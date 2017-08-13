Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
12' Желтая карточкаКвасина Марко
1:0
23' ГолЙоргенсен Николай
29' Желтая карточкаТескер Штефан
1:1
37' ГолЙенсен Фредрик
53' Желтая карточкаЙенсен Фредрик
56' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
2:1
61' ГолБергёйс Стивен
78' Желтая карточкаAlexander Laukart
90' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
94'
Tom Boere из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Бейло Юстин.
94'
Alexander Laukart навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
94'
Хапс Ридгесиано наказан за толчок Isaac Buckley
93'
Isaac Buckley из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
92'
Alexander Laukart из команды Твенте делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
92'
91'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бейло Юстин вышел из ворот и забрал мяч.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Йенсен Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
89'
87'
87'
Isaac Buckley имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
87'
86'
Удар от ворот произведет Твенте
86'
Тактическая замена. Квасина Марко уходит с поля и его заменяет Tom Boere
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Юсте Йерри
85'
Эль-Ахмади Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
84'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Тескер Штефан
82'
Квасина Марко наказан за толчок Ван дер Хейден Ян-Ари
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
79'
Isaac Buckley из команды Твенте делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Твенте
78'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Alexander Laukart получает желтую карточку.
77'
Alexander Laukart из команды Твенте. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
77'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Тактическая замена. Джорджев Никола уходит с поля и его заменяет Isaac Buckley
74'
74'
74'
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
74'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
72'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Амрабат Софьян
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
70'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
69'
68'
Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Холла Данни пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Тер Авест Хидде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
65'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Alexander Laukart заработал фол.
64'
Jorn Brondeel на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
63'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Alexander Laukart наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
62'
Тактическая замена. Ван дер Хейден Йелле уходит с поля и его заменяет Alexander Laukart
61'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергёйс Стивен из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
60'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
59'
Бутьюс Жан-Поль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
59'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
58'
Дикс Кевин пробил головой, вратарь справился с ударом.
58'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Удар от ворот произведет Твенте
56'
Тоорнстра Йенс зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
56'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
55'
Тоорнстра Йенс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
53'
Йенсен Фредрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
49'
49'
Джорджев Никола из команды Твенте наносит неточный удар с лета
49'
49'
49'
49'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Удар от ворот произведет Твенте
48'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
47'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
47'
47'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
46'
Бейло Юстин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
46'
Удар от ворот произведет Твенте
46'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
Трайковски Кирил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Йенсен Фредрик заработал фол.
42'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
40'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
37'
ГОООООЛ - Йенсен Фредрик из команды Твенте забивает из-за штрафной площади
37'
Ван дер Хейден Ян-Ари сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
37'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
37'
Ван дер Хейден Йелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
37'
37'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес
36'
35'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
35'
После дальнего удара, который нанес Ван дер Хейден Ян-Ари мяч отбит вратарем
35'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Удар от ворот произведет Твенте
33'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Тер Авест Хидде совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
32'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
31'
31'
Андерсен Йоаким из команды Твенте бьет головой мимо ворот
31'
Ван дер Хейден Йелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд. Это Квасина Марко заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Де Вильена Тонни исполняет штрафной удар, но его блокируют
29'
Тескер Штефан получает желтую карточку.
29'
Тескер Штефан совершает грубый фол. Тоорнстра Йенс был жертвой
29'
29'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес
28'
Удар от ворот произведет Твенте
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
23'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас
23'
Бутьюс Жан-Поль на финте ушёл от оппонента.
21'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
19'
19'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
19'
Квасина Марко из команды Твенте в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Твенте
18'
Джорджев Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
18'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
17'
Георге Дилан из команды Твенте делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
16'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Трайковски Кирил заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
13'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
12'
Квасина Марко получает желтую карточку.
12'
Квасина Марко из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Боттегин Эрик.
11'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
9'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
9'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
9'
9'
Квасина Марко наказан за толчок Боттегин Эрик
8'
8'
Квасина Марко из команды Твенте бьет головой мимо ворот
7'
Джорджев Никола из команды Твенте подал угловой справа.
7'
Йенсен Фредрик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
6'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Джорджев Никола заработал фол.
6'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
4'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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