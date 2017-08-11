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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: JYSK Park
2:0
Первый тайм: 41'
1:0
2' ГолСхиртладзе Давит
2:0
16' ГолСхиртладзе Давит
|
2'
1:0
16'
2:0
Состав команд
29
Сков
Роберт
18
Ibrahim
Moro
17
Слот
Каспер
23
Jeppe
Okkels
10
Mads
Aaquist
Силькеборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 14 Деннис Флинта Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 5 Mikkel Cramer Защитник
- 29 Сков Роберт Полузащитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 17 Слот Каспер Полузащитник
- 23 Jeppe Okkels Полузащитник
- 8 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 9 Нильссон Хокан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 20 Marc Rochester Soerensen Полузащитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 21 Mads Emil Madsen
- 24 Jeppe Gertsen
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Alex XII Травмирован
Элит-3000 3-5-2
- Основной состав
- 1 Mikkel Bruhn Вратарь
- 33 Soeren Henriksen Защитник
- 5 Andreas Holm Защитник
- 4 Martin Fisch Защитник
- 2 Johannes Ritter Полузащитник
- 8 Ольсен Рики Полузащитник
- 6 Mikkel Basse Полузащитник
- 7 Anders Holst Полузащитник
- 3 Бай Фредерик Полузащитник
- 10 Mads Aaquist Нападающий
- 9 Andre Riel Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Adnan Mohammed Полузащитник
- 11 Nicolas Mortensen Нападающий
- 24 Tobias Christensen I
- 21 Morten Hegaard
- 20 Lucas Ohlander
- 12 Mark Leth Pedersen
- 95 Aris Vaporakis
- Главный тренер: Christian Loenstrup
- Травмы и дисквалификации
- Jonas Henriksen Травмирован
- Даниэль Фунч Травмирован
- Mathias Johannsen Травмирован
Предыдущие игры
Силькеборг (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 04.08.2017 Хорсенс 1:0 Силькеборг СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 23.07.2017 Митьюлланд 2:0 Силькеборг СД
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 04.07.2017 Силькеборг 2:1 Скив ТМК
- 01.07.2017 Силькеборг 1:2 Виборг ТМК
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СД
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус СД
- 21.04.2017 Силькеборг 1:2 Виборг СД
- 17.04.2017 Виборг 0:0 Силькеборг СД
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг СД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СД
- 19.03.2017 Силькеборг 1:3 Копенгаген СД
- 10.03.2017 Нордшелланн 5:1 Силькеборг СД
- 05.03.2017 Силькеборг 2:0 Раннерс СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
Элит-3000 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.08.2017 Элит-3000 2:1 Митьюлланд СД
- 28.07.2017 Сённерйюск 1:2 Элит-3000 СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 16.07.2017 Хобро 2:1 Элит-3000 СД
- 03.07.2017 Нюкёбинг 0:2 Элит-3000 ТМК
- 23.06.2017 Элит-3000 1:1 Нордшелланн ТМК
- 04.06.2017 Виборг 2:2 Элит-3000 СК
- 31.05.2017 Элит-3000 1:1 Виборг СК
- 27.05.2017 Элит-3000 1:0 Нествед ПД
- 21.05.2017 Вайле 0:1 Элит-3000 ПД
- 14.05.2017 Элит-3000 0:1 Вендсиссель ПД
- 11.05.2017 АБ 2:1 Элит-3000 ПД
- 07.05.2017 Нюкёбинг 3:1 Элит-3000 ПД
- 30.04.2017 Элит-3000 0:0 Скив ПД
- 23.04.2017 Элит-3000 3:0 Хобро ПД
- 13.04.2017 Кёге 0:2 Элит-3000 ПД
- 09.04.2017 Элит-3000 1:0 Роскилле ПД
- 02.04.2017 Фремад Амаджер 1:2 Элит-3000 ПД
- 26.03.2017 Элит-3000 0:0 Фредерисия ПД
- 20.03.2017 Вендсиссель 1:2 Элит-3000 ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|3.
|Хорсенс
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|5.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Хобро
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Митьюлланд
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|Силькеборг
|2:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|Элит-3000
|0:2
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Копенгаген
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|11.
|Орхус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|Люнгбю
|4
|1
|0
|3
|7 - 14
|3
|13.
|Ольборг
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Раннерс
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Первый тайм
41'
40'
40'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
39'
39'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
37'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
Нильссон Хокан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Anders Holst заработал фол.
33'
32'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
31'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
30'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Mikkel Basse заработал фол.
30'
Нильссон Хокан наказан за толчок Martin Fisch
29'
29'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
28'
28'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Mikkel Basse
24'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
24'
24'
Андре Рил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Mikkel Bruhn на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Слот Каспер сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Схиртладзе Давит отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
16'
16'
Jens Martin Gammelby бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
15'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Andreas Holm
14'
13'
Удар от ворот произведет Хельсингер
13'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
11'
Слот Каспер из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Нильссон Хокан наказан за толчок Soeren Henriksen
9'
9'
9'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
8'
Бай Фредерик из команды Хельсингер сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
6'
6'
Андре Рил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
4'
Нильссон Хокан выбил мяч на угловой.
4'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
3'
Андре Рил из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг добил мяч в ворота.
2'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
2'
Бай Фредерик выбил мяч на угловой.
2'
1'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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