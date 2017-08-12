Стадион: Полман Зрители: 12080
16' Желтая карточкаReuven Niemeijer
31' Желтая карточкаДе Лихт Маттайс
0:1
56' ГолЗиеш Хаким
1:1
65' ГолГладон Пол
2:1
82' ГолКювас Брандлей
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Онана Андре наказан за толчок Кастро Брам
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
95'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
95'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Монтейро Гамиро наказан за толчок Ван де Бек Донни
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
92'
Хунтелаар Клаас-Ян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
91'
После штрафного удара,который нанес Зиеш Хаким мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
90'
89'
89'
88'
88'
Хунтелаар Клаас-Ян не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
88'
Хунтелаар Клаас-Ян оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
88'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
87'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
86'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
85'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
84'
83'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Черны Вацлав
82'
Монтейро Гамиро сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Проппер Робин пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
81'
Гладон Пол из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
81'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
81'
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80'
80'
Гладон Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
79'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Хунтелаар Клаас-Ян заработал фол.
79'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Кювас Брандлей заработал фол.
77'
77'
Тактическая замена. Дарри Браим уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
76'
76'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
75'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
74'
74'
74'
Дольберг Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас
73'
Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
72'
Юнес Амин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
72'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
71'
71'
Тактическая замена. Дейкс Митчелл уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
71'
Ван Ойен Петер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
70'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
70'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
70'
Кювас Брандлей бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
68'
68'
Дольберг Каспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
65'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гладон Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
64'
Дольберг Каспер наказан за толчок Проппер Робин
63'
63'
Гладон Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Дарри Браим из команды Хераклес делает пас партнеру.
63'
Вельтман Йоел ошибается в защите.
63'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
61'
61'
Шоне Лассе исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Зиеш Хаким
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
60'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
59'
58'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Клюйверт Джастин заработал фол.
58'
57'
Брейкерс Тим получил травму и заменен. Дросте Вут выходит на поле.
56'
Юнес Амин сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Зиеш Хаким записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
56'
Монтейро Гамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
55'
Ван Хинтум Барт выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
54'
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс наносит неточный удар с лета
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Бек Донни это был.
53'
53'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Брейкерс Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Брейкерс Тим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
51'
50'
ШТАНГА! Дейкс Митчелл попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
50'
Ван Ойен Петер блокирует соперника. Клюйверт Джастин заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
49'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
49'
48'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает подножку. Ван Хинтум Барт заработал фол.
48'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
46'
46'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Монтейро Гамиро
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
48'
Дейкс Митчелл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Дейкс Митчелл на финте ушёл от оппонента.
47'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
46'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
44'
44'
44'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
42'
41'
41'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
39'
39'
39'
Ван де Бек Донни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
39'
39'
Зиеш Хаким имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
38'
38'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
37'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
36'
36'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
35'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Клюйверт Джастин, и мяч снова в игре
33'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
33'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
31'
Де Лихт Маттайс получает желтую карточку.
31'
Де Лихт Маттайс совершает грубый фол. Гладон Пол был жертвой
31'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
30'
29'
Шоне Лассе исполняет штрафной удар, но его блокируют
29'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает подножку. Клюйверт Джастин заработал фол.
28'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Пелюпесси Йоей заработал фол.
26'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
26'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
25'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
23'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
23'
Ван де Бек Донни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Ван де Бек Донни из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
23'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас
22'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
18'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
18'
Брейкерс Тим выбил мяч на угловой.
18'
17'
Дарри Браим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Дарри Браим на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Reuven Niemeijer получает желтую карточку.
16'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Дейкс Митчелл заработал фол.
15'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
15'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
14'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
13'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
12'
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Хардевельд Джефф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Хардевельд Джефф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
10'
Кювас Брандлей бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
10'
9'
9'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Клюйверт Джастин из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Вельтман Йоел наказан за толчок Дарри Браим
5'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
4'
3'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
3'
3'
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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