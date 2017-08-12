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Стадион:
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 23'
Спарта Роттердам
0'
17' Желтая карточка
Julian Chabot
23'
Первый тайм
23'
Волаш Далибор из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ilias Alhalft не смог удачно сыграть.
22'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
20'
После удара головой, который сделал Волаш Далибор мяч попадает в перекладину
20'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
18'
Добсон Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Julian Chabot сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Julian Chabot блокирует соперника. Vito van Crooy заработал своей команде штрафной.
17'
После дальнего удара, который нанес Ilias Alhalft мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
17'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Гудвин Крейг
17'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
15'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
15'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
15'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Спирингс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Moreno Rutten наказан за толчок Гудвин Крейг
14'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отвел угрозу отличным подкатом
13'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает навес
13'
Kenneth Dougal на финте ушёл от оппонента.
13'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Tarik Tissoudali имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
12'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
12'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
10'
Сануси Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
Фол, нарушение
8'
Джеролд Промес наказан за толчок Roy Kortsmit
Угловой
8'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
8'
Julian Chabot выбил мяч на угловой.
8'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Vito van Crooy.
6'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
3'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
3'
Гудвин Крейг нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
2'
Moreno Rutten бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
1'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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