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Стадион:
Уфа
 
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Ростов
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Ростов, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Ростов
Уфа
25.3% (19)
Ничья:
58.7% (44)
Ростов
16% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
46.7% (35)
Уфа:
13.3% (10)
Ничья:
9.3% (7)
Уфа:
8% (6)
Ростов:
5.3% (4)
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