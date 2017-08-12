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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
0:3
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
0:1
3' Гол
Nana Ampomah
0:2
11' Гол
Zinho Gano
0:3
42' Гол
Zinho Gano
78' Желтая карточка
Сиани Себастьен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Васланд-Беверен производит замену. Nana Ampomah уходит, и Ангбан Викторьен заменяет его
Желтая карточка
78'
Сиани Себастьен получает желтую карточку.
71'
Васланд-Беверен производит замену. Oliver Myny уходит, и Болевич Александар заменяет его
68'
Остенде производит замену. Сирьяк Гои-Би уходит, и Акпала Джозеф заменяет его
46'
Остенде производит замену. Жали Андиле уходит, и Йонкхеере Михил заменяет его

46'
Остенде производит замену. Emmanuel Banda уходит, и Вандандриш Кевин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
29'
Васланд-Беверен производит замену. Морен Валттери уходит, и Буату-Мананга Йонатан заменяет его
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Zinho Gano.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nana Ampomah.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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