012 Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле
- 15.09.2012 Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Гент
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|12.
|Мехелен
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Локерен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Марк Дамьен получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Калу Сэмьюэл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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