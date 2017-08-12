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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Эйпен
1:2
Конец матча
Кортрейк
0'
7' Желтая карточка
Mickael Tirpan
0:1
38' Гол
Jovan Stojanovic I
0:2
55' Гол
Шевалье Тедди
58' Желтая карточка
Аджагун Абдул
59' Желтая карточка
Вербоом Бриан
73' Желтая карточка
Шевалье Тедди
1:2
79' Гол
Лотье Жордан
83' Желтая карточка
Вальенте Марк
90' Желтая карточка
Jovan Stojanovic I
90' Желтая карточка
Оканси Эрик
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Оканси Эрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Jovan Stojanovic получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Вальенте Марк получает желтую карточку.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лотье Жордан.
78'
Кортрейк производит замену. Уали Идир уходит, и Азуни Ларри заменяет его

Желтая карточка
73'
Шевалье Тедди получает желтую карточку.
72'
Эйпен производит замену. Alessio Castro-Montes уходит, и Moussa Diallo заменяет его
70'
Кортрейк производит замену. Вербоом Бриан уходит, и Макаренко Евгений заменяет его
69'
Эйпен производит замену. Дьянь Дьяванду уходит, и Jean-Thierry Lazare заменяет его
Желтая карточка
59'
Вербоом Бриан получает желтую карточку.
Желтая карточка
58'
Аджагун Абдул получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шевалье Тедди.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jovan Stojanovic.
36'
Кортрейк производит замену. Де Смет Стейн уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
Желтая карточка
7'
Mickael Tirpan получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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