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Стадион: Филипс
0:1
Первый тайм: 23'
0:1
18' ГолСоуза Дабни
|
18'
0:1
Состав команд
11
Лосано
Ирвин
15
Тил
Гуус
ПСВ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Зут Йерун Вратарь
- 4 Ариас Сантьяго Защитник
- 5 Шваб Даниэль Защитник
- 2 Исима-Мирен Николя Защитник
- 20 Бренет Джошуа Защитник
- 10 Ван Гинкел Марко Полузащитник
- 7 Перейро Гастон Полузащитник
- 8 Хендрикс Йоррит Полузащитник
- 11 Лосано Ирвин Нападающий
- 19 Локадия Юрген Нападающий
- 17 Бергвейн Стевен Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Ван Осх Яник Вратарь
- 30 Де Вейс Йорди Защитник
- 29 Гудмундссон Альберт Полузащитник
- 32 Паал Кеннет Полузащитник
- 25 Adam Mager II Полузащитник
- 23 Рамселар Барт Полузащитник
- 16 Риго Данте Полузащитник
- 18 Росарио Пабло Полузащитник
- 14 Ламмерс Сэм Нападающий
- 9 Де Йонг Люк Нападающий
- 41 Mike van de Meulenhof
- Главный тренер: Коку Филлип
АЗ Алкмаар 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бизот Марко Вратарь
- 2 Свенссон Юнас Защитник
- 4 Влаар Рон Защитник
- 30 Вюйтенс Стейн Защитник
- 5 Оуведжан Томас Защитник
- 15 Тил Гуус Полузащитник
- 10 Вейинович Марко Полузащитник
- 8 Ван Оверем Йорис Полузащитник
- 29 Стенгс Келвин Нападающий
- 9 Вегхорст Ваут Нападающий
- 7 Джаханбакш Алиреза Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Коутиньо Джино Вратарь
- 3 Ван Эйден Ренс Защитник
- 12 Хацидиакос Пантелис Защитник
- 20 Сёнтьенс Матс Полузащитник
- 17 Хелмер Джереми Полузащитник
- 28 Гарсия Леви Нападающий
- 27 Фрайдей Фред Нападающий
- 19 Соуза Дабни Нападающий
- 35 Teun Koopmeiners
- 26 Owen Wijndal
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.08.2017 Аугсбург 0:0 ПСВ ТМК
- 03.08.2017 Осиек 1:0 ПСВ ЛЕ
- 27.07.2017 ПСВ 0:1 Осиек ЛЕ
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Валвейк 0:2 ПСВ ТМК
- 14.05.2017 ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Э
- 07.05.2017 Гронинген 1:1 ПСВ Э
- 23.04.2017 ПСВ 1:0 Аякс Э
- 15.04.2017 АДО Ден Хааг 1:1 ПСВ Э
- 09.04.2017 ПСВ 5:0 Виллем II Э
- 06.04.2017 Твенте 2:2 ПСВ Э
- 01.04.2017 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Э
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 11.03.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 ПСВ Э
- 04.03.2017 ПСВ 4:0 Рода Э
- 26.02.2017 Фейеноорд 2:1 ПСВ Э
- 18.02.2017 ПСВ 3:1 НЕК Неймеген Э
- 12.02.2017 ПСВ 3:0 Утрехт Э
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 29.07.2017 АЗ Алкмаар 4:0 Камбюр ТМК
- 26.07.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Малага ТМК
- 20.07.2017 Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 07.07.2017 Польдерсе Селекти 2:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 01.07.2017 Региотим 1:7 АЗ Алкмаар ТМК
- 28.05.2017 Утрехт 3:0 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 25.05.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт ЛЕ
- 20.05.2017 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген ЛЕ
- 17.05.2017 Гронинген 1:4 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 14.05.2017 АЗ Алкмаар 2:3 Утрехт Э
- 07.05.2017 НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар Э
- 30.04.2017 АЗ Алкмаар 0:2 Витесс К
- 22.04.2017 АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Э
- 14.04.2017 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 09.04.2017 АЗ Алкмаар 1:1 Рода Э
- 05.04.2017 Аякс 4:1 АЗ Алкмаар Э
- 01.04.2017 АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Э
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
АЗ Алкмаар: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие
- 14.08.2016 ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 02.04.2016 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие
- 29.11.2015 ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 13.02.2015 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие
- 18.10.2014 ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 25.01.2014 ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 28.09.2013 АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Эредивизие
- 09.05.2013 АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Кубок
- 20.04.2013 АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ Эредивизие
- 02.09.2012 ПСВ 5:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 14.04.2012 ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 07.08.2011 АЗ Алкмаар 3:1 ПСВ Эредивизие
- 12.02.2011 АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ Эредивизие
- 22.08.2010 ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 02.05.2010 АЗ Алкмаар 1:1 ПСВ Эредивизие
- 12.12.2009 ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 14.02.2009 ПСВ 2:2 АЗ Алкмаар Премьер-лига
- 12.11.2008 АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Кубок
- 20.09.2008 АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ВВВ-Венло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Спарта Роттердам
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рода
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НАК Бреда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Первый тайм
23'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
22'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Вейинович Марко заработал фол.
21'
21'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
20'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
18'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Соуза Дабни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
18'
18'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шваб Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
17'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
17'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
17'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
15'
15'
Лосано Ирвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
Бергвейн Стевен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Бергвейн Стевен на финте ушёл от оппонента.
14'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
14'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
13'
Бренет Джошуа из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Свенссон Юнас наказан за толчок Лосано Ирвин
12'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Гинкел Марко и мяч снова в игре
11'
11'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
10'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
10'
Перейро Гастон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
8'
Стенгс Келвин получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
8'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Бренет Джошуа из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Стенгс Келвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
6'
Стенгс Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
4'
4'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес
3'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает навес
1'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Влаар Рон заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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