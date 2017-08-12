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2017-2018
Стадион: Дакнам
0:2
Конец матча
13' Желтая карточкаПерсоонс Коэн
0:1
23' ГолАвонийи Тайво
45' Желтая карточкаAristote Nkaka
55' Желтая карточкаBob Straetman
0:2
66' ГолDimitri Mohamed
78' Желтая карточкаМарич Мият
79' Вторая желтая карточкаПерсоонс Коэн
|
13'
23'
0:1
45'
55'
66'
0:2
78'
79'
Состав команд
14
Mehdi
Terki
27
Robin
Soeder
54
Бейи
Логан
31
Годо
Бруно
Локерен 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 19 Тичинович Марио Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 8 Персоонс Коэн Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 27 Robin Soeder Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Bo Geens Вратарь
- 31 Кала Хуан Защитник
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 35 Bob Straetman Полузащитник
- 24 Слагвеер Лусиано Нападающий
- Главный тренер: Мас Петер
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 26 Aristote Nkaka Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Полузащитник
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- 11 Dimitri Mohamed Нападающий
- 7 Олинга Фабрис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 21 Selim Amallah Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- Nathan De Medina
- 9 Мбомбо Янис
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Рузеларе 2:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Локерен 2:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.03.2017 Локерен 3:1 Твенте ТМК
- 12.03.2017 Локерен 0:0 Шарлеруа ЛП
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 30.04.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Рузеларе 3:5 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард ЛП
Последние игры между собой
Локерен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 21.01.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Локерен Лига Про
- 27.08.2016 Локерен 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 23.01.2016 Мускрон-Перювельз 1:1 Локерен Лига Про
- 19.09.2015 Локерен 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 25.04.2015 Локерен 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 18.04.2015 Мускрон-Перювельз 1:5 Локерен Лига Жюпиле
- 21.02.2015 Локерен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 21.02.2015 Локерен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 26.10.2014 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен Лига Жюпиле
- 12.12.2009 Мускрон-Перювельз 0:5 Локерен Премьер-лига
- 29.08.2009 Локерен 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 25.04.2009 Локерен 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 29.11.2008 Мускрон-Перювельз 2:0 Локерен Премьер-лига
- 01.03.2008 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Мехелен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Остенде
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Локерен
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Авонийи Тайво уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
79'
Персоонс Коэн получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Марич Мият получает желтую карточку.
77'
Мускрон-Перувелц производит замену. Годо Бруно уходит, и Mohamed Aidara заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dimitri Mohamed.
64'
Локерен производит замену. Хуппертс Гуус уходит, и Слагвеер Лусиано заменяет его
64'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Selim Amallah заменяет его
55'
Bob Straetman получает желтую карточку.
52'
Локерен производит замену. Де Суттер Том уходит, и Мирич Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
38'
Локерен производит замену. Робин Седер уходит, и Bob Straetman заменяет его
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авонийи Тайво.
13'
Персоонс Коэн получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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