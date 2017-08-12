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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
7' Желтая карточкаMickael Tirpan
0:1
38' ГолJovan Stojanovic I
0:2
55' ГолШевалье Тедди
58' Желтая карточкаАджагун Абдул
59' Желтая карточкаВербоом Бриан
73' Желтая карточкаШевалье Тедди
1:2
79' ГолЛотье Жордан
83' Желтая карточкаВальенте Марк
90' Желтая карточкаJovan Stojanovic I
90' Желтая карточкаОканси Эрик
|
38'
0:1
55'
0:2
58'
59'
73'
78'
79'
1:2
83'
90'
Состав команд
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
Эйпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 44 Вальенте Марк Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- 18 Nils Schouterden Нападающий
- 99 Вердье Николя Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Moussa Diallo Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 13 Мушам Дамьен Нападающий
- 8 Jean-Thierry Lazare
- 29 Souleymane Aw
- 33 Abdul Manaf Narudeen
- Главный тренер: Кондом Хорди
Кортрейк 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 31 Anthony Van Loo Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 27 Уали Идир Нападающий
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Макаренко Евгений Защитник
- 24 Ружо Лукас Защитник
- 10 Эрве Каж Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 11 Jovan Stojanovic I
- 22 Arne Galens
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Эйпен 2:2 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Эйпен 1:3 Зульте-Варегем ЛП
- 04.03.2017 Сент-Трюйден 2:1 Эйпен ЛП
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен ЛП
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк ЛП
Кортрейк (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Кортрейк 0:3 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Рузеларе 2:3 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк ЛП
- 25.02.2017 Кортрейк 1:2 Васланд-Беверен ЛП
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кортрейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Мехелен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Остенде
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Локерен
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Оканси Эрик получает желтую карточку.
90'
Jovan Stojanovic получает желтую карточку.
83'
Вальенте Марк получает желтую карточку.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лотье Жордан.
78'
Кортрейк производит замену. Уали Идир уходит, и Азуни Ларри заменяет его
73'
Шевалье Тедди получает желтую карточку.
72'
Эйпен производит замену. Alessio Castro-Montes уходит, и Moussa Diallo заменяет его
70'
Кортрейк производит замену. Вербоом Бриан уходит, и Макаренко Евгений заменяет его
69'
Эйпен производит замену. Дьянь Дьяванду уходит, и Jean-Thierry Lazare заменяет его
59'
Вербоом Бриан получает желтую карточку.
58'
Аджагун Абдул получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шевалье Тедди.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jovan Stojanovic.
36'
Кортрейк производит замену. Де Смет Стейн уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
7'
Mickael Tirpan получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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