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Стадион: Зрители: 13921
Витесс
4:1
Конец матча
НАК Бреда
0'
1:0
2' Гол
Брюнс Томас
2:0
20' Гол
Линссен Брайн
25' Желтая карточка
Влут Рай
3:0
32' Гол
Матавж Тим
3:1
69' Гол
Эмброуз Тьерри
4:1
77' Гол
Рашица Милот
90'+2
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13921 болельщиков
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Линссен Брайн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
Линссен Брайн из команды Витесс устремляется вперед с мячом.

89'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Влут Рай из команды НАК Бреда подал угловой слева.
89'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
86'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
86'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает навес
82'
Тактическая замена. Круйсвийк Арнолд уходит с поля и его заменяет Миазга Мэтт
81'
Andries Noppert вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Кох Менно нарушил правила.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
Колкетт Чарли из команды Витесс делает пас партнеру.
78'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
77'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рашица Милот отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
77'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
77'
Пасвер Ремко вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
77'
Метс Кароль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
75'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Агйепонг Томас
75'
Линссен Брайн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
74'
Хорсфилд Джеймс наказан за толчок Колкетт Чарли
73'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Колкетт Чарли
Фол, нарушение
73'
Метс Кароль нарушает правила. Сереро Тулани пострадал
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эмброуз Тьерри из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
69'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает навес
69'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
69'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
68'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
66'
Линссен Брайн из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
65'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Хорсфилд Джеймс наказан за толчок Брюнс Томас
Фол, нарушение
63'
Хорсфилд Джеймс нарушил правила.
62'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Фор Наварон нарушил правила.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
60'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
59'
Дабо Фанкати из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
58'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
57'
Кох Менно выбил мяч на угловой.
57'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
После дальнего удара, который нанес Paolo Fernandes мяч отбит вратарем
53'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
53'
Брюнс Томас из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
52'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Бюттнер Александер на финте ушёл от оппонента.
52'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
51'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
49'
Andries Noppert выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
47'
Удар от ворот произведет Витесс
47'
Paolo Fernandes отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
46'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Метс Кароль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
Угловой
46'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
46'
Гарсия Мануэль II бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
46'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Травма, повреждение
44'
Arno Verschueren на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Линссен Брайн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Andries Noppert вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
40'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Хорсфилд Джеймс из команды НАК Бреда. Это Бюттнер Александер заработал фол.
38'
Andries Noppert выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
Угловой
37'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
37'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
37'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
Офсайд
36'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда в офсайде
36'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
35'
Рашица Милот бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
35'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
35'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Andries Noppert вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Тасенде Хосе нарушил правила.
Фол, нарушение
33'
Бюттнер Александер нарушил правила.
32'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
32'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Желтая карточка
25'
Влут Рай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Влут Рай совершает грубый фол. Сереро Тулани был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
24'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
24'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
23'
Сереро Тулани сотрясает перекладину
23'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
23'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
22'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Линссен Брайн!
20'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
19'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
19'
Andries Noppert вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
18'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Arno Verschueren атакует сзади соперника. Фор Наварон пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Витесс
17'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
Фол, нарушение
15'
Влут Рай из команды НАК Бреда. Это Бюттнер Александер заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Корте Джованни заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Эмброуз Тьерри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
11'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
7'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
6'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
6'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
6'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фор Наварон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Arno Verschueren нарушает правила. Фор Наварон пострадал
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Бюттнер Александер сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюнс Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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