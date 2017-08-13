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Стадион: Ceres Park
34' Желтая карточкаRasmus Joensson
|
34'
Состав команд
17
Гира
Адама
11
Сана
Тобиас
Орхус 4-4-2
- Основной состав
- 26 Йованович Александар II Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 17 Гира Адама Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 4 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Нападающий
- 11 Сана Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 5 Alexander Juel Andersen Защитник
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 14 Jens Stage Защитник
- 6 Bjoern Daniel Sverrisson Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 38 Alexander Ammitzboell
- Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Расмуссен Мортен Травмирован
- Michael Zacho Травмирован
- Mikkel Rask Травмирован
- Kasper Junker Травмирован
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Буус Якоб Защитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Лаурсен Райан Травмирован
- Лаурсен Якоб-Баррет Травмирован
- Тверсков Йеппе Травмирован
- Julius Eskesen Травмирован
Предыдущие игры
Орхус (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
- 28.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СДП
- 22.05.2017 Виборг 2:2 Орхус СДП
- 17.05.2017 Орхус 3:1 Эсбьерг СДП
- 14.05.2017 Эсбьерг 0:0 Орхус СДП
- 07.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СД
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус СД
- 24.04.2017 Орхус 4:0 Ольборг СД
- 17.04.2017 Ольборг 1:0 Орхус СД
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг СД
- 06.04.2017 Копенгаген 2:1 Орхус КД
- 02.04.2017 Виборг 2:4 Орхус СД
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 15.03.2017 Хорсенс 1:3 Орхус КД
Оденсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 08.05.2017 Эсбьерг 1:1 Оденсе СД
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СД
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СД
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СД
- 07.04.2017 Оденсе 3:0 Эсбьерг СД
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СД
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
Последние игры между собой
Орхус: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Оденсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 26.05.2016 Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 26.02.2016 Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 07.08.2015 Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 05.05.2014 Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 01.12.2013 Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании
- 30.08.2013 Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании
- 17.03.2013 Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 28.10.2012 Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании
- 30.09.2012 Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании
- 09.07.2012 Оденсе 0:0 Орхус Международные матчи (клубы)
- 23.04.2012 Оденсе 1:2 Орхус Суперлига
- 16.10.2011 Орхус 0:0 Оденсе САС Лигаен
- 30.07.2011 Орхус 2:2 Оденсе САС Лигаен
- 04.07.2011 Орхус 1:1 Оденсе Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2010 Орхус 0:3 Оденсе САС Лигаен
- 21.03.2010 Оденсе 2:0 Орхус САС Лигаен
- 03.08.2009 Орхус 2:2 Оденсе САС Лигаен
- 04.05.2009 Оденсе 6:1 Орхус САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|0
|1
|15 - 10
|12
|2.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Митьюлланд
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Хобро
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Силькеборг
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|Элит-3000
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Копенгаген
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Орхус
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|13.
|Ольборг
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Раннерс
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Первый тайм
40'
40'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
39'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
38'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
38'
После дальнего удара, который нанес Daniel A. Pedersen мяч отбит вратарем
37'
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Андерс К. Якобсен заработал фол.
36'
36'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
35'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Расмус Юнссон получает желтую карточку.
34'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Миканович Дино заработал фол.
33'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
32'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Йулсгор Йеспер возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Joao Pereira из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Йулсгор Йеспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Йулсгор Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Андерс К. Якобсен пострадал.
29'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает пас партнеру.
28'
28'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
26'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
Андерс К. Якобсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
23'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
21'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
21'
Меллер Фредерик из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
20'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
20'
18'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сана Тобиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Анкерсен Якоб и мяч снова в игре
16'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Меллер Фредерик из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
14'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
13'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Casper Nielsen пострадал.
13'
13'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
12'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
12'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
11'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
10'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
8'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
7'
Игрок команды Оденсе совершает фол
7'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Joao Pereira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Андерс К. Якобсен.
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Петерсен Кеннет заработал фол.
6'
5'
Хелениус Никлас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
5'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
5'
5'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Casper Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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