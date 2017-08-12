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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
0:3
Конец матча
0:1
3' ГолNana Ampomah
0:2
11' ГолZinho Gano
0:3
42' ГолZinho Gano
78' Желтая карточкаСиани Себастьен
|
3'
0:1
11'
0:2
42'
0:3
78'
Состав команд
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
21
Жанс
Лоран
69
Rudy
Camacho
15
Сек
Ибраима
24
Jens
Cools
32
Oliver
Myny
22
Nana
Ampomah
Остенде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Прото Сильвио Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 8 Эль-Ганасси Яссин Полузащитник
- 16 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 20 Йонкхеере Михил Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Васланд-Беверен 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Merveille Goblet Вратарь
- 21 Жанс Лоран Защитник
- 4 Морен Валттери Защитник
- 69 Rudy Camacho Защитник
- 2 Демир Эрдин Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 24 Jens Cools Полузащитник
- 32 Oliver Myny Полузащитник
- 44 Мориока Риота Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Полузащитник
- 9 Zinho Gano Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 17 Ангбан Викторьен Полузащитник
- 52 Шрайверс Юр Полузащитник
- 12 Мишель Жулиан Полузащитник
- 11 Alessandro Cerigioni Нападающий
- 7 Болевич Александар Нападающий
- 98 Mathias Janssens
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Мандел Юнайтед 1:4 Остенде ТМК
- 30.06.2017 Свелта Мелселе 0:8 Остенде ТМК
- 24.06.2017 Звевезеле 1:3 Остенде ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 21.07.2017 Васланд-Беверен 2:1 АХ Лёвен ТМК
- 19.07.2017 Ройал Капеллен 0:2 Васланд-Беверен ТМК
- 15.07.2017 Зульте-Варегем 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 04.07.2017 Стяуа 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 01.07.2017 Сент-Никлаас 0:1 Васланд-Беверен ТМК
- 28.06.2017 Борнем 0:5 Васланд-Беверен ТМК
- 24.06.2017 Врасене 0:10 Васланд-Беверен ТМК
- 19.05.2017 Юнион Сен-Жиль 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Васланд-Беверен 1:3 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Васланд-Беверен 3:2 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Мехелен 1:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Васланд-Беверен 0:1 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Стандард 0:2 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Льерс 2:3 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Васланд-Беверен 1:2 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Васланд-Беверен 1:4 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Сент-Трюйден 3:0 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Рузеларе 0:2 Васланд-Беверен ТМК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Васланд-Беверен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 21.01.2017 Васланд-Беверен 0:1 Остенде Лига Про
- 27.08.2016 Остенде 2:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 17.01.2016 Остенде 3:3 Васланд-Беверен Лига Про
- 12.09.2015 Васланд-Беверен 1:5 Остенде Лига Про
- 07.03.2015 Остенде 4:3 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 01.11.2014 Васланд-Беверен 1:0 Остенде Лига Жюпиле
- 03.05.2014 Васланд-Беверен 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 05.04.2014 Остенде 0:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 25.01.2014 Остенде 2:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 05.10.2013 Васланд-Беверен 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 28.11.2012 Васланд-Беверен 0:3 Остенде Кубок Бельгии
- 20.05.2012 Остенде 1:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 06.05.2012 Васланд-Беверен 4:1 Остенде Лига Жюпиле
- 14.04.2012 Васланд-Беверен 2:0 Остенде EXQI League
- 27.11.2011 Остенде 4:0 Васланд-Беверен 2-й класс
- 02.04.2011 Остенде 0:2 Васланд-Беверен 2-й класс
- 06.11.2010 Васланд-Беверен 1:1 Остенде 2-й класс
- 27.03.2010 Остенде 2:2 Васланд-Беверен 2-й класс
- 07.11.2009 Васланд-Беверен 0:0 Остенде 2-й класс
- 26.04.2009 Остенде 0:3 Васланд-Беверен 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Мехелен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Остенде
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Локерен
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Ангбан Викторьен заменяет его
78'
Сиани Себастьен получает желтую карточку.
71'
Васланд-Беверен производит замену. Oliver Myny уходит, и Болевич Александар заменяет его
68'
Остенде производит замену. Сирьяк Гои-Би уходит, и Акпала Джозеф заменяет его
46'
Остенде производит замену. Жали Андиле уходит, и Йонкхеере Михил заменяет его
46'
Остенде производит замену. Emmanuel Banda уходит, и Вандандриш Кевин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
29'
Васланд-Беверен производит замену. Морен Валттери уходит, и Буату-Мананга Йонатан заменяет его
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nana Ampomah.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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