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Ротор-Волгоград
 
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Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Тамбов

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - Тамбов
Ротор-Волгоград
48.3% (877)
Ничья:
21.1% (383)
Тамбов
30.5% (554)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
11.4% (207)
Ротор-Волгоград:
10.9% (197)
Ничья:
10.6% (193)
Ничья:
10.5% (190)
Тамбов:
10.1% (183)
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