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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2089
Люнгбю
1:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
31' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
57' Желтая карточка
Бойсен Давид
0:1
82' Гол
Люикс Кес
1:1
86' Гол
Gustav Marcussen
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
95'
Олесен Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает навес

94'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
William Tchuameni из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Йеспер Чристджансен.
Фол, нарушение
93'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
92'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
92'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Педерсен Марк наказан за толчок Андерсен Миккель
Угловой
91'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
90'
Эрнсков Мартин выбил мяч на угловой.
90'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
90'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
89'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
89'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
89'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
88'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
88'
Удар от ворот произведет Люнгбю
88'
Олесен Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
87'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
86'
Фосгаард Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Gustav Marcussen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
85'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
85'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
85'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
85'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
84'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
84'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
84'
Кьяер Йеппе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Эмиль Шеел сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люикс Кес из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
82'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск делает навес
82'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
81'
Удар от ворот произведет Люнгбю
80'
Эмиль Шеел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. William Tchuameni заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Люнгбю
79'
William Tchuameni из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Олесен Каспер
78'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
77'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
76'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
76'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Блуме Брор, и мяч снова в игре
75'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
75'
Уре Микаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
74'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
73'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
72'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
72'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
71'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
69'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
69'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
69'
Уре Микаэль наказан за толчок Фосгаард Лассе
69'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Philip Zinckernagel уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
68'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
67'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
67'
Милиц Себастьян выбил мяч на угловой.
Угловой
67'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
66'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Gustav Marcussen заработал фол.
65'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
65'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
64'
Nicholas Marfelt выбил мяч подальше от ворот.
64'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Бойсен Давид получил травму и заменен. Gustav Marcussen выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Бойсен Давид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Бойсен Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 2089 болельщиков
62'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
62'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
61'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
60'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Якобсен Кристиан II на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Зимлинг Ники заработал фол.
58'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Клеве Троэльс, и мяч снова в игре
58'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
57'
Бойсен Давид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
57'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
57'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
Угловой
56'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
56'
Йонассон Халльгримур бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
56'
Бойсен Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
55'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
55'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
55'
Йеспер Чристджансен бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
54'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
53'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
53'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
53'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
53'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
51'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
51'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
50'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
50'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
49'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
48'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
48'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
47'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
46'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Philip Zinckernagel нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
46'
Уре Микаэль возвращается на поле, всё в порядке.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Люнгбю
46'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
45'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
45'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
45'
Йеспер Чристджансен наказан за толчок Philip Zinckernagel
44'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
44'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Уре Микаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
40'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
39'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
38'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
38'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йеспер Чристджансен на финте ушёл от оппонента.
38'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает пас партнеру.
36'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
36'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
34'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
34'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
34'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
33'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
33'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
33'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
33'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
33'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Эрнсков Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
31'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
30'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Эрнсков Мартин на финте ушёл от оппонента.
29'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
27'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Уре Микаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
26'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
26'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
25'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
24'
Casper Hoejer Nielsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
23'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
23'
Бойсен Давид на финте ушёл от оппонента.
23'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
22'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
22'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает пас партнеру.
22'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
Ларсен Кристоффер III на финте ушёл от оппонента.
20'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
20'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
19'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
18'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
16'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
16'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
15'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
15'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
13'
Уре Микаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Йонассон Халльгримур заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Люнгбю
11'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
10'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
10'
Ларсен Кристоффер III на финте ушёл от оппонента.
9'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
9'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
9'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
8'
Уре Микаэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
7'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
6'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Люнгбю делает навес
6'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
5'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
3'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
3'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
2'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
1'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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