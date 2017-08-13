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Стадион:
Гронинген
3:3
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
6' Гол
Торсби Мортен
33' Желтая карточка
Ritsu Doan
0:2
40' Гол
Гучаннеджад Реза
52' Желтая карточка
Торсби Мортен
1:2
53' Гол
Вельдвейк Ларс
2:2
82' Пенальти
Махи Мимаун
2:3
86' Гол
Торсби Мортен
87' Желтая карточка
Ван Акен Йост
3:3
88' Пенальти
Махи Мимаун
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Верман Хенк пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
92'
Райнен Этьенн получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
92'
Верман Хенк коснулся мяча рукой.

Фол, нарушение
92'
Райнен Этьенн нарушает правила. Рохас Марко пострадал
91'
Ваутер Ван дер Стеен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен подал угловой слева.
90'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
88'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Акен Йост сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Вельдвейк Ларс заработал пенальти для своей команды
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
87'
Ван Акен Йост получает желтую карточку за споры
86'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Торсби Мортен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
85'
Махи Мимаун нарушает правила. Denzel Dumfries пострадал
83'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
83'
Тактическая замена. Те Вирик Мик уходит с поля и его заменяет Кэйн Тодд
Фол, нарушение
83'
Схарс Стейн нарушил правила.
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
Фол, нарушение
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Вауденберг Лукас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Дрост Йеспер заработал пенальти для своей команды
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
81'
Ваутер Ван дер Стеен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Ваутер Ван дер Стеен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Denzel Dumfries атакует сзади соперника. Махи Мимаун пострадал.
79'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
79'
Рохас Марко из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Йенсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
78'
Вормердам Дьянго наказан за толчок Эдегор Мартин
78'
Удар от ворот произведет Гронинген
78'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает неудачный навес.
77'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
77'
Ваутер Ван дер Стеен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
76'
Удар от ворот произведет Гронинген
76'
Торсби Мортен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Эдегор Мартин, и мяч снова в игре
76'
Эдегор Мартин из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Удар от ворот произведет Херенвен
73'
Удар от ворот произведет Херенвен
73'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
72'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
71'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
71'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Райнен Этьенн из команды Гронинген делает навес
70'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
ШТАНГА! Бакуна Жуниньо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
69'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
68'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
68'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
68'
Зенели Арбер наказан за толчок Бакуна Жуниньо
68'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Ван Акен Йост получает жёлтую карточку за толчок соперника.
66'
Удар от ворот произведет Херенвен
66'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
66'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Ван Веерт Том
63'
Удар от ворот произведет Херенвен
63'
Удар от ворот произведет Херенвен
62'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
61'
Дрост Йеспер наказан за толчок Вауденберг Лукас
Фол, нарушение
60'
Райнен Этьенн атакует сзади соперника. Гучаннеджад Реза пострадал.
60'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
59'
Йенсен Рубен из команды Гронинген. Это Эдегор Мартин заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
58'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
Удар от ворот произведет Херенвен
57'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Херенвен
54'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Дрост Йеспер сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вельдвейк Ларс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Вельдвейк Ларс на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
52'
Торсби Мортен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Бакуна Жуниньо.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
51'
Удар от ворот произведет Херенвен
51'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
51'
Denzel Dumfries нарушает правила. Ritsu Doan пострадал
51'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
51'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
50'
Эдегор Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
50'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Махи Мимаун наказан за толчок Denzel Dumfries
49'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
49'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Офсайд
48'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
48'
Эдегор Мартин коснулся мяча рукой.
47'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
47'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
Фол, нарушение
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Ritsu Doan заработал фол.
48'
Райнен Этьенн из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Гронинген
46'
Гучаннеджад Реза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
45'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Вельдвейк Ларс.
Фол, нарушение
44'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
42'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
41'
Зенели Арбер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Удар от ворот произведет Херенвен
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен добил мяч в ворота.
40'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
40'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
Бакуна Жуниньо выбил мяч на угловой.
Угловой
39'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
38'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает навес
36'
Удар от ворот произведет Херенвен
36'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
36'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Ваутер Ван дер Стеен вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
35'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
33'
Ritsu Doan из команды Гронинген был наказан за старое нарушение.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
31'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает подножку. Ларсен Каспер заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
30'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
29'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает подножку. Вормердам Дьянго заработал фол.
29'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Эдегор Мартин наказан за толчок Ritsu Doan
29'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кобаяси Юки на финте ушёл от оппонента.
28'
Удар от ворот произведет Херенвен
28'
Вельдвейк Ларс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Вельдвейк Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
27'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
26'
Торсби Мортен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
26'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес
24'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
Офсайд
23'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
22'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
21'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
21'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
20'
Райнен Этьенн выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
18'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
18'
Вельдвейк Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Denzel Dumfries из команды Херенвен подал угловой слева.
14'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
Офсайд
13'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен в офсайде
11'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Хан Уорнер получил травму и заменен. Ваутер Ван дер Стеен выходит на поле.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
8'
Хан Уорнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Торсби Мортен из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
6'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает пас партнеру.
6'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Удар от ворот произведет Херенвен
5'
Ritsu Doan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
4'
Кобаяси Юки атакует сзади соперника. Вормердам Дьянго пострадал.
3'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген в офсайде
Офсайд
1'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген в офсайде
1'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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