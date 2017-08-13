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Стадион: Пасиенки
0:0
Первый тайм: 10'
Состав команд
Слован Братислава
- Основной состав
- 22 Грейф Доминик Вратарь
- 5 Хухумис Диамантис Защитник
- 2 Секулич Борис Защитник
- 19 Салата Корнел Защитник
- 29 Божиков Васил Защитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 8 Uros Damnjanovic
- Запасные игроки
- 3 Рундич Милан Защитник
- 28 Котула Юрай Защитник
- 24 Шефчик Самуэл Полузащитник
- 11 Оршула Филип Полузащитник
- 9 Дроппа Лукаш Полузащитник
- 13 Jozef Hermann
- 68 Frederik Valach
- Главный тренер: Вукоманович Иван
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 31 Eric Davis Защитник
- 20 Yves Simon Pambou Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Полузащитник
- 8 Erik Pacinda Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 9 Branislav Luptak Полузащитник
- 18 Pavol Safranko Нападающий
- 28 Marko Zivkovic II
- Запасные игроки
- 1 Benjamin Szaraz Вратарь
- 80 Zoltan Kontar Защитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 45 Чмелик Лукаш Нападающий
- 32 Dominik Spiriak
- 26 Kristian Kostrna
- 29 Marko Divkovic
- Главный тренер: Marco Rossi
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 29.07.2017 Слован Братислава 2:1 Злате Моравце С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Слован Братислава 5:0 Пюник ЛЕ
- 29.06.2017 Пюник 1:4 Слован Братислава ЛЕ
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 19.05.2017 Тренчин 3:2 Слован Братислава С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 01.05.2017 Скалица 0:3 Слован Братислава К
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава С
- 23.04.2017 Слован Братислава 0:1 Жилина С
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава С
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин К
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава К
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 18.03.2017 Слован Братислава 1:1 Злате Моравце С
- 11.03.2017 Сеница 0:1 Слован Братислава С
ДАК (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 01.07.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 ДАК ТМК
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 07.05.2017 Злате Моравце 1:2 ДАК С
- 27.04.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 15.04.2017 Тренчин 0:1 ДАК С
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава С
- 19.03.2017 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 11.03.2017 ДАК 2:2 Жилина С
- 07.03.2017 ДАК 0:1 Попрад К
- 04.03.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 25.02.2017 ДАК 5:0 Татран Прешов С
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК С
- 10.12.2016 ДАК 1:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава Суперлига
- 06.11.2016 Слован Братислава 1:0 ДАК Суперлига
- 06.08.2016 Слован Братислава 3:2 ДАК Суперлига
- 02.04.2016 ДАК 0:2 Слован Братислава Суперлига
- 24.10.2015 Слован Братислава 1:0 ДАК Суперлига
- 02.08.2015 ДАК 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 30.05.2015 ДАК 0:3 Слован Братислава Суперлига
- 15.03.2015 Слован Братислава 0:1 ДАК Суперлига
- 15.03.2015 Слован Братислава 0:1 ДАК Суперлига
- 21.09.2014 ДАК 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 22.03.2014 Слован Братислава 2:1 ДАК Суперлига
- 29.09.2013 ДАК 1:2 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Нитра
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|ДАК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Злате Моравце
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Татран Прешов
|4
|2
|0
|2
|5 - 11
|6
|7.
|Ружомберок
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|8.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Подбрезова
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Жилина
|4
|1
|0
|3
|9 - 7
|3
|11.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|12.
|Сеница
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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