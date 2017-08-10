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Крылья Советов
 
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Динамо СПб
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Динамо СПб, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо СПб
Крылья Советов
82.1% (69)
Ничья:
9.5% (8)
Динамо СПб
8.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
35.7% (30)
Крылья Советов:
21.4% (18)
Крылья Советов:
15.5% (13)
Ничья:
8.3% (7)
Динамо СПб:
7.1% (6)
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