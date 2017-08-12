Стадион: Гелредом Зрители: 13921
1:0
2' ГолБрюнс Томас
2:0
20' ГолЛинссен Брайн
25' Желтая карточкаВлут Рай
3:0
32' ГолМатавж Тим
3:1
69' ГолЭмброуз Тьерри
4:1
77' ГолРашица Милот
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13921 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Линссен Брайн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
Линссен Брайн из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
89'
89'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
84'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает навес
82'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Миазга Мэтт
81'
81'
81'
Кох Менно нарушил правила.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
Колкетт Чарли из команды Витесс делает пас партнеру.
78'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
77'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рашица Милот отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
77'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
77'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Метс Кароль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
75'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
75'
Линссен Брайн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
74'
Хорсфилд Джеймс наказан за толчок Колкетт Чарли
73'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Колкетт Чарли
73'
Метс Кароль нарушает правила. Сереро Тулани пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эмброуз Тьерри из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
69'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает навес
69'
69'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
68'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
Линссен Брайн из команды Витесс бьет головой мимо ворот
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
64'
63'
Хорсфилд Джеймс наказан за толчок Брюнс Томас
63'
Хорсфилд Джеймс нарушил правила.
62'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Фор Наварон нарушил правила.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
60'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
60'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Дабо Фанкати из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
57'
Кох Менно выбил мяч на угловой.
57'
57'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
После дальнего удара, который нанес Paolo Fernandes мяч отбит вратарем
53'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Брюнс Томас из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
52'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Бюттнер Александер на финте ушёл от оппонента.
52'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
51'
51'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
49'
Andries Noppert выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
47'
47'
Paolo Fernandes отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
46'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Метс Кароль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
46'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
46'
Гарсия Мануэль II бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
46'
46'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Arno Verschueren на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Линссен Брайн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
40'
39'
Хорсфилд Джеймс из команды НАК Бреда. Это Бюттнер Александер заработал фол.
38'
Andries Noppert выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
37'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
37'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
36'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
36'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
35'
Рашица Милот бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
35'
35'
35'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Тасенде Хосе нарушил правила.
33'
Бюттнер Александер нарушил правила.
32'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Влут Рай получает желтую карточку.
25'
Влут Рай совершает грубый фол. Сереро Тулани был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
24'
23'
Сереро Тулани сотрясает перекладину
23'
23'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
23'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Линссен Брайн!
20'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
19'
19'
19'
19'
18'
18'
18'
Arno Verschueren атакует сзади соперника. Фор Наварон пострадал.
17'
17'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
15'
Влут Рай из команды НАК Бреда. Это Бюттнер Александер заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Корте Джованни заработал фол.
11'
11'
Эмброуз Тьерри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
7'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
6'
6'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
6'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
Фор Наварон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Arno Verschueren нарушает правила. Фор Наварон пострадал
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюнс Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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