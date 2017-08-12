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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Жемплин
0:0
Первый тайм: 23'
Состав команд
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 2 Milan Simcak Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 44 Сверчинский Александр Защитник
- 37 Peter Kavka Защитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 8 Грич Якуб Полузащитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 19 Miroslav Bozok Полузащитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 66 Kristian Kushta Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Matus Kira Вратарь
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 6 Martin Bednar II
- 9 Peter Kolesar
- 33 Martin Kolesar
- Главный тренер: Anton Soltis
Татран Прешов
- Основной состав
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 8 Tomas Sedlak Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 9 Richard Kacala Полузащитник
- 4 Patrik Jacko Полузащитник
- 10 Peter Katona Нападающий
- 40 Jakub Grzegorz
- 20 Roland Cernak
- 36 Issa Adekunle
- Запасные игроки
- 29 Maros Ferenc Вратарь
- 21 David Kerestes Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 24 Jozef Spyrka
- 30 Oleksii Miliutin
- 18 Michal Kralovic
- 15 Matej Gresak
- Главный тренер: Miroslav Jantek
Предыдущие игры
Земплин (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин С
- 29.07.2017 Нитра 0:0 Земплин С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина С
- 26.04.2017 Ружомберок 3:1 Земплин С
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин С
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин К
- 08.04.2017 Злате Моравце 1:2 Земплин С
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава К
- 01.04.2017 Сеница 1:0 Земплин С
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин С
- 12.03.2017 Тренчин 4:1 Земплин С
- 08.03.2017 Липтовски-Градок 0:3 Земплин К
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 01.03.2017 Земплин 1:3 Ружомберок С
- 21.02.2017 Земплин 2:0 Спартак Трнава С
- 11.12.2016 Жилина 7:1 Земплин С
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 03.05.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
- 07.04.2017 Татран Прешов 1:0 Сеница С
- 02.04.2017 Жилина 3:0 Татран Прешов С
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин С
- 11.03.2017 Ружомберок 5:0 Татран Прешов С
- 04.03.2017 Татран Прешов 1:2 Тренчин С
- 25.02.2017 ДАК 5:0 Татран Прешов С
- 19.02.2017 Татран Прешов 0:2 Слован Братислава С
- 10.12.2016 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 03.12.2016 Татран Прешов 1:1 Спартак Миява С
- 26.11.2016 Злате Моравце 3:0 Татран Прешов С
- 19.11.2016 Татран Прешов 1:3 Спартак Трнава С
Последние игры между собой
Земплин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Татран Прешов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин Суперлига
- 22.10.2016 Земплин 2:2 Татран Прешов Суперлига
- 24.07.2016 Татран Прешов 0:0 Земплин Суперлига
- 29.01.2015 Татран Прешов 2:3 Земплин Разное
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нитра
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|2.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|ДАК
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Злате Моравце
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Ружомберок
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Татран Прешов
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|8.
|Тренчин
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Подбрезова
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Земплин
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|11.
|Сеница
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Жилина
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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