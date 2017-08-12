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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
0:2
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
13' Желтая карточка
Персоонс Коэн
0:1
23' Гол
Авонийи Тайво
45' Желтая карточка
Aristote Nkaka
55' Желтая карточка
Bob Straetman
0:2
66' Гол
Dimitri Mohamed
78' Желтая карточка
Марич Мият
79' Вторая желтая карточка
Персоонс Коэн
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мускрон-Перувелц производит замену. Авонийи Тайво уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
79'
Персоонс Коэн получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
78'
Марич Мият получает желтую карточку.
77'
Мускрон-Перувелц производит замену. Годо Бруно уходит, и Mohamed Aidara заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dimitri Mohamed.

64'
Локерен производит замену. Хуппертс Гуус уходит, и Слагвеер Лусиано заменяет его
64'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Selim Amallah заменяет его
Желтая карточка
55'
Bob Straetman получает желтую карточку.
52'
Локерен производит замену. Де Суттер Том уходит, и Мирич Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Aristote Nkaka получает желтую карточку.
38'
Локерен производит замену. Робин Седер уходит, и Bob Straetman заменяет его
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авонийи Тайво.
Желтая карточка
13'
Персоонс Коэн получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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