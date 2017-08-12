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Стадион: Зрители: 12080
Хераклес
2:1
Конец матча
Аякс
0'
16' Желтая карточка
Reuven Niemeijer
31' Желтая карточка
Де Лихт Маттайс
0:1
56' Гол
Зиеш Хаким
1:1
65' Гол
Гладон Пол
2:1
82' Гол
Кювас Брандлей
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
96'
Онана Андре наказан за толчок Кастро Брам
Угловой
96'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
95'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
95'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
95'
Монтейро Гамиро наказан за толчок Ван де Бек Донни
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Удар от ворот произведет Хераклес
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Пелюпесси Йоей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
92'
Удар от ворот произведет Хераклес
92'
Хунтелаар Клаас-Ян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
91'
После штрафного удара,который нанес Зиеш Хаким мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
90'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
90'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Хераклес
88'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Хунтелаар Клаас-Ян не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
88'
Хунтелаар Клаас-Ян оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
88'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
87'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
86'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
Удар от ворот произведет Аякс
85'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
85'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
84'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Черны Вацлав
82'
Монтейро Гамиро сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Проппер Робин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
81'
Гладон Пол из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
81'
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80'
Удар от ворот произведет Аякс
80'
Гладон Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
80'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
79'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Хунтелаар Клаас-Ян заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Кювас Брандлей заработал фол.
77'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Дарри Браим уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
76'
Удар от ворот произведет Хераклес
76'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
75'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
74'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дольберг Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас
73'
Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
72'
Юнес Амин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
72'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
71'
Удар от ворот произведет Аякс
71'
Тактическая замена. Дейкс Митчелл уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
71'
Ван Ойен Петер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
70'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
70'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
70'
Кювас Брандлей бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
68'
Удар от ворот произведет Хераклес
68'
Дольберг Каспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
67'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
65'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гладон Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
64'
Дольберг Каспер наказан за толчок Проппер Робин
63'
Удар от ворот произведет Аякс
63'
Гладон Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Дарри Браим из команды Хераклес делает пас партнеру.
63'
Вельтман Йоел ошибается в защите.
63'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Шоне Лассе исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
60'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Зиеш Хаким
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
60'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
59'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Клюйверт Джастин заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Дарри Браим заработал фол.
57'
Брейкерс Тим получил травму и заменен. Дросте Вут выходит на поле.
56'
Юнес Амин сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Зиеш Хаким записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
56'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
56'
Монтейро Гамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
55'
Ван Хинтум Барт выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс наносит неточный удар с лета
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Бек Донни это был.
53'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Аякс
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Брейкерс Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Брейкерс Тим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
50'
ШТАНГА! Дейкс Митчелл попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
Фол, нарушение
50'
Ван Ойен Петер блокирует соперника. Клюйверт Джастин заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
49'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
49'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает подножку. Ван Хинтум Барт заработал фол.
48'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Монтейро Гамиро
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
48'
Дейкс Митчелл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Дейкс Митчелл на финте ушёл от оппонента.
47'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
46'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
44'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
44'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
43'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Брейкерс Тим заработал фол.
42'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Дарри Браим заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
39'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
39'
Ван де Бек Донни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
39'
Удар от ворот произведет Хераклес
39'
Зиеш Хаким имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
38'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
38'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
37'
Юнес Амин из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
36'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
36'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Клюйверт Джастин, и мяч снова в игре
33'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
33'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает навес
Желтая карточка
31'
Де Лихт Маттайс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Де Лихт Маттайс совершает грубый фол. Гладон Пол был жертвой
31'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Фол, нарушение
30'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
29'
Шоне Лассе исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
29'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает подножку. Клюйверт Джастин заработал фол.
28'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
28'
Юнес Амин из команды Аякс делает подножку. Пелюпесси Йоей заработал фол.
26'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
26'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
25'
Дольберг Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
Угловой
23'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
23'
Ван де Бек Донни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Ван де Бек Донни из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
23'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас
22'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
21'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
Угловой
18'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
18'
Брейкерс Тим выбил мяч на угловой.
18'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает навес
17'
Дарри Браим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Дарри Браим на финте ушёл от оппонента.
17'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Reuven Niemeijer получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Дейкс Митчелл заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
15'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
14'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
13'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Дарри Браим заработал фол.
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Удар от ворот произведет Аякс
11'
Хардевельд Джефф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Хардевельд Джефф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
Угловой
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
10'
Кювас Брандлей бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
9'
Клюйверт Джастин из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Хераклес
8'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дейкс Митчелл из команды Аякс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
5'
Вельтман Йоел наказан за толчок Дарри Браим
Фол, нарушение
5'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Дарри Браим заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
3'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
2'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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