Стадион: Евроборг
0:1
6' ГолТорсби Мортен
33' Желтая карточкаRitsu Doan
0:2
40' ГолГучаннеджад Реза
52' Желтая карточкаТорсби Мортен
1:2
53' ГолВельдвейк Ларс
2:2
82' ПенальтиМахи Мимаун
2:3
86' ГолТорсби Мортен
87' Желтая карточкаВан Акен Йост
3:3
88' ПенальтиМахи Мимаун
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Верман Хенк пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
92'
Райнен Этьенн получает жёлтую карточку за толчок соперника.
92'
Верман Хенк коснулся мяча рукой.
92'
Райнен Этьенн нарушает правила. Рохас Марко пострадал
91'
91'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен подал угловой слева.
90'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Акен Йост сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Вельдвейк Ларс заработал пенальти для своей команды
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
87'
Ван Акен Йост получает желтую карточку за споры
86'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Торсби Мортен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
85'
Махи Мимаун нарушает правила. Denzel Dumfries пострадал
83'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
83'
Тактическая замена. Те Вирик Мик уходит с поля и его заменяет Кэйн Тодд
83'
Схарс Стейн нарушил правила.
82'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Вауденберг Лукас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Дрост Йеспер заработал пенальти для своей команды
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
81'
81'
80'
80'
80'
Denzel Dumfries атакует сзади соперника. Махи Мимаун пострадал.
79'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
79'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Йенсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Вормердам Дьянго наказан за толчок Эдегор Мартин
78'
78'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает неудачный навес.
77'
77'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
77'
77'
76'
76'
Торсби Мортен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдегор Мартин, и мяч снова в игре
76'
Эдегор Мартин из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
73'
73'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
72'
72'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
71'
71'
Райнен Этьенн из команды Гронинген делает навес
70'
69'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
ШТАНГА! Бакуна Жуниньо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
69'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
68'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
68'
68'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
68'
Зенели Арбер наказан за толчок Бакуна Жуниньо
68'
68'
67'
Ван Акен Йост получает жёлтую карточку за толчок соперника.
66'
66'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
66'
64'
63'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
63'
63'
62'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
62'
62'
62'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
61'
Дрост Йеспер наказан за толчок Вауденберг Лукас
60'
Райнен Этьенн атакует сзади соперника. Гучаннеджад Реза пострадал.
60'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
59'
Йенсен Рубен из команды Гронинген. Это Эдегор Мартин заработал фол.
58'
58'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
57'
57'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
55'
54'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Дрост Йеспер сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вельдвейк Ларс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Вельдвейк Ларс на финте ушёл от оппонента.
52'
Торсби Мортен получает желтую карточку.
52'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Бакуна Жуниньо.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
51'
51'
51'
Denzel Dumfries нарушает правила. Ritsu Doan пострадал
51'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
50'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
50'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
50'
Махи Мимаун наказан за толчок Denzel Dumfries
49'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
49'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
48'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
48'
Эдегор Мартин коснулся мяча рукой.
47'
47'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
47'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
49'
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Ritsu Doan заработал фол.
48'
Райнен Этьенн из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
47'
47'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Гучаннеджад Реза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
45'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Вельдвейк Ларс.
44'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
42'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
41'
Зенели Арбер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
40'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен добил мяч в ворота.
40'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
40'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
Бакуна Жуниньо выбил мяч на угловой.
39'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
38'
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
36'
36'
36'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Ваутер Ван дер Стеен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
35'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ritsu Doan из команды Гронинген был наказан за старое нарушение.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
32'
31'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает подножку. Ларсен Каспер заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
29'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает подножку. Вормердам Дьянго заработал фол.
29'
29'
Эдегор Мартин наказан за толчок Ritsu Doan
29'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кобаяси Юки на финте ушёл от оппонента.
28'
28'
Вельдвейк Ларс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Вельдвейк Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
27'
27'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
26'
Торсби Мортен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
26'
24'
23'
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
23'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
22'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
21'
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
21'
21'
20'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
20'
Райнен Этьенн выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
18'
18'
18'
Вельдвейк Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
17'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Denzel Dumfries из команды Херенвен подал угловой слева.
14'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
13'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен в офсайде
11'
11'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Хан Уорнер получил травму и заменен. Ваутер Ван дер Стеен выходит на поле.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
Хан Уорнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Торсби Мортен из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
6'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает пас партнеру.
6'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
Ritsu Doan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Кобаяси Юки атакует сзади соперника. Вормердам Дьянго пострадал.
3'
2'
2'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген в офсайде
1'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген в офсайде
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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