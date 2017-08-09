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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Спартак Москва
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Спартак Москва, который состоится 12.08.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
ЦСКА Москва
40.3% (31)
Ничья:
33.8% (26)
Спартак Москва
26% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26% (20)
ЦСКА Москва:
22.1% (17)
Спартак Москва:
16.9% (13)
ЦСКА Москва:
6.5% (5)
Ничья:
5.2% (4)
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