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2017-2018
Стадион: Босуил
0:1
8' ГолСаматта Мбвана
0:2
16' ГолТроссар Леандро
0:3
21' ГолШрейверс Сьебе
1:3
24' ГолJoerie Dequevy
1:4
41' ГолСаматта Мбвана
53' Желтая карточкаReda Jaadi
1:5
59' Гол в свои воротаАрсланаджич Дино
2:5
79' ГолWilliam Owusu
3:5
81' ГолАрсланаджич Дино
90' Желтая карточкаВукович Дэнни
|
8'
0:1
16'
0:2
21'
0:3
24'
1:3
41'
1:4
53'
59'
1:5
79'
2:5
81'
3:5
90'
Состав команд
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
15
Коллей
Омар
25
Берге
Сандер
Антверпен 4-2-1-3
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 23 Дуплюс Фредерик Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 6 Isaac Kone Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 58 Уларе Обби Нападающий
- 11 Joerie Dequevy Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 17 Н'Диайе Мамату Полузащитник
- 10 Камю Фабьен Полузащитник
- 9 Stallone Limbombe Нападающий
- 8 Родригеш Иву Нападающий
- 27 Zotsara Randriambololona
- 19 William Owusu
- Главный тренер: Ласло Болони
Генк 4-2-1-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 5 Amine Khammas Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 14 Троссар Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 29 Manuel Benson Нападающий
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Предыдущие игры
Антверпен (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
- 26.02.2017 Антверпен 1:0 Ломмель ПДB
- 18.02.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДB
- 11.02.2017 Антверпен 0:2 Льерс ПДB
- 04.02.2017 Юнион Сен-Жиль 1:1 Антверпен ПДB
- 29.01.2017 Тубице 2:4 Антверпен ПДB
- 21.01.2017 Антверпен 2:0 АХ Лёвен ПДB
- 15.01.2017 Серкль Брюгге 0:1 Антверпен ПДB
- 06.01.2017 Антверпен 1:0 Рузеларе ПДB
- 16.12.2016 Ломмель 2:4 Антверпен ПДB
- 11.12.2016 Антверпен 1:1 Тубице ПДB
Генк (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Генк 3:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 20.04.2017 Генк 1:1 Сельта ЛЕ
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 13.04.2017 Сельта 3:2 Генк ЛЕ
- 08.04.2017 Рузеларе 0:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|10.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Мехелен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Остенде
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Локерен
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вукович Дэнни получает желтую карточку.
82'
Генк производит замену. Буффель Томас уходит, и Посуэло Алехандро заменяет его
82'
Антверпен производит замену. Юри Декеви уходит, и Stallone Limbombe заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арсланаджич Дино.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уильям Овусу.
77'
Генк производит замену. Малиновский Руслан уходит, и Хейнен Бриан заменяет его
75'
Антверпен производит замену. Isaac Kone уходит, и Zotsara Randriambololona заменяет его
68'
Генк производит замену. Саматта Мбвана уходит, и Ингвартсен Маркус заменяет его
62'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Уильям Овусу заменяет его
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Арсланаджич Дино отправил мяч в свои ворота.
53'
Reda Jaadi получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юри Декеви.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шрейверс Сьебе.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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