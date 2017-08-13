Стадион: МСХ Арена
4:0
Второй тайм: 64'
1:0
1' ГолКорчмар Жолт
2:0
20' ГолНиссен Расмус
30' Желтая карточкаДжанус Драчманн
3:0
45' ГолОнуачу Пол
46' Желтая карточкаМтилига Патрик
4:0
53' ГолОнуачу Пол
55' Желтая карточкаVictor Nelsson
59' Желтая карточкаAndreas Skovgaard
Второй тайм
64'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
63'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
62'
Расмуссен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Victor Nelsson заработал фол.
61'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Victor Nelsson выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Удар от ворот произведет Норселлан
60'
Хенде Марк-Даль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
60'
59'
Andreas Skovgaard получает желтую карточку.
59'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
59'
Andreas Skovgaard ошибается в защите.
59'
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
58'
58'
Mathias Jensen имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
57'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан делает навес
57'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
57'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
57'
Бартолец Карло из команды Норселлан играет в стеночку с партнером по команде. Расмуссен Матиас это был.
56'
56'
55'
Victor Nelsson получает желтую карточку.
55'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
55'
54'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Andreas Skovgaard заработал фол.
54'
Тактическая замена. Мтилига Патрик уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
53'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Норселлан
52'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
51'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
51'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
51'
51'
Godsway Donyoh из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
49'
Хансен Эмилиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Mads Pedersen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
48'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Расмуссен Матиас заработал фол.
46'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
46'
Джанус Драчманн получил травму и заменен. Дуэлунд Миккель выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
46'
Мтилига Патрик получает желтую карточку за споры
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Онуачу Пол оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Мтилига Патрик ошибается в защите.
45'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
44'
44'
Асанте Эрнест имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Удар от ворот произведет Норселлан
43'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
43'
После дальнего удара, который нанес Хассан Рилван мяч отбит вратарем
42'
Mathias Jensen блокирует соперника. Хассан Рилван заработал своей команде штрафной.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Хансен Киан атакует сзади соперника. Godsway Donyoh пострадал.
39'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
36'
36'
36'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Борринг Йонас пострадал.
35'
35'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Удар от ворот произведет Норселлан
34'
Хенде Марк-Даль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
33'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
33'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
32'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Спарв Тим ошибается в защите.
32'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
32'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
30'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
30'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Хансен Эмилиано был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
28'
28'
27'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
27'
26'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
26'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Якоб ошибается в защите.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
23'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Асанте Эрнест нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниссен Расмус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
20'
Спарв Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Magnus Kofod Andersen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
19'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
19'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Асанте Эрнест пострадал.
18'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Runar Alex Runarsson ошибается в защите.
18'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
17'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
16'
Онуачу Пол наказан за толчок Victor Nelsson
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан. Это Борринг Йонас заработал фол.
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
14'
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
13'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
13'
Victor Nelsson выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
11'
Magnus Kofod Andersen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
10'
10'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
10'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
10'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
10'
Хансен Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
9'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
8'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
8'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
8'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
7'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
6'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
6'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
6'
Mads Pedersen блокирует соперника. Ниссен Расмус заработал своей команде штрафной.
5'
Mads Pedersen из команды Норселлан. Это Хассан Рилван заработал фол.
5'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
4'
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
3'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корчмар Жолт из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
1'
1'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Борринг Йонас пострадал.
1'
Бартолец Карло ошибается в защите.
1'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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