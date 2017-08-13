Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 6000
4:2
Второй тайм: 90+'
0:1
22' ГолГустафссон Симон
1:1
45' ГолМарселлис Дирк
2:1
53' Гол в свои воротаОассар Адиль
2:2
62' ПенальтиГустафссон Симон
3:2
66' ГолСаймак Мустафа
4:2
74' ГолВан Полен Брам
79' Желтая карточкаГустафссон Симон
Второй тайм
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
91'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Tijani Reijnders
91'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
91'
91'
Нейланд Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
84'
Нейланд Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
81'
Росхёвел Микхал попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Густафссон Симон получает желтую карточку.
79'
Густафссон Симон совершает грубый фол. Томас Райян был жертвой
79'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
78'
После дальнего удара, который нанес Ван Пеппен Ард мяч отбит вратарем
76'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Юрьюс Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Баккер Эрик сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Полен Брам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
72'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол. Ван Пеппен Ард был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Веркер Дарил получил травму и заменен. Нденге Тсии-Виллиам выходит на поле.
70'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Намли Юнес, и мяч снова в игре
69'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
69'
Томас Райян наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Веркер Дарил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Веркер Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
66'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Саймак Мустафа из команды команды ПЕК Зволле.
66'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
62'
Г О О О О О Л - Густафссон Симон из команды Рода забивает пенальти
62'
ПЕНАЛЬТИ! – Намли Юнес сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Росхёвел Микхал заработал пенальти для своей команды
61'
61'
Philippe Sandler нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Густафссон Симон наказан за толчок Саймак Мустафа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мохтар Юнес и мяч снова в игре
57'
57'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
56'
Томас Райян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
56'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
56'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Оассар Адиль отправил мяч в свои ворота.
51'
51'
Баккер Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
После дальнего удара, который нанес Мохтар Юнес мяч отбит вратарем
49'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
48'
46'
Тактическая замена. Кум Кристиан уходит с поля и его заменяет Оассар Адиль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марселлис Дирк из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
46'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
46'
Томас Райян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает навес
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Ognjen Gnjatic выбил мяч на угловой.
44'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
43'
43'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле делает навес
42'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
42'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
39'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
37'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
36'
36'
Jorn Vancamp из команды Рода делает пас партнеру.
36'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Jorn Vancamp из команды Рода. Это Томас Райян заработал фол.
33'
Ognjen Gnjatic пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Кум Кристиан из команды Рода делает навес
32'
Томас Райян атакует сзади соперника. Кум Кристиан пострадал.
32'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
31'
Ван Полен Брам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
29'
Марселлис Дирк атакует сзади соперника. Jorn Vancamp пострадал.
28'
28'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Ognjen Gnjatic из команды Рода. Это Саймак Мустафа заработал фол.
23'
Эль-Макрини Мохамед наказан за толчок Саймак Мустафа
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Густафссон Симон!
21'
Саймак Мустафа ошибается в защите.
21'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
21'
Намли Юнес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
20'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
19'
19'
Густафссон Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой справа.
18'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
18'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
17'
Кум Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Эль-Макрини Мохамед наказан за толчок Пажишек Пётр
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Кум Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
12'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Намли Юнес наказан за толчок Ognjen Gnjatic
11'
Jorn Vancamp попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
9'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Ван Полен Брам
8'
8'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
6'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
6'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
6'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
6'
Ван Полен Брам нарушает правила. Паулиссен Митчелл пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Веркер Дарил наказан за толчок Баккер Эрик
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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