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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Антверпен
3:5
Конец матча
Генк
0'
0:1
8' Гол
Саматта Мбвана
0:2
16' Гол
Троссар Леандро
0:3
21' Гол
Шрейверс Сьебе
1:3
24' Гол
Joerie Dequevy
1:4
41' Гол
Саматта Мбвана
53' Желтая карточка
Reda Jaadi
1:5
59' Гол в свои ворота
Арсланаджич Дино
2:5
79' Гол
William Owusu
3:5
81' Гол
Арсланаджич Дино
90' Желтая карточка
Вукович Дэнни
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Вукович Дэнни получает желтую карточку.
82'
Генк производит замену. Буффель Томас уходит, и Посуэло Алехандро заменяет его
82'
Антверпен производит замену. Юри Декеви уходит, и Stallone Limbombe заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арсланаджич Дино.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уильям Овусу.

77'
Генк производит замену. Малиновский Руслан уходит, и Хейнен Бриан заменяет его
75'
Антверпен производит замену. Isaac Kone уходит, и Zotsara Randriambololona заменяет его
68'
Генк производит замену. Саматта Мбвана уходит, и Ингвартсен Маркус заменяет его
62'
Антверпен производит замену. Уларе Обби уходит, и Уильям Овусу заменяет его
Описание гола
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Арсланаджич Дино отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
53'
Reda Jaadi получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юри Декеви.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шрейверс Сьебе.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саматта Мбвана.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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