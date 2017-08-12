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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Телья Паркен
0:0
Первый тайм: 24'
Состав команд
25
Ольсен
Робин
16
Грегуш
Ян
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 25 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 27 Люфтнер Михаэль Защитник
- 5 Йоханссон Эрик Защитник
- 3 Бенгтссон Пьер Защитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 16 Грегуш Ян Полузащитник
- 14 Томсен Николай Полузащитник
- 11 Павлович Андрия Нападающий
- 28 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 20 Бойлесен Николай Защитник
- 15 Антонссон Микаэль Защитник
- 32 Аманкваа Данни Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 9 Сантандер Федерико Нападающий
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Хогли Том Травмирован
- Туту Юссеф Травмирован
Хорсенс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Йоронен Йессе Вратарь
- 14 Тюкосен Мадс Защитник
- 15 Bubacarr Sanneh Защитник
- 33 Alexander Ludwig II Защитник
- 13 Томас Кортегаард Защитник
- 12 Joseph Mensah II Полузащитник
- 27 Jonas Thorsen Полузащитник
- 8 Bjarke Jacobsen Полузащитник
- 4 Ayo Simon Okusun Полузащитник
- 18 Джип Мел Нападающий
- 9 Финнбогасон Къяртан Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Сато Дайсуке Защитник
- 16 Delphin Tshiembe Полузащитник
- 26 Ларсен Кристоффер
- 25 Martin Holm III
- 19 Tobias Arndal
- 30 Marcus Bobjerg
- 20 Mikkel Qvist
- Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Ханссон Халлюр Травмирован
- Lasse Kryger Травмирован
- Matti Lund Nielsen II Травмирован
- Peter Nymann Травмирован
Предыдущие игры
Копенгаген (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.08.2017 Брондбю 1:0 Копенгаген СД
- 02.08.2017 Копенгаген 4:1 Вардар ЛЧ
- 29.07.2017 Копенгаген 0:0 Хобро СД
- 25.07.2017 Вардар 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 22.07.2017 Раннерс 0:3 Копенгаген СД
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 29.06.2017 Копенгаген 2:3 Партизан ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СД
- 25.05.2017 Копенгаген 3:1 Брондбю КД
- 21.05.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 17.05.2017 Митьюлланд 3:2 Копенгаген СД
- 14.05.2017 Копенгаген 1:0 Брондбю СД
- 05.05.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 30.04.2017 Копенгаген 3:0 Люнгбю СД
- 27.04.2017 Вендсиссель 0:2 Копенгаген КД
- 23.04.2017 Копенгаген 3:1 Митьюлланд СД
Хорсенс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.08.2017 Хорсенс 1:0 Силькеборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 23.07.2017 Хорсенс 4:1 Люнгбю СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 10.07.2017 Хорсенс 4:2 Брабрэнд ТМК
- 08.07.2017 Митьюлланд 0:1 Хорсенс ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 04.06.2017 Вендсиссель 1:3 Хорсенс СК
- 31.05.2017 Хорсенс 0:0 Вендсиссель СК
- 28.05.2017 Хорсенс 3:2 Эсбьерг СДП
- 20.05.2017 Эсбьерг 1:1 Хорсенс СДП
- 16.05.2017 Хорсенс 1:0 Виборг СДП
- 12.05.2017 Виборг 3:0 Хорсенс СДП
- 08.05.2017 Хорсенс 2:1 Раннерс СД
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СД
- 22.04.2017 Хорсенс 1:3 Эсбьерг СД
- 15.04.2017 Эсбьерг 0:1 Хорсенс СД
- 07.04.2017 Раннерс 2:0 Хорсенс СД
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СД
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс Суперлига Дании
- 18.09.2016 Хорсенс 0:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 02.07.2014 Копенгаген 1:0 Хорсенс Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2013 Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига Дании
- 29.09.2012 Хорсенс 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 17.05.2012 Хорсенс 0:1 Копенгаген Кубок Дании
- 22.04.2012 Копенгаген 2:1 Хорсенс Суперлига
- 17.10.2011 Хорсенс 2:0 Копенгаген САС Лигаен
- 20.08.2011 Хорсенс 0:1 Копенгаген САС Лигаен
- 16.05.2011 Хорсенс 1:1 Копенгаген САС Лигаен
- 07.11.2010 Копенгаген 4:0 Хорсенс САС Лигаен
- 27.10.2010 Копенгаген 2:4 Хорсенс Кубок
- 29.08.2010 Хорсенс 1:2 Копенгаген САС Лигаен
- 25.04.2009 Хорсенс 0:2 Копенгаген САС Лигаен
- 07.12.2008 Копенгаген 5:2 Хорсенс САС Лигаен
- 18.10.2008 Хорсенс 0:1 Копенгаген САС Лигаен
- 05.05.2008 Хорсенс 3:2 Копенгаген САС Лигаен
- 22.03.2008 Копенгаген 1:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Хорсенс
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|5.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Хобро
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Митьюлланд
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|Силькеборг
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|Элит-3000
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Копенгаген
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Люнгбю
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|12.
|Орхус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Ольборг
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Раннерс
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Первый тайм
23'
Йоханссон Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Йоханссон Эрик наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
21'
Бенгтссон Пьер выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Томсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес
20'
Удар от ворот произведет Копенгаген
20'
Joseph Mensah бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
19'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
19'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
18'
Павлович Андрия бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
18'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
18'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
17'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томсен Николай на финте ушёл от оппонента.
17'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
16'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Джип Мел наказан за толчок Квист Вильям
15'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
14'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
13'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
12'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Вербич Беньямин наказан за толчок Simon Okosun
11'
11'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
10'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
9'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
9'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
8'
Грегуш Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Joseph Mensah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
8'
Александр Людвиг выбил мяч на угловой.
7'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес
7'
6'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Томсен Николай из команды Копенгаген. Это Тюкосен Мадс заработал фол.
5'
Томсен Николай из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
4'
4'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
4'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Джип Мел наказан за толчок Йоханссон Эрик
3'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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