  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Раннерс
0:0
Первый тайм: 36'
Брондбю
0' 36'
Первый тайм
Фол, нарушение
35'
Поури Марвин наказан за толчок Херманнссон Хьертюр
34'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
34'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
32'
Климент Ян блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
32'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
31'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
31'
ШТАНГА! Мукхтар Хани попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
Угловой
31'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
30'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
30'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
30'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
29'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
29'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
29'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
29'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
28'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
28'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Травма, повреждение
27'
Джурджич Никола возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
27'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
27'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Джурджич Никола получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Джурджич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
25'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
24'
Игрок команды Раннерс совершает фол
24'
Удар от ворот произведет Брондбю
24'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Джурджич Никола из команды Раннерс подал угловой слева.
23'
Китчен Перри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
23'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
23'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
22'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Фискер Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Kasper Enghardt наказан за толчок Фискер Каспер
Офсайд
21'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Удар от ворот произведет Брондбю
20'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
20'
Пукки Теэму оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Раннерс
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
18'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
Офсайд
18'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
17'
Пукки Теэму блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
17'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
16'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
15'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
Офсайд
14'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
14'
Кроне Свенн выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
12'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Mayron George пострадал.
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
12'
Китчен Перри из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
11'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
11'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес
11'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Джурджич Никола из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
9'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Томсен Джонни заработал фол.
7'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
7'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
5'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
5'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
4'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
4'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Офсайд
4'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
3'
Mayron George коснулся мяча рукой.
Офсайд
3'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
3'
Kasper Enghardt из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
2'
Поури Марвин атакует сзади соперника. Рёкер Бенедикт пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
1'
Поури Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Фискер Каспер из команды Брондбю подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация