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Стадион:
Силькеборг
2:0
Первый тайм: 41'
Элит-3000
Первый тайм
41'
Удар от ворот произведет Силькеборг
40'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
39'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
37'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
36'
Нильссон Хокан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
35'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Anders Holst заработал фол.
33'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
32'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Миккель Крамер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
31'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
30'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Mikkel Basse заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Нильссон Хокан наказан за толчок Martin Fisch
29'
Удар от ворот произведет Силькеборг
29'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
28'
Anders Holst из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Mikkel Basse
Фол, нарушение
24'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Силькеборг
24'
Андре Рил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Mikkel Bruhn на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Слот Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Схиртладзе Давит отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Угловой
16'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
16'
Jens Martin Gammelby бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
15'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
15'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
15'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Andreas Holm
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
13'
Удар от ворот произведет Хельсингер
13'
Jens Martin Gammelby бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
12'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
11'
Слот Каспер из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
9'
Нильссон Хокан наказан за толчок Soeren Henriksen
9'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
9'
Удар от ворот произведет Силькеборг
9'
Сков Роберт из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
8'
Бай Фредерик из команды Хельсингер сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
6'
Удар от ворот произведет Силькеборг
6'
Андре Рил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
4'
Нильссон Хокан выбил мяч на угловой.
Угловой
4'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
3'
Андре Рил из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
2'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг добил мяч в ворота.
Угловой
2'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
2'
Бай Фредерик выбил мяч на угловой.
2'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
1'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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