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Стадион:
Ольборг
1:0
Второй тайм: 52'
Хобро
0'
12' Желтая карточка
Киркеволд Пол
1:0
22' Гол
Рисгор Каспер
52'
Второй тайм
Фол, нарушение
52'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Jannik Pohl
51'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой слева.
50'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
50'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
50'
Рисгор Каспер на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
49'
Дамборг Йонас из команды Хобро. Это Рисгор Каспер заработал фол.
48'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
48'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
Угловой
48'
Дэнни Ольсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
48'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
48'
Ларсен Николай неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
47'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
Фол, нарушение
47'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Хобро
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
42'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Майлингер Марко из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
41'
Киркеволд Пол выбил мяч на угловой.
Угловой
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
41'
Флорес Эдисон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
40'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Флорес Эдисон заработал фол.
40'
Флорес Эдисон из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
37'
Лесняк Филип из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
36'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
34'
Киркеволд Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Удар от ворот произведет Хобро
32'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
31'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
31'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
29'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
27'
Киркеволд Пол из команды Хобро. Это Педерсен Каспер заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Хобро
25'
Удар от ворот произведет Ольборг
25'
Антипас Квинси наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
25'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
22'
Лесняк Филип из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Лесняк Филип сделал результативную передачу.
22'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Описание гола
22'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Рисгор Каспер из команды команды Ольборг.
22'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
20'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Лесняк Филип заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
14'
После дальнего удара, который нанес Йеспер Боге мяч отбит вратарем
14'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Флорес Эдисон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
12'
Киркеволд Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро. Это Расмус Вюрц заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Дэнни Ольсен из команды Хобро. Это Флорес Эдисон заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Киркеволд Пол наказан за толчок Окоре Жорес
6'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Киркеволд Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Киркеволд Пол из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Педерсен Каспер наказан за толчок Киркеволд Пол
1'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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