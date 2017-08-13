Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12800
1:2
Конец матча
13' Желтая карточкаMilan Massop
18' Желтая карточкаПитерс Йорденс
0:1
29' Гол в свои воротаВелленройтер Тимон
44' Желтая карточкаМатей Юрген
0:2
52' ГолЭль-Аззузи Закария
62' Желтая карточкаАззауи Исмаил
1:2
65' ГолФран Соль
69' Желтая карточкаЧиривелла Педро
90' Желтая карточкаФайк Хишам
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Аноур Хадоуир бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
95'
95'
94'
Фортеш Джеффри выбил мяч подальше от ворот.
94'
93'
Файк Хишам получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
93'
93'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
92'
92'
Игрок из команды Эксельсиор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Калкан Андреас из команды Виллем II делает навес
91'
90'
90'
90'
90'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Jinty Caenepeel заработал фол.
89'
89'
Элберс Стэнли ударом издали сотрясает перекладину
89'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
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88'
88'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
88'
88'
Калкан Андреас из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Калкан Андреас на финте ушёл от оппонента.
87'
Мессауд Али из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Питерс Йорденс.
87'
Калкан Андреас из команды Виллем II в офсайде
87'
87'
87'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II подал угловой справа.
86'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
86'
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
84'
Тактическая замена. Аззауи Исмаил уходит с поля и его заменяет Калкан Андреас
84'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
84'
Jinty Caenepeel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
82'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
82'
Хееркенс Фреек выбил мяч на угловой.
81'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
81'
81'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Jinty Caenepeel
80'
80'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает навес
80'
80'
80'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
79'
79'
78'
Чиривелла Педро из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хайе Том и мяч снова в игре
78'
Льюис Фернандо бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
77'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
76'
Фран Соль точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
76'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
73'
73'
Фран Соль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Кру Йорди выбил мяч подальше от ворот.
71'
Элберс Стэнли наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Хайе Том
69'
Тактическая замена. Эль-Аззузи Закария уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
69'
Чиривелла Педро из команды Виллем II был наказан за старое нарушение.
69'
Кру Йорди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
67'
Кру Йорди наказан за толчок Матей Юрген
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фран Соль вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
65'
Колвейк Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
65'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Milan Massop наказан за толчок Кру Йорди
64'
64'
64'
64'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
63'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Аззауи Исмаил получает желтую карточку.
62'
Аззауи Исмаил наказан за толчок Элберс Стэнли
62'
62'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
62'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
62'
61'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
59'
Тактическая замена. Кулибали Карим уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
59'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вермёлен Кевин мяча так и не получил
58'
57'
57'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
56'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
56'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Вермёлен Кевин на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
54'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Хееркенс Фреек заработал фол.
52'
Вермёлен Кевин сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Аззузи Закария записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
51'
Кулибали Карим ошибается в защите.
51'
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
49'
49'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
48'
48'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Кулибали Карим из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Кулибали Карим на финте ушёл от оппонента.
45'
Milan Massop сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Матей Юрген получает желтую карточку.
44'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
43'
43'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает навес
42'
42'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
42'
Вермёлен Кевин на финте ушёл от оппонента.
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Фас Ваут сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
38'
38'
Дамен Алессандро неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
38'
38'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
34'
33'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
33'
32'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Эль-Аззузи Закария на финте ушёл от оппонента.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Велленройтер Тимон отправил мяч в свои ворота.
29'
ШТАНГА! – Milan Massop ударом головой попадает в штангу
29'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
28'
27'
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
26'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
26'
Фран Соль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор в офсайде
25'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
23'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
23'
23'
Кулибали Карим из команды Виллем II сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
21'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
Фас Ваут сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Эль-Аззузи Закария мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
20'
Велленройтер Тимон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
После штрафного удара,который нанес Milan Massop мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
18'
Питерс Йорденс получает желтую карточку.
18'
Питерс Йорденс атакует сзади соперника. Эль-Аззузи Закария пострадал.
17'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Льюис Фернандо из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
14'
14'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Milan Massop получает желтую карточку.
13'
Milan Massop совершает грубый фол. Льюис Фернандо был жертвой
12'
10'
Льюис Фернандо наказан за толчок Файк Хишам
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
8'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
7'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Эль-Аззузи Закария ошибается в защите.
7'
Кулибали Карим из команды Виллем II делает навес
6'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
5'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отвел угрозу отличным подкатом
5'
4'
4'
Хееркенс Фреек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Milan Massop наказан за толчок Аззауи Исмаил
3'
3'
3'
3'
3'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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