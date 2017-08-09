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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Урал
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Урал, который состоится 14.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Урал
Арсенал Тула
36.4% (40)
Ничья:
42.7% (47)
Урал
20.9% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (39)
Арсенал Тула:
20.9% (23)
Арсенал Тула:
10.9% (12)
Урал:
10% (11)
Урал:
9.1% (10)
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