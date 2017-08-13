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Стадион: Зрители: 6000
ПЕК Зволле
4:2
Второй тайм: 90+'
Рода
0'
0:1
22' Гол
Густафссон Симон
1:1
45' Гол
Марселлис Дирк
2:1
53' Гол в свои ворота
Оассар Адиль
2:2
62' Пенальти
Густафссон Симон
3:2
66' Гол
Саймак Мустафа
4:2
74' Гол
Ван Полен Брам
79' Желтая карточка
Густафссон Симон
90'+3
Второй тайм
Офсайд
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
91'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Tijani Reijnders
91'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
91'
Удар от ворот произведет Рода
91'
Нейланд Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Удар от ворот произведет Рода
84'
Нейланд Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
81'
Росхёвел Микхал попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
79'
Густафссон Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Густафссон Симон совершает грубый фол. Томас Райян был жертвой
79'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
78'
После дальнего удара, который нанес Ван Пеппен Ард мяч отбит вратарем
76'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
75'
Юрьюс Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Баккер Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Полен Брам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
Фол, нарушение
72'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол. Ван Пеппен Ард был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Веркер Дарил получил травму и заменен. Нденге Тсии-Виллиам выходит на поле.
70'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Намли Юнес, и мяч снова в игре
69'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
69'
Томас Райян наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Веркер Дарил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Веркер Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Саймак Мустафа из команды команды ПЕК Зволле.
66'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
Описание гола
62'
Г О О О О О Л - Густафссон Симон из команды Рода забивает пенальти
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! – Намли Юнес сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Росхёвел Микхал заработал пенальти для своей команды
61'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Philippe Sandler нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
60'
Густафссон Симон наказан за толчок Саймак Мустафа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мохтар Юнес и мяч снова в игре
57'
Удар от ворот произведет Рода
57'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Рода
56'
Томас Райян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Угловой
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
56'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
56'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Описание гола
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Оассар Адиль отправил мяч в свои ворота.
51'
Удар от ворот произведет Рода
51'
Баккер Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
После дальнего удара, который нанес Мохтар Юнес мяч отбит вратарем
49'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
48'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
48'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Кум Кристиан уходит с поля и его заменяет Оассар Адиль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марселлис Дирк из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
46'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
46'
Томас Райян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Рода
45'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает навес
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Ognjen Gnjatic выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
43'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
43'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле делает навес
Угловой
42'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
42'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
Офсайд
37'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
36'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jorn Vancamp из команды Рода делает пас партнеру.
Угловой
36'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
33'
Jorn Vancamp из команды Рода. Это Томас Райян заработал фол.
33'
Ognjen Gnjatic пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Кум Кристиан из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
32'
Томас Райян атакует сзади соперника. Кум Кристиан пострадал.
32'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Рода
31'
Ван Полен Брам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Фол, нарушение
29'
Марселлис Дирк атакует сзади соперника. Jorn Vancamp пострадал.
28'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
28'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
25'
Ognjen Gnjatic из команды Рода. Это Саймак Мустафа заработал фол.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Густафссон Симон!
21'
Саймак Мустафа ошибается в защите.
21'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
21'
Намли Юнес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
20'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
19'
Густафссон Симон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой справа.
18'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
18'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
Травма, повреждение
17'
Кум Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
16'
Эль-Макрини Мохамед наказан за толчок Пажишек Пётр
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Кум Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
13'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
13'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
12'
Мохтар Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
11'
Намли Юнес наказан за толчок Ognjen Gnjatic
11'
Jorn Vancamp попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Офсайд
9'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
9'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Ван Полен Брам
8'
Удар от ворот произведет Рода
8'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
6'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
6'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
6'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Ван Полен Брам нарушает правила. Паулиссен Митчелл пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
3'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Веркер Дарил наказан за толчок Баккер Эрик
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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