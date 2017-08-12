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Стадион:
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 24'
Хорсенс
0' 24'
Первый тайм
Травма, повреждение
23'
Йоханссон Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Бенгтссон Пьер выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Хорсенс
21'
Томсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес
20'
Удар от ворот произведет Копенгаген
20'
Joseph Mensah бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Joseph Mensah из команды Хорсенс устремляется вперед с мячом.
19'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
19'
Удар от ворот произведет Хорсенс
19'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
19'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
18'
Павлович Андрия бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
18'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
18'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
17'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томсен Николай на финте ушёл от оппонента.
17'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
16'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
15'
Джип Мел наказан за толчок Квист Вильям
15'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
14'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
13'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
12'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Вербич Беньямин наказан за толчок Simon Okosun
11'
Удар от ворот произведет Хорсенс
11'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
10'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
9'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
9'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает подножку. Йоронен Йессе заработал фол.
8'
Грегуш Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Joseph Mensah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
8'
Александр Людвиг выбил мяч на угловой.
7'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес
7'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Томас Кортегаард выбил мяч подальше от ворот.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
5'
Томсен Николай из команды Копенгаген. Это Тюкосен Мадс заработал фол.
5'
Томсен Николай из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
4'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
Офсайд
4'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
4'
Йоханссон Эрик выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Джип Мел наказан за толчок Йоханссон Эрик
3'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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