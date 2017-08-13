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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: BioNutria Park Randers
Состав команд
24
Багер
Йонас
15
Китчен
Перри
11
Марксен
Эрик
10
Поури
Марвин
13
Ларссон
Юхан
27
Кроне
Свенн
10
Мукхтар
Хани
29
Климент
Ян
Раннерс 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Хальдерссон Ханнес Вратарь
- 24 Багер Йонас Защитник
- 5 Мадс Агесен Защитник
- 2 Kasper Enghardt Защитник
- 4 Томсен Джонни Полузащитник
- 6 Кауко Йони Полузащитник
- 15 Китчен Перри Полузащитник
- 11 Марксен Эрик Полузащитник
- 28 Джурджич Никола Полузащитник
- 9 Mayron George Нападающий
- 10 Поури Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Фишер Александр Защитник
- 38 Поульсен Николай II Полузащитник
- 23 Лобжанидзе Саба Полузащитник
- 19 Каллесеэ Миккель Полузащитник
- 70 Marcus Moelvadgaard Нападающий
- 30 Ibrahima Ndiaye Mame
- 25 Jonas Dakir
- Главный тренер: Olafur Kristjansson
- Травмы и дисквалификации
- Ольсен Брандур Травмирован
- Lucas Ravn-Haren Травмирован
- Frederik Due Травмирован
- Конбой Кевин Травмирован
- Алланссон Йоэль Травмирован
Брондбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Реннов Фредерик Вратарь
- 13 Ларссон Юхан Защитник
- 6 Херманнссон Хьертюр Защитник
- 4 Рёкер Бенедикт Защитник
- 27 Кроне Свенн Защитник
- 19 Нергор Кристиан Полузащитник
- 8 Фискер Каспер Полузащитник
- 21 Кристенсен Лассе Полузащитник
- 10 Мукхтар Хани Полузащитник
- 9 Пукки Теэму Нападающий
- 29 Климент Ян Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Беллот Бенджамин Вратарь
- 28 Андерсен Мадс Защитник
- 3 Юнг Антони Защитник
- 18 Халими Бесар Полузащитник
- 12 Тибблинг Симон Полузащитник
- 14 Менса Кевин Нападающий
- 20 Вильчек Камиль Нападающий
- Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Кабонго Жоэль Травмирован
Предыдущие игры
Раннерс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.08.2017 Хобро 2:0 Раннерс СД
- 30.07.2017 Митьюлланд 2:1 Раннерс СД
- 22.07.2017 Раннерс 0:3 Копенгаген СД
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Раннерс 3:1 Зистед ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 27.06.2017 Вайле 1:3 Раннерс ТМК
- 24.06.2017 Раннерс 3:0 Скив ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс СЛЕ
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 08.05.2017 Хорсенс 2:1 Раннерс СД
- 28.04.2017 Раннерс 0:0 Эсбьерг СД
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СД
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СД
- 13.04.2017 Раннерс 2:4 Брондбю КД
- 07.04.2017 Раннерс 2:0 Хорсенс СД
- 02.04.2017 Эсбьерг 0:0 Раннерс СД
Брондбю (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 06.08.2017 Брондбю 1:0 Копенгаген СД
- 03.08.2017 Хайдук 2:0 Брондбю ЛЕ
- 30.07.2017 Брондбю 5:3 Люнгбю СД
- 27.07.2017 Брондбю 0:0 Хайдук ЛЕ
- 23.07.2017 Нордшелланн 3:2 Брондбю СД
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 Брондбю 4:0 Митьюлланд СД
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 08.07.2017 Брондбю 0:1 Ростов ТМК
- 02.07.2017 Брондбю 5:1 Карабах ТМК
- 28.06.2017 Нествед 1:2 Брондбю ТМК
- 23.06.2017 Тааструп 1:3 Брондбю ТМК
- 18.06.2017 Глоструп ФК 1:4 Брондбю ТМК
- 28.05.2017 Брондбю 1:2 Нордшелланн СД
- 25.05.2017 Копенгаген 3:1 Брондбю КД
- 21.05.2017 Сённерйюск 3:0 Брондбю СД
- 18.05.2017 Брондбю 0:2 Люнгбю СД
- 14.05.2017 Копенгаген 1:0 Брондбю СД
- 07.05.2017 Митьюлланд 4:2 Брондбю СД
- 04.05.2017 Митьюлланд 1:2 Брондбю КД
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 13.04.2017 Раннерс 2:4 Брондбю Кубок Дании
- 30.11.2016 Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании
- 02.10.2016 Брондбю 2:2 Раннерс Суперлига Дании
- 12.05.2016 Раннерс 0:2 Брондбю Суперлига Дании
- 13.03.2016 Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании
- 09.08.2015 Раннерс 3:3 Брондбю Суперлига Дании
- 31.05.2015 Раннерс 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 02.11.2014 Брондбю 1:0 Раннерс Суперлига Дании
- 14.09.2014 Брондбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании
- 11.05.2014 Брондбю 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 02.03.2014 Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании
- 25.08.2013 Брондбю 0:0 Раннерс Суперлига Дании
- 07.04.2013 Раннерс 0:1 Брондбю Суперлига Дании
- 03.03.2013 Брондбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании
- 30.09.2012 Раннерс 3:2 Брондбю Суперлига Дании
- 25.02.2012 Брондбю 3:1 Раннерс Товарищеские матчи. Сборные
- 28.06.2011 Раннерс 3:1 Брондбю Товарищеские матчи. Сборные
- 25.04.2011 Раннерс 0:4 Брондбю САС Лигаен
- 24.10.2010 Брондбю 2:1 Раннерс САС Лигаен
- 18.07.2010 Раннерс 3:2 Брондбю САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|0
|1
|15 - 10
|12
|2.
|Брондбю
|0:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Митьюлланд
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|Хобро
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Силькеборг
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|Элит-3000
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Копенгаген
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Люнгбю
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|12.
|Орхус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Ольборг
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Раннерс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Первый тайм
35'
Поури Марвин наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
34'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
32'
Климент Ян блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
32'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
31'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
31'
ШТАНГА! Мукхтар Хани попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
30'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
30'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
29'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
28'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
28'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Джурджич Никола возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
27'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Джурджич Никола получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Джурджич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок команды Раннерс совершает фол
24'
Удар от ворот произведет Брондбю
24'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Джурджич Никола из команды Раннерс подал угловой слева.
23'
Китчен Перри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
23'
23'
22'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
21'
Kasper Enghardt наказан за толчок Фискер Каспер
21'
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Удар от ворот произведет Брондбю
20'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
20'
Пукки Теэму оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
18'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
18'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
17'
Пукки Теэму блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
17'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
16'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
14'
14'
Кроне Свенн выбил мяч подальше от ворот.
13'
12'
12'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Mayron George пострадал.
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
12'
Китчен Перри из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
11'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
11'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
11'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Джурджич Никола из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
9'
9'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
7'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
7'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
5'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
4'
4'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
4'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
4'
3'
Mayron George коснулся мяча рукой.
3'
3'
Kasper Enghardt из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Поури Марвин атакует сзади соперника. Рёкер Бенедикт пострадал.
2'
1'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
1'
Поури Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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