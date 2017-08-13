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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Митьюлланд
4:0
Второй тайм: 64'
Нордшелланн
0'
1:0
1' Гол
Корчмар Жолт
2:0
20' Гол
Ниссен Расмус
30' Желтая карточка
Джанус Драчманн
3:0
45' Гол
Онуачу Пол
46' Желтая карточка
Мтилига Патрик
4:0
53' Гол
Онуачу Пол
55' Желтая карточка
Victor Nelsson
59' Желтая карточка
Andreas Skovgaard
64'
Второй тайм
64'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
63'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Расмуссен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Victor Nelsson заработал фол.
61'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Victor Nelsson выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Удар от ворот произведет Норселлан
60'
Хенде Марк-Даль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
60'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Andreas Skovgaard получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
59'
Andreas Skovgaard ошибается в защите.
59'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
58'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
58'
Mathias Jensen имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
57'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан делает навес
57'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
57'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
57'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
57'
Бартолец Карло из команды Норселлан играет в стеночку с партнером по команде. Расмуссен Матиас это был.
56'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Victor Nelsson получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
55'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Andreas Skovgaard заработал фол.
54'
Тактическая замена. Мтилига Патрик уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
53'
Хассан Рилван сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Норселлан
52'
Поульсен Якоб бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
52'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Борринг Йонас заработал фол.
51'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
51'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
51'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Godsway Donyoh из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
49'
Хансен Эмилиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Mads Pedersen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
48'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
46'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Расмуссен Матиас заработал фол.
46'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
46'
Джанус Драчманн получил травму и заменен. Дуэлунд Миккель выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Мтилига Патрик получает желтую карточку за споры
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Онуачу Пол оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
45'
Мтилига Патрик ошибается в защите.
45'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Асанте Эрнест имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
44'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Удар от ворот произведет Норселлан
43'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
43'
После дальнего удара, который нанес Хассан Рилван мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
42'
Mathias Jensen блокирует соперника. Хассан Рилван заработал своей команде штрафной.
42'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
41'
Хансен Киан атакует сзади соперника. Godsway Donyoh пострадал.
39'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Мтилига Патрик атакует сзади соперника. Борринг Йонас пострадал.
35'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
35'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Удар от ворот произведет Норселлан
34'
Хенде Марк-Даль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
33'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
33'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
32'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Спарв Тим ошибается в защите.
32'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
32'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
Желтая карточка
30'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Хансен Эмилиано был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
28'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
27'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
27'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
26'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Якоб ошибается в защите.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Угловой
23'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
23'
Асанте Эрнест нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниссен Расмус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
20'
Спарв Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Magnus Kofod Andersen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Асанте Эрнест пострадал.
18'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Runar Alex Runarsson ошибается в защите.
18'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
17'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
16'
Онуачу Пол наказан за толчок Victor Nelsson
Фол, нарушение
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан. Это Борринг Йонас заработал фол.
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
14'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
13'
Victor Nelsson выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
11'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
11'
Magnus Kofod Andersen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
10'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
10'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
10'
Асанте Эрнест на финте ушёл от оппонента.
10'
Хансен Эмилиано выбил мяч подальше от ворот.
9'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
8'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
8'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
8'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
7'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
6'
Мтилига Патрик из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Офсайд
6'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
6'
Mads Pedersen блокирует соперника. Ниссен Расмус заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
5'
Mads Pedersen из команды Норселлан. Это Хассан Рилван заработал фол.
5'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
4'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
4'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
3'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корчмар Жолт из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
1'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Борринг Йонас пострадал.
1'
Бартолец Карло ошибается в защите.
1'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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