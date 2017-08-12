Стадион: Люнгбю Зрители: 2089
1:1
Конец матча
31' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
57' Желтая карточкаБойсен Давид
0:1
82' ГолЛюикс Кес
1:1
86' ГолGustav Marcussen
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Олесен Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
94'
94'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает навес
94'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
William Tchuameni из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Йеспер Чристджансен.
93'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
92'
92'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Педерсен Марк наказан за толчок Андерсен Миккель
91'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
90'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
90'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
90'
89'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
89'
89'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
89'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
88'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
88'
88'
88'
Олесен Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
87'
87'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
86'
Фосгаард Лассе сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Gustav Marcussen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
86'
85'
85'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
85'
85'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
85'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
84'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
84'
84'
Кьяер Йеппе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Эмиль Шеел сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люикс Кес из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
82'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес
82'
81'
81'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
81'
80'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. William Tchuameni заработал фол.
79'
79'
William Tchuameni из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
78'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Олесен Каспер
78'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
77'
76'
76'
76'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
76'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Блуме Брор, и мяч снова в игре
75'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
75'
74'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
74'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
73'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
72'
72'
72'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
69'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
69'
Уре Микаэль наказан за толчок Фосгаард Лассе
69'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Philip Zinckernagel уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
68'
67'
67'
Милиц Себастьян выбил мяч на угловой.
67'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
66'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Gustav Marcussen заработал фол.
65'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
65'
65'
64'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Бойсен Давид получил травму и заменен. Gustav Marcussen выходит на поле.
63'
Бойсен Давид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Бойсен Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 2089 болельщиков
62'
62'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
61'
60'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
60'
60'
60'
Якобсен Кристиан II на финте ушёл от оппонента.
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Зимлинг Ники заработал фол.
58'
58'
58'
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Клеве Троэльс, и мяч снова в игре
58'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
57'
Бойсен Давид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
57'
57'
56'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
56'
Йонассон Халльгримур бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
56'
Бойсен Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
55'
55'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
55'
55'
55'
55'
Йеспер Чристджансен бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
54'
53'
53'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
53'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
51'
51'
50'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
50'
49'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
48'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
48'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
47'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Philip Zinckernagel нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Уре Микаэль возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
45'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
45'
45'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Йеспер Чристджансен наказан за толчок Philip Zinckernagel
44'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Уре Микаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
40'
Фосгаард Лассе наказан за толчок Якобсен Кристиан II
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
39'
39'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
38'
38'
38'
38'
Йеспер Чристджансен на финте ушёл от оппонента.
38'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
36'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
36'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
36'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
34'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
34'
34'
34'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
33'
33'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
33'
33'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
33'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Эрнсков Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
31'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
30'
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Эрнсков Мартин на финте ушёл от оппонента.
29'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
27'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
26'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
26'
26'
25'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
24'
24'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
23'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
23'
Бойсен Давид на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
22'
22'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
22'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает пас партнеру.
22'
22'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
21'
21'
Ларсен Кристоффер III на финте ушёл от оппонента.
20'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
20'
19'
19'
19'
18'
18'
18'
18'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
17'
17'
17'
16'
16'
16'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
15'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
15'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
15'
13'
13'
11'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Йонассон Халльгримур заработал фол.
11'
11'
10'
10'
10'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
10'
Ларсен Кристоффер III на финте ушёл от оппонента.
9'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
9'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
8'
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
7'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
7'
7'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
6'
6'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
5'
3'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
2'
2'
2'
1'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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