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Стадион: Aalborg Portland Park
12' Желтая карточкаКиркеволд Пол
1:0
22' ГолРисгор Каспер
|
12'
22'
1:0
Состав команд
23
Лесняк
Филип
Ольборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Нападающий
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- 37 Markus Iversen
- 24 Nikolaj Lyngoe
- 33 Bardhec Bytyqi
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Michael Lansing Травмирован
- Oliver Abildgaard Травмирован
- Роллим Янн Травмирован
- Frederik Boersting Травмирован
Хобро 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jesper Rask Вратарь
- 6 Nicholas Gotfredsen Защитник
- 24 Rasmus Minor Petersen Защитник
- 3 Jesper Boege Защитник
- 15 Bjoern Kopplin Защитник
- 17 Бабаян Эдгар Полузащитник
- 12 Дамборг Йонас Полузащитник
- 7 Vito Hammershoej-Mistrati Полузащитник
- 9 Дэнни Ольсен Полузащитник
- 10 Киркеволд Пол Нападающий
- 80 Антипас Квинси Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Педерсен Миккель Полузащитник
- 29 Sebastian Groenning
- 16 Nicolaj Joergensen
- 27 Mathias Haarup
- 19 Honore Kalala
- 18 Onur Albayrak
- 5 Yaw-Ihle Amankwah
- Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Wilfried Domoraud Травмирован
Предыдущие игры
Ольборг (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 30.07.2017 Нордшелланн 3:2 Ольборг СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 08.07.2017 Ганза 1:1 Ольборг ТМК
- 01.07.2017 Ольборг 3:2 Вендсиссель ТМК
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СД
- 30.04.2017 Виборг 1:1 Ольборг СД
- 24.04.2017 Орхус 4:0 Ольборг СД
- 17.04.2017 Ольборг 1:0 Орхус СД
- 08.04.2017 Ольборг 0:1 Виборг СД
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СД
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг СД
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
Хобро (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.08.2017 Хобро 2:0 Раннерс СД
- 29.07.2017 Копенгаген 0:0 Хобро СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 16.07.2017 Хобро 2:1 Элит-3000 СД
- 08.07.2017 Хобро 2:1 Виборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 27.06.2017 Скив 0:1 Хобро ТМК
- 27.05.2017 Хобро 1:0 Вендсиссель ПД
- 21.05.2017 Нествед 0:0 Хобро ПД
- 14.05.2017 Фредерисия 2:1 Хобро ПД
- 11.05.2017 Хобро 1:1 Вайле ПД
- 07.05.2017 Скив 0:1 Хобро ПД
- 30.04.2017 Хобро 1:2 Роскилле ПД
- 23.04.2017 Элит-3000 3:0 Хобро ПД
- 13.04.2017 Хобро 2:0 АБ ПД
- 09.04.2017 Нюкёбинг 1:3 Хобро ПД
- 02.04.2017 Хобро 0:0 Кёге ПД
- 26.03.2017 Хобро 4:0 Фремад Амаджер ПД
- 20.03.2017 Роскилле 1:2 Хобро ПД
- 12.03.2017 Вайле 1:5 Хобро ПД
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
- 19.01.2017 Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи. Клубы
- 10.04.2016 Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 21.01.2016 Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании
- 24.07.2015 Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании
- 01.05.2015 Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании
- 16.03.2015 Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании
- 17.10.2014 Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании
- 01.02.2013 Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2011 Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи. Сборные
- 29.10.2009 Хобро 2:1 Ольборг Кубок
- 20.03.2008 Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|0
|1
|15 - 10
|12
|2.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Митьюлланд
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Хобро
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Силькеборг
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|Элит-3000
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Копенгаген
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Ольборг
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Люнгбю
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|14.
|Раннерс
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Второй тайм
52'
Nicholas Gotfredsen наказан за толчок Jannik Pohl
51'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой слева.
50'
Йеспер Боге выбил мяч на угловой.
50'
Рисгор Каспер из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
50'
Рисгор Каспер на финте ушёл от оппонента.
49'
Дамборг Йонас из команды Хобро. Это Рисгор Каспер заработал фол.
48'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
48'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
48'
Дэнни Ольсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
48'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
48'
Ларсен Николай неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
47'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
47'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
44'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
42'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Майлингер Марко из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
41'
Киркеволд Пол выбил мяч на угловой.
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
41'
Флорес Эдисон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Флорес Эдисон заработал фол.
40'
Флорес Эдисон из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
37'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
37'
Лесняк Филип из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Рисгор Каспер заработал фол.
34'
Киркеволд Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
32'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
31'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
29'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
27'
Киркеволд Пол из команды Хобро. Это Педерсен Каспер заработал фол.
27'
25'
25'
Антипас Квинси наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
25'
Лесняк Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает навес
22'
Лесняк Филип из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Лесняк Филип сделал результативную передачу.
22'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Рисгор Каспер из команды команды Ольборг.
22'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
20'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Лесняк Филип заработал фол.
20'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
16'
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабаян Эдгар, и мяч снова в игре
14'
После дальнего удара, который нанес Йеспер Боге мяч отбит вратарем
14'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
13'
Флорес Эдисон бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
Киркеволд Пол получает желтую карточку.
12'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро. Это Расмус Вюрц заработал фол.
10'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает подножку. Дэнни Ольсен заработал фол.
9'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
8'
Дэнни Ольсен из команды Хобро. Это Флорес Эдисон заработал фол.
7'
Киркеволд Пол наказан за толчок Окоре Жорес
6'
6'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Киркеволд Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Киркеволд Пол из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Педерсен Каспер наказан за толчок Киркеволд Пол
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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