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Стадион:
ПСВ
0:1
Первый тайм: 23'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
18' Гол
Соуза Дабни
23'
Первый тайм
Фол, нарушение
23'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
22'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
22'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Вейинович Марко заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет ПСВ
21'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
20'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
20'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
18'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Соуза Дабни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
18'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
18'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шваб Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
17'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
17'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
17'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
15'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
15'
Лосано Ирвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
Бергвейн Стевен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Бергвейн Стевен на финте ушёл от оппонента.
14'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
Угловой
14'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
13'
Бренет Джошуа из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
13'
Свенссон Юнас наказан за толчок Лосано Ирвин
12'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Гинкел Марко и мяч снова в игре
11'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
11'
Локадия Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес
10'
Удар от ворот произведет ПСВ
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
Угловой
10'
Вейинович Марко из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
10'
Перейро Гастон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
8'
Стенгс Келвин получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
8'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Бренет Джошуа из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Стенгс Келвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
6'
Стенгс Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
4'
Удар от ворот произведет ПСВ
4'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес
3'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
1'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Влаар Рон заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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