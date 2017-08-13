  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12800
Виллем II
1:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
13' Желтая карточка
Milan Massop
18' Желтая карточка
Питерс Йорденс
0:1
29' Гол в свои ворота
Велленройтер Тимон
44' Желтая карточка
Матей Юрген
0:2
52' Гол
Эль-Аззузи Закария
62' Желтая карточка
Аззауи Исмаил
1:2
65' Гол
Фран Соль
69' Желтая карточка
Чиривелла Педро
90' Желтая карточка
Файк Хишам
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Аноур Хадоуир бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
95'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Велленройтер Тимон вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Фортеш Джеффри выбил мяч подальше от ворот.

94'
Удар от ворот произведет Виллем II
Желтая карточка
93'
Файк Хишам получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
93'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
93'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
92'
Велленройтер Тимон вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Игрок из команды Эксельсиор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Удар от ворот произведет Виллем II
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Калкан Андреас из команды Виллем II делает навес
91'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
90'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
89'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Jinty Caenepeel заработал фол.
89'
Удар от ворот произведет Виллем II
89'
Элберс Стэнли ударом издали сотрясает перекладину
89'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 12800 болельщиков
88'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
88'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Калкан Андреас из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Калкан Андреас на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
87'
Мессауд Али из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Йорденс.
Офсайд
87'
Калкан Андреас из команды Виллем II в офсайде
87'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II подал угловой справа.
86'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
86'
Фран Соль из команды Виллем II делает навес
86'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
85'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
84'
Тактическая замена. Аззауи Исмаил уходит с поля и его заменяет Калкан Андреас
Офсайд
84'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
84'
Jinty Caenepeel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
83'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
82'
Хееркенс Фреек выбил мяч на угловой.
81'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
81'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
80'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Jinty Caenepeel
80'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
80'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
80'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
79'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
78'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хайе Том и мяч снова в игре
78'
Льюис Фернандо бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
77'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
77'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
76'
Фран Соль точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
76'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
76'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
76'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
76'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
73'
Фран Соль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Кру Йорди выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
71'
Элберс Стэнли наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Хайе Том
69'
Тактическая замена. Эль-Аззузи Закария уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
Желтая карточка
69'
Чиривелла Педро из команды Виллем II был наказан за старое нарушение.
69'
Кру Йорди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Велленройтер Тимон вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
67'
Кру Йорди наказан за толчок Матей Юрген
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фран Соль вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
65'
Колвейк Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает навес
65'
Фран Соль из команды Виллем II нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
64'
Milan Massop наказан за толчок Кру Йорди
64'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает навес
64'
Велленройтер Тимон вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
63'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Аззауи Исмаил получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Аззауи Исмаил наказан за толчок Элберс Стэнли
62'
Элберс Стэнли на финте ушёл от оппонента.
62'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
62'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
Угловой
62'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
61'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Кулибали Карим уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
59'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вермёлен Кевин мяча так и не получил
58'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
57'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
56'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Вермёлен Кевин на финте ушёл от оппонента.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
54'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Хееркенс Фреек заработал фол.
52'
Вермёлен Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Аззузи Закария записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес
51'
Кулибали Карим ошибается в защите.
51'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает навес
50'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
50'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
49'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Konstantinos Tsimikas на финте ушёл от оппонента.
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Кулибали Карим из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кулибали Карим на финте ушёл от оппонента.
45'
Milan Massop сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Матей Юрген получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
43'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает навес
42'
Удар от ворот произведет Виллем II
42'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
42'
Вермёлен Кевин на финте ушёл от оппонента.
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Фас Ваут сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
41'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Дамен Алессандро неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
38'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
38'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Удар от ворот произведет Виллем II
35'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес
35'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
34'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
33'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
32'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Эль-Аззузи Закария на финте ушёл от оппонента.
32'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
29'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Велленройтер Тимон отправил мяч в свои ворота.
29'
ШТАНГА! – Milan Massop ударом головой попадает в штангу
29'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
27'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Konstantinos Tsimikas на финте ушёл от оппонента.
Угловой
26'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
26'
Фран Соль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
25'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор в офсайде
Фол, нарушение
25'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
23'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
23'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
23'
Кулибали Карим из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
22'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
21'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Фран Соль из команды Виллем II сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Фас Ваут сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Эль-Аззузи Закария мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
Велленройтер Тимон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
После штрафного удара,который нанес Milan Massop мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
18'
Питерс Йорденс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Питерс Йорденс атакует сзади соперника. Эль-Аззузи Закария пострадал.
17'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
17'
Элберс Стэнли на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Льюис Фернандо из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
14'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
13'
Milan Massop получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Milan Massop совершает грубый фол. Льюис Фернандо был жертвой
12'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Льюис Фернандо наказан за толчок Файк Хишам
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Велленройтер Тимон вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
8'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
7'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Эль-Аззузи Закария ошибается в защите.
7'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает навес
6'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
6'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отвел угрозу отличным подкатом
5'
Элберс Стэнли на финте ушёл от оппонента.
4'
Дамен Алессандро вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Хееркенс Фреек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Milan Massop наказан за толчок Аззауи Исмаил
3'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
3'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Konstantinos Tsimikas на финте ушёл от оппонента.
2'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация