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Стадион: Seacon Stadion - De Koel
0:0
Первый тайм: 23'
17' Желтая карточкаJulian Chabot
|
17'
Состав команд
11
Тай
Леннарт
ВВВ-Венло 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уннерсталл Ларс Вратарь
- 17 Tristan Dekker Защитник
- 3 Jerold Promes Защитник
- 13 Nils Roeseler Защитник
- 4 Roel Janssen Защитник
- 9 Ralf Seuntjens Полузащитник
- 2 Moreno Rutten Полузащитник
- 8 Леманс Клинт Полузащитник
- 7 Vito van Crooy Нападающий
- 11 Тай Леннарт Нападающий
- 14 Tarik Tissoudali Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Delano van Crooy Вратарь
- 29 Ван Брюген Дамиан Защитник
- 5 Лябиль Леруа Защитник
- 21 Антонис Терри Полузащитник
- 19 Torino Hunte Полузащитник
- 31 Bram Verbong
- 24 Lugman Bezzat
- Главный тренер: Стейен Морис
Спарта Роттердам 4-3-3
- Основной состав
- 1 Roy Kortsmit Вратарь
- 2 Sherel Floranus Защитник
- 6 Julian Chabot Защитник
- 5 Бройер Мишель Защитник
- 3 Kenneth Dougal Защитник
- 8 Сануси Райан Полузащитник
- 10 Спирингс Стейн Полузащитник
- 4 Добсон Джордж Полузащитник
- 11 Гудвин Крейг Нападающий
- 9 Волаш Далибор Нападающий
- 7 Ilias Alhalft Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нинхейс Леонард Вратарь
- 20 Кранинкс Алекс Вратарь
- 15 Вриндс Барт Защитник
- 17 Thomas Verhaar Полузащитник
- 14 Бамбок Франк-Ив Полузащитник
- 13 Loris Brogno Нападающий
- 18 Mark Veenhoven
- 16 Deroy Duarte
- 12 Jair Oosterlen
- 19 Ragnar Ache
- Главный тренер: Пастор Алекс
Предыдущие игры
ВВВ-Венло (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.08.2017 ВВВ-Венло 1:1 НЕК Неймеген ТМК
- 02.08.2017 ЕВВ 4:3 ВВВ-Венло ТМК
- 27.07.2017 ВВВ-Венло 2:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Вельден 0:13 ВВВ-Венло ТМК
- 15.07.2017 ВЕЛО 0:8 ВВВ-Венло ТМК
- 12.07.2017 ПАОК 1:0 ВВВ-Венло ТМК
- 08.07.2017 ХБСВ 0:7 ВВВ-Венло ТМК
- 05.05.2017 Телстар 1:2 ВВВ-Венло ПД
- 28.04.2017 ВВВ-Венло 1:4 Аякс-2 ПД
- 21.04.2017 Эйндховен 0:0 ВВВ-Венло ПД
- 17.04.2017 ВВВ-Венло 0:0 Эммен ПД
- 14.04.2017 Валвейк 1:2 ВВВ-Венло ПД
- 07.04.2017 ВВВ-Венло 3:2 Алмере Сити ПД
- 31.03.2017 ВВВ-Венло 0:4 НАК Бреда ПД
- 17.03.2017 Дордрехт 5:2 ВВВ-Венло ПД
- 13.03.2017 Ден Босх 0:2 ВВВ-Венло ПД
- 10.03.2017 ВВВ-Венло 4:1 Фортуна Ситтард ПД
- 06.03.2017 Утрехт-2 0:0 ВВВ-Венло ПД
- 24.02.2017 ВВВ-Венло 4:0 Ахиллес ПД
- 17.02.2017 Волендам 0:1 ВВВ-Венло ПД
Спарта Роттердам (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 29.07.2017 Спарта Роттердам 3:4 Аль Фейха ТМК
- 25.07.2017 Гамбург 1:1 Спарта Роттердам ТМК
- 22.07.2017 Спарта Роттердам 0:0 Рединг ТМК
- 21.07.2017 Камбюр 0:1 Спарта Роттердам ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 ВВГ-25 0:10 Спарта Роттердам ТМК
- 11.07.2017 ФОК 0:6 Спарта Роттердам ТМК
- 08.07.2017 ППСК 1:22 Спарта Роттердам ТМК
- 06.07.2017 ССС-18 1:8 Спарта Роттердам ТМК
- 14.05.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 Спарта Роттердам Э
- 07.05.2017 Спарта Роттердам 1:0 Твенте Э
- 23.04.2017 Спарта Роттердам 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 15.04.2017 Рода 3:1 Спарта Роттердам Э
- 07.04.2017 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор Э
- 04.04.2017 Херенвен 3:0 Спарта Роттердам Э
- 01.04.2017 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Э
- 18.03.2017 Спарта Роттердам 3:1 Хераклес Э
- 10.03.2017 Витесс 5:0 Спарта Роттердам Э
- 05.03.2017 Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд Э
- 01.03.2017 Спарта Роттердам 1:2 Витесс К
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Спарта Роттердам: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
- 07.02.2016 Спарта Роттердам 3:1 ВВВ-Венло Первый дивизион
- 24.08.2015 ВВВ-Венло 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
- 24.04.2015 ВВВ-Венло 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
- 19.10.2014 Спарта Роттердам 1:0 ВВВ-Венло Первый дивизион
- 20.12.2013 ВВВ-Венло 1:0 Спарта Роттердам Первый дивизион
- 17.08.2013 Спарта Роттердам 1:0 ВВВ-Венло Первый дивизион
- 10.01.2011 ВВВ-Венло 2:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи. Сборные
- 14.02.2010 Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 22.11.2009 ВВВ-Венло 5:0 Спарта Роттердам Эредивизие
- 27.10.2009 Спарта Роттердам 1:1 ВВВ-Венло Кубок
- 03.02.2008 Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
- 10.11.2007 ВВВ-Венло 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ВВВ-Венло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Спарта Роттердам
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эксельсиор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рода
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НАК Бреда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Первый тайм
23'
Волаш Далибор из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ilias Alhalft не смог удачно сыграть.
22'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
20'
После удара головой, который сделал Волаш Далибор мяч попадает в перекладину
20'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
18'
Добсон Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Julian Chabot сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Julian Chabot блокирует соперника. Vito van Crooy заработал своей команде штрафной.
17'
После дальнего удара, который нанес Ilias Alhalft мяч отбит вратарем
17'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Гудвин Крейг
17'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
15'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
15'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Спирингс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Moreno Rutten наказан за толчок Гудвин Крейг
14'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отвел угрозу отличным подкатом
13'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает навес
13'
Kenneth Dougal на финте ушёл от оппонента.
13'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Tarik Tissoudali имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
12'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
12'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
10'
Сануси Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
8'
Джеролд Промес наказан за толчок Roy Kortsmit
8'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
8'
Julian Chabot выбил мяч на угловой.
8'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Vito van Crooy.
6'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
3'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
3'
Гудвин Крейг нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
2'
Moreno Rutten бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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