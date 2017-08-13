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Стадион:
Орхус
0:0
Первый тайм: 41'
Оденсе
0'
34' Желтая карточка
Rasmus Joensson
41'
Первый тайм
40'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
39'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
39'
Миканович Дино из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
38'
После дальнего удара, который нанес Daniel A. Pedersen мяч отбит вратарем
37'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Андерс К. Якобсен заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Орхус
36'
Casper Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
35'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Расмус Юнссон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Миканович Дино заработал фол.
33'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
33'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
32'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Травма, повреждение
31'
Йулсгор Йеспер возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Joao Pereira из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Йулсгор Йеспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Йулсгор Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Андерс К. Якобсен пострадал.
29'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Оденсе
28'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
25'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Андерс К. Якобсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
23'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой справа.
21'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
21'
Меллер Фредерик из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
20'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Орхус
18'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сана Тобиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Анкерсен Якоб и мяч снова в игре
16'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Меллер Фредерик из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
14'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
14'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
13'
Йованович Александар II из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
13'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Casper Nielsen пострадал.
13'
Удар от ворот произведет Орхус
13'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
12'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
12'
Греве Матиас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
10'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
7'
Игрок команды Оденсе совершает фол
7'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Joao Pereira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Андерс К. Якобсен.
Фол, нарушение
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Петерсен Кеннет заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Орхус
5'
Хелениус Никлас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
5'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
5'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Удар от ворот произведет Оденсе
5'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Casper Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
4'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Удар от ворот произведет Оденсе
3'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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