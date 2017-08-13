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Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
2:1
Конец матча
Твенте
0'
12' Желтая карточка
Квасина Марко
1:0
23' Гол
Йоргенсен Николай
29' Желтая карточка
Тескер Штефан
1:1
37' Гол
Йенсен Фредрик
53' Желтая карточка
Йенсен Фредрик
56' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
2:1
61' Гол
Бергёйс Стивен
78' Желтая карточка
Alexander Laukart
90' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
94'
Tom Boere из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Бейло Юстин.
94'
Alexander Laukart навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Хапс Ридгесиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Хапс Ридгесиано наказан за толчок Isaac Buckley

Фол, нарушение
93'
Isaac Buckley из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Alexander Laukart из команды Твенте делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
91'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бейло Юстин вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Георге Дилан из команды Твенте делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
90'
Удар от ворот произведет Твенте
90'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Йенсен Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
89'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
87'
Isaac Buckley имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
87'
Георге Дилан из команды Твенте делает навес
86'
Удар от ворот произведет Твенте
86'
Тактическая замена. Квасина Марко уходит с поля и его заменяет Tom Boere
Угловой
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Юсте Йерри
85'
Эль-Ахмади Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
84'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
83'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Тескер Штефан
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
81'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
79'
Isaac Buckley из команды Твенте делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Твенте
78'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Alexander Laukart получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Alexander Laukart из команды Твенте. Это Де Вильена Тонни заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
75'
Тактическая замена. Джорджев Никола уходит с поля и его заменяет Isaac Buckley
74'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
74'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
74'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
72'
Амрабат Софьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Амрабат Софьян
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
70'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
69'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Травма, повреждение
68'
Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Холла Данни пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Тер Авест Хидде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
65'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Alexander Laukart заработал фол.
Травма, повреждение
64'
Jorn Brondeel на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
63'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Alexander Laukart наказан за толчок Бутьюс Жан-Поль
62'
Тактическая замена. Ван дер Хейден Йелле уходит с поля и его заменяет Alexander Laukart
61'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бергёйс Стивен из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
60'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
59'
Бутьюс Жан-Поль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
59'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
59'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
58'
Дикс Кевин пробил головой, вратарь справился с ударом.
58'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Удар от ворот произведет Твенте
Желтая карточка
56'
Тоорнстра Йенс зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
56'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
55'
Тоорнстра Йенс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
Желтая карточка
53'
Йенсен Фредрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
49'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
49'
Джорджев Никола из команды Твенте наносит неточный удар с лета
49'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
49'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Удар от ворот произведет Твенте
48'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
47'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
46'
Бейло Юстин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
46'
Удар от ворот произведет Твенте
46'
Хапс Ридгесиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Георге Дилан из команды Твенте делает навес
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Трайковски Кирил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Йенсен Фредрик заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
41'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
40'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
Описание гола
37'
ГОООООЛ - Йенсен Фредрик из команды Твенте забивает из-за штрафной площади
37'
Ван дер Хейден Ян-Ари сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
37'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
37'
Ван дер Хейден Йелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Хапс Ридгесиано коснулся мяча рукой.
37'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес
36'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
35'
После дальнего удара, который нанес Ван дер Хейден Ян-Ари мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
35'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Удар от ворот произведет Твенте
33'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
32'
Тер Авест Хидде совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
Фол, нарушение
32'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
31'
Андерсен Йоаким из команды Твенте бьет головой мимо ворот
31'
Ван дер Хейден Йелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд. Это Квасина Марко заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Де Вильена Тонни исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
29'
Тескер Штефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Тескер Штефан совершает грубый фол. Тоорнстра Йенс был жертвой
29'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает навес
28'
Удар от ворот произведет Твенте
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
23'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас
23'
Бутьюс Жан-Поль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
21'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
19'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
19'
Квасина Марко из команды Твенте в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Твенте
18'
Джорджев Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
18'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Георге Дилан из команды Твенте делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Трайковски Кирил заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Офсайд
14'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
Офсайд
13'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
Желтая карточка
12'
Квасина Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Квасина Марко из команды Твенте опасно играет. Чуть не пострадал Боттегин Эрик.
11'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
9'
Трайковски Кирил выбил мяч на угловой.
9'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
9'
Квасина Марко наказан за толчок Боттегин Эрик
8'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
8'
Квасина Марко из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Джорджев Никола из команды Твенте подал угловой справа.
7'
Йенсен Фредрик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Холла Данни из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
6'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Джорджев Никола заработал фол.
6'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Холла Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
2'
Холла Данни из команды Твенте делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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